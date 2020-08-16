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Моя Москва.онлайн
Моя Москва.онлайн

Многотысячная акция протеста проходит в Минске

Многотысячная акция солидарности несогласных с результатами выборов президента и применением силовиками насилия проходит в Минске столице у стелы «Минск — город-герой», сообщает «Интерфакс».В источнике
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Говорит Москва

В столице Белоруссии проходит многотысячная акция протеста

Говорит Москва09:00
Моя Москва.онлайн

Многотысячная акция протеста проходит в Минске

Моя Москва.онлайн10:06
Sputnik Армения

Акция противников Александра Лукашенко стартовала в Минске

Sputnik Армения09:57
Финансовая газета

В центре Минска началась многотысячная акция протеста

Финансовая газета09:20
Вести ФМ

В Минске проходит многотысячная акция оппозиции

Вести ФМ10:51
Коммерсантъ

В Минске проходит многотысячная акция протеста

Коммерсантъ08:56
КП - Беларусь

Саша Немо: Беларусь точно не будет прежней. И я тоже

КП - Беларусь12:17

У журналистов пула Мишустина заподозрен коронавирус

Пресс-служба правительства России сообщила, что у нескольких журналистов, сопровождающих российского премьер-министра Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку, на этапе тестирования были выявлены положительные результаты тестов на коронавирус.
RT на русском15:51

Дмитриев оспорит итоги выборов в Верховном суде Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев решил подать жалобу в Верховный суд страны из-за решения Центризбиркома о подведении окончательных итогов выборов главы государства.
Московский Комсомолец15:17
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В Совфеде высказались о возможной помощи Белоруссии со стороны России

Комментируя разговор президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, в котором последний заявил о готовности оказать содействие в разрешении проблем, член Совфеда пояснил, что «ничего особенного» в заявлении лидеров государств нет, и подчеркнул, что речь идет об «исключительных ситуациях».
Lenta.ru13:37
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Рабочие «Беларуськалия» и «Нафтана» объявили о присоединении к забастовке

Трудовые коллективы «Беларуськалия» и нефтеперерабатывающего завода «Нафтан» объявили, что с понедельника, 17 августа, присоединяются к общенациональной забастовке в Белоруссии, передает издание Tut.by.
Коммерсантъ15:33