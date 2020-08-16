Многотысячная акция протеста проходит в Минске
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Многотысячная акция солидарности несогласных с результатами выборов президента и применением силовиками насилия проходит в Минске столице у стелы «Минск — город-герой», сообщает «Интерфакс».В источнике
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