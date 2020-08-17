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Газета.Ru
Газета.Ru

Многотысячная акция протеста проходит около СИЗО в Минске

По оценкам издания, на акцию пришли от 5 до 7 тысяч человек. Часть демонстрантов также направились к изолятору на улице Окрестина, где, по информации местных СМИ, силовики жестоко издевались и применяли насилие к задержанным. 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента.В источнике
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ТАСС

В Минске акции протеста завершились манифестациями у двух СИЗО, где еще есть задержанные

ТАСС17:15
Газета.Ru

Многотысячная акция протеста проходит около СИЗО в Минске

Газета.Ruвчера в 14:55
RT на русском

Протестующие собрались у СИЗО №1 в Минске

RT на русскомвчера в 13:26
Фонтанка.Ру

«Выпускай!» Тысячи человек в Минске собираются у изоляторов с задержанными на протестных акциях. Священники готовы стать «живым щитом» между ними и силовиками

Фонтанка.Рувчера в 14:04
Коммерсантъ

В Минске у СИЗО-1 тысячи протестующих требуют освободить политзаключенных

Коммерсантъвчера в 13:46
Эхо Москвы

Тысячи протестующих этим вечером собрались у здания Следственного изолятора в центре Минска

Эхо Москвывчера в 15:05
ИА Красная Весна

Сотни протестующих у СИЗО снова ратуют за освобождение Сергея Тихановского

ИА Красная Веснавчера в 14:27

Задержанный экс-политтехнолог Собчак сравнил арест в Минске с ГУЛАГом

Белорусский политтехнолог Виталий Шкляров, обвиненный в Белоруссии в организации беспорядков в рамках дела оппозиционного политика Сергея Тихановского, рассказал о «невыносимых условиях» нахождения под арестом, сравнив их с советскими лагерями.
РБК17:59

В машине военного атташе России в Нидерландах обнаружили прослушку

В служебной машине помощника военного атташе России в Нидерландах был обнаружен "жучок" - в этой связи 17 августа в МИД РФ была вызвана временная поверенная в делах европейского королевства Доминик Баккер-Кюлинг.
Газета.Ruвчера в 10:47
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«Ростех» предложил назначить его оператором вывоза медицинских отходов

Замгендиректора «Ростеха» Максим Выборных попросил Минпромторг назначить «дочку» госкорпорации «Росхимзащиту» федеральным оператором по утилизации медицинских отходов, масок и оборудования.
РБК17:00