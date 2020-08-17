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Газета.Ru
Газета.Ru

Многотысячная акция протеста проходит около СИЗО в Минске

По оценкам издания, на акцию пришли от 5 до 7 тысяч человек. Часть демонстрантов также направились к изолятору на улице Окрестина, где, по информации местных СМИ, силовики жестоко издевались и применяли насилие к задержанным. 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента.В источнике
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ТАСС

В Минске акции протеста завершились манифестациями у двух СИЗО, где еще есть задержанные

ТАСС17:15
Газета.Ru

Многотысячная акция протеста проходит около СИЗО в Минске

Газета.Ruвчера в 14:55
Комсомольская правда

Светлана Тихановская написала пост про мужа Сергея, находящегося в СИЗО

Комсомольская правда16 августа в 05:54
Коммерсантъ

В Минске у СИЗО-1 тысячи протестующих требуют освободить политзаключенных

Коммерсантъвчера в 13:46
RT на русском

Протестующие собрались у СИЗО №1 в Минске

RT на русскомвчера в 13:26
ИА Красная Весна

Сотни протестующих у СИЗО снова ратуют за освобождение Сергея Тихановского

ИА Красная Веснавчера в 14:27
Эхо Москвы

Тысячи протестующих этим вечером собрались у здания Следственного изолятора в центре Минска

Эхо Москвывчера в 15:05

Совфед указал условие новых выплат на детей до 16 лет

Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский заявил, что принятие решения по августовским выплатам на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения ряда инстанций, в том числе социального блока правительства.
Газета.Ru21:14
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Американские конгрессмены осудили предложение России помочь Белоруссии

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Элиот Энгел и лидер республиканцев в комитете, конгрессмен Майкл Маккол выступили с осуждением того, что Россия, по их мнению, готова оказать Белоруссии "военную помощь" в связи с проходящими в этой стране протестами.
РИА Новости21:25

Take-Two зарегистрировала домен с возможным местом действия GTA 6

Многие пользователи предположили, что новый домен может указывать на место действия в игре GTA 6. Так, разработчик может начать подготовку к глобальной маркетинговой кампании, приуроченную к анонсу игры.
Чемпионатвчера в 10:43
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