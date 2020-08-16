Многотысячная акция протеста проходит в Минске
Смотрите также
Седокова поблагодарила судьбу за расставание с младшей дочкой
В Минске на митинг против Лукашенко вышли десятки тысяч человек
В Минске задержали трех подозреваемых во взрыве
ЦСКА победил «Тамбов» в матче второго тура РПЛ
Ефремову диагностировали инсульт
Сторонников лишенного сана схимонаха Сергия отлучили от церкви
В Клину при жёсткой посадке пострадал пилот легкомоторного самолёта
Умер народный артист РСФСР, депутат Мосгордумы Николай Губенко
Появилась новая версия возникновения коронавируса
В Крыму запуск украинского флага сравнили с полетом Винни-Пуха на шаре
Менее чем за сутки новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров
Лукашенко распорядился перебросить десантников в Гродно
Зеленский оценил решение Белоруссии передать России 32 задержанных
Российский истребитель перехватил самолет ВМС Италии над Черным морем
Путин рассказал Лукашенко о своем видении ситуации в Белоруссии
Белый дом: Трамп не планирует проводить встречу с Путиным до выборов
Посол Белоруссии в Словакии поддержал протестующих
В Минске на митинг против Лукашенко вышли десятки тысяч человек
Соратница Тихановской призвала Лукашенко покинуть свой пост
Протестующие в Минске вышли к Дому правительства Белоруссии
В центр Минска прибывают участники акции в поддержку Лукашенко
Сторонники Лукашенко пляшут и поют у Дома Правительства в Минске
Соратница Тихановской призвала Лукашенко покинуть свой пост
Появилась новая версия возникновения коронавируса
Глава Башкирии приостановил разработку на горе Куштау
Ефремову диагностировали инсульт
В Лондоне скончался 30-летний внук Назарбаева
Белый дом: Трамп не планирует проводить встречу с Путиным до выборов
Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться в России через месяц
Минск объявил о проведении военных учений с 17 по 20 августа
Многотысячная акция солидарности несогласных с результатами выборов президента и применением силовиками насилия проходит в Минске столице у стелы «Минск — город-герой», сообщает «Интерфакс».В источнике
Подробнее о событии