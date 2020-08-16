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Моя Москва.онлайн
Моя Москва.онлайн

Многотысячная акция протеста проходит в Минске

Многотысячная акция солидарности несогласных с результатами выборов президента и применением силовиками насилия проходит в Минске столице у стелы «Минск — город-герой», сообщает «Интерфакс».В источнике
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Телеканал RTVI

В Минске прошла многотысячная акция против результатов выборов президента: фотогалерея

Телеканал RTVIвчера в 11:24
Радио Маяк

Колонна сторонников оппозиции подошла к площади Независимости в Минске

Радио Маяквчера в 11:00
Говорит Москва

В столице Белоруссии проходит многотысячная акция протеста

Говорит Москвавчера в 09:00
Моя Москва.онлайн

Многотысячная акция протеста проходит в Минске

Моя Москва.онлайнвчера в 10:06
Финансовая газета

В центре Минска началась многотысячная акция протеста

Финансовая газетавчера в 09:20
Вести ФМ

В Минске проходит многотысячная акция оппозиции

Вести ФМвчера в 10:51
Коммерсантъ

В Минске проходит многотысячная акция протеста

Коммерсантъвчера в 08:56
КП - Беларусь

Саша Немо: Беларусь точно не будет прежней. И я тоже

КП - Беларусьвчера в 12:17

Кумкват защищает от ряда болезней, включая рак

В исследовательской работе ученые пишут: «Этот фрукт, известный как «декоративный мандарин» и «золотой апельсин», содержит крайне высокий уровень флавоноидов – эти вещества делает организм более устойчивым к канцерогенным компонентам, стимулирующим развитие опухолей».
ToDay News Ufaвчера в 16:20
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Хосе Чилаверт — Тер Штегену после восьми мячей от «Баварии»: «Продолжай оставаться номером 1 в мире. Ты уже все выиграл»

Бывший вратарь сборной Парагвая Хосе Чилаверт поддержал голкипера «Барселоны» Марка-Андре Тер Штегена, который пропустил восемь мячей от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Матч ТВ23:26

Сторонников лишенного сана схимонаха Сергия отлучили от церкви

"Священник, изверженный из сана, но не покорившийся и продолживший самовольно служение, согласно канонам, сам себя отлучает от Церкви и не имеет права быть восстановлен в служении даже Поместным собором", - говорится в обращении митрополита, которое появилось на сайте Екатеринбургской епархии.
Российская газетавчера в 13:00
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Стали известны причины ухода создателей «Аватара» из проекта от Netflix

Нью-Йорк, США, 14 августа 2020, 17:20 — REGNUM Авторы мультфильма «Аватар: Легенда об Аанге» отказались от участия в создании экранизации от Netflix из-за разногласий по поводу бюджета, актёров и общего тона картины.
REGNUM14 августа в 10:20
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