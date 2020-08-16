Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Моя Москва.онлайн
Моя Москва.онлайн

Многотысячная акция протеста проходит в Минске

Многотысячная акция солидарности несогласных с результатами выборов президента и применением силовиками насилия проходит в Минске столице у стелы «Минск — город-герой», сообщает «Интерфакс».В источнике
Подробнее о событии
Телеканал RTVI

В Минске прошла многотысячная акция против результатов выборов президента: фотогалерея

Телеканал RTVI11:24
Финансовая газета

В центре Минска началась многотысячная акция протеста

Финансовая газета09:20
Моя Москва.онлайн

Многотысячная акция протеста проходит в Минске

Моя Москва.онлайн10:06
Вести ФМ

В Минске проходит многотысячная акция оппозиции

Вести ФМ10:51
Говорит Москва

В столице Белоруссии проходит многотысячная акция протеста

Говорит Москва09:00
Коммерсантъ

В Минске проходит многотысячная акция протеста

Коммерсантъ08:56
КП - Беларусь

Саша Немо: Беларусь точно не будет прежней. И я тоже

КП - Беларусь12:17

Сторонников лишенного сана схимонаха Сергия отлучили от церкви

"Священник, изверженный из сана, но не покорившийся и продолживший самовольно служение, согласно канонам, сам себя отлучает от Церкви и не имеет права быть восстановлен в служении даже Поместным собором", - говорится в обращении митрополита, которое появилось на сайте Екатеринбургской епархии.
Российская газета13:00
123

В Крыму запуск украинского флага сравнили с полетом Винни-Пуха на шаре

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов прокомментировал акцию украинских активистов, запустивших в сторону полуострова большой украинский флаг на воздушных шарах.
РИА Новости04:21
124

В Петербурге стало больше пустующих офисов

Суммарная площадь пустующих офисов в Петербурге за шесть месяцев 2020 года составила 233,4 тысячи квадратных метров, что на 48% больше в сравнении с тем же периодом прошлого года, сообщила консалтинговая компания Knight Frank.
РИА Новости14 августа в 05:51
5