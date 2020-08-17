Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Газета.Ru
Газета.Ru

Многотысячная акция протеста проходит около СИЗО в Минске

По оценкам издания, на акцию пришли от 5 до 7 тысяч человек. Часть демонстрантов также направились к изолятору на улице Окрестина, где, по информации местных СМИ, силовики жестоко издевались и применяли насилие к задержанным. 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента.В источнике
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Тысячи протестующих этим вечером собрались у здания Следственного изолятора в центре Минска

Эхо Москвывчера в 15:05
Газета.Ru

Многотысячная акция протеста проходит около СИЗО в Минске

Газета.Ruвчера в 14:55
Znak.com

К СИЗО №1 в Минске пришли тысячи митингующих

Znak.comвчера в 14:28
Телеканал 360°

Протесты завершились в Минске, кроме изолятора на улице Окрестина

Телеканал 360°17:29
Фонтанка.Ру

«Выпускай!» Тысячи человек в Минске собираются у изоляторов с задержанными на протестных акциях. Священники готовы стать «живым щитом» между ними и силовиками

Фонтанка.Рувчера в 14:04
Говорит Москва

В Минске тысячи протестующих пришли к СИЗО на улице Володарского

Говорит Москвавчера в 13:53
VSE42.RU

СМИ сообщили о пропаже более 80 участников акций протеста в Белоруссии

VSE42.RUвчера в 02:35

Глава Башкирии отменил встречу с защитниками шихана Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров отменил запланированную встречу с защитниками шихана Куштау, выступающими против разработки горы, из-за состава активистов, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе главы республики.
Глава Башкирии отменил встречу с защитниками шихана Куштау
ТАССвчера в 11:37
83

Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русскомвчера в 11:45
2K

Альянс Китая и России ударил по позициям доллара

Москва и Пекин придерживаются курса на отказ от американской валюты: проводимая странами политика дедолларизации торговли привела к тому, что сегодня в долларах впервые в истории производится меньше половины всех расчетов между странами, а доля национальных валют в операциях — максимальна.
Газета.Ruвчера в 15:24
144

Спевший «Смуглянку» украинский школьник собрался на Евровидение

Украинский школьник из Волыни Максим Ткачук, которого травили националисты из «Свободы» за исполнение «Смуглянки», будет участвовать в национальном отборе на детское «Евровидение-2020», сообщает 15 августа бабушка мальчика в комментарии украинскому изданию «Страна.ua».
ИА Красная Весна15 августа в 22:32

Банки пригрозили сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей ограничат 1%, то банки будут вынуждены снизить кэшбэки с покупок в небольших торговых точках, а также переложить обслуживание платежных терминалов на компании.
Известия18:01