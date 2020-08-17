Многотысячная акция протеста проходит около СИЗО в Минске
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По оценкам издания, на акцию пришли от 5 до 7 тысяч человек. Часть демонстрантов также направились к изолятору на улице Окрестина, где, по информации местных СМИ, силовики жестоко издевались и применяли насилие к задержанным. 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента.В источнике
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Тысячи протестующих этим вечером собрались у здания Следственного изолятора в центре Минска
Эхо Москвывчера в 15:05