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Моя Москва.онлайн
Моя Москва.онлайн

Многотысячная акция протеста проходит в Минске

Многотысячная акция солидарности несогласных с результатами выборов президента и применением силовиками насилия проходит в Минске столице у стелы «Минск — город-герой», сообщает «Интерфакс».В источнике
Подробнее о событии
Телеканал RTVI

В Минске прошла многотысячная акция против результатов выборов президента: фотогалерея

Телеканал RTVI11:24
Финансовая газета

В центре Минска началась многотысячная акция протеста

Финансовая газета09:20
Эхо Москвы

В центре Минска продолжается многотысячный митинг противников Александра Лукашенко

Эхо Москвы10:31
Моя Москва.онлайн

Многотысячная акция протеста проходит в Минске

Моя Москва.онлайн10:06
Вести ФМ

В Минске проходит многотысячная акция оппозиции

Вести ФМ10:51
Говорит Москва

В столице Белоруссии проходит многотысячная акция протеста

Говорит Москва09:00
Коммерсантъ

В Минске проходит многотысячная акция протеста

Коммерсантъ08:56
КП - Беларусь

Саша Немо: Беларусь точно не будет прежней. И я тоже

КП - Беларусь12:17

Катасонов: мировая финансовая элита обесценит доллар одним решением

Мировые банкиры прекрасно понимают, что основанная на долларе финансовая система подходит к своему логическому концу, поэтому они стремятся перевести свои средства в биткоины, полагает экономист Валентин Катасонов.
Экономика сегодня06:38
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Офис Зеленского назвал безответственной передачу «боевиков ЧВК» России

«Официальный Минск, к сожалению, уже продемонстрировал, безответственно освободив «вагнеровцев», что историческая близость наших двух народов и принцип взаимной помощи соседей для него лично ничего не стоит», — говорится в сообщении.
РБК13:05

Huawei Mate 40 получит камеру на 50 Мп

Что касается стандартного Mate 40, то он получит основную камеру с модулями 8, 20 и 50 Мп, батарею емкостью 4300 мАч, а также дисплей 6,67 дюйма с кадровой частотой 90 Гц и загнутым на боковые кромки дисплеем.
Evo-rus.com11:16
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В Киеве обвинили Лукашенко в провокационном поведении

В офисе президента Украины заявили, что слова президента Белоруссии Александра Лукашенко в ходе митинга в Минске о том, что украинская сторона «приказывает» провести новые выборы в Белоруссии, являются «провокационным поведением».
RT на русском11:12
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