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Lenta.ru
Lenta.ru

Многотысячная акция против Лукашенко попала на видео

Около 200 тысяч человек собрались на митинге против президента Белоруссии Александра Лукашенко, требуя свободных выборов. Видео акции опубликовал Telegram-канал Mash. На митинг пришла и Мария Колесникова — официальный представитель оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.В источнике
Подробнее о событии
Телеканал RTVI

В Минске прошла многотысячная акция против результатов выборов президента: фотогалерея

Телеканал RTVIвчера в 11:24
Lenta.ru

Многотысячная акция против Лукашенко попала на видео

Lenta.ruвчера в 12:21
Говорит Москва

В столице Белоруссии проходит многотысячная акция протеста

Говорит Москвавчера в 09:00
Моя Москва.онлайн

Многотысячная акция протеста проходит в Минске

Моя Москва.онлайнвчера в 10:06
Финансовая газета

В центре Минска началась многотысячная акция протеста

Финансовая газетавчера в 09:20
Вести ФМ

В Минске проходит многотысячная акция оппозиции

Вести ФМвчера в 10:51
Коммерсантъ

В Минске проходит многотысячная акция протеста

Коммерсантъвчера в 08:56
КП - Беларусь

Саша Немо: Беларусь точно не будет прежней. И я тоже

КП - Беларусьвчера в 12:17

В России предложили ввести специальный выходной для родителей первоклашек

"В связи с вышесказанным, в целях сохранения традиции празднования Дня знаний, а также скорейшей адаптации к новой учебной среде детей, впервые идущих в школу, просим вас рассмотреть возможность введения в трудовое законодательство нормы о предоставлении дополнительного оплачиваемого выходного дня для родителей первоклассников 1 сентября", - подчеркивается в обращении.
РИА Новости20:15

Счётная палата выявила нарушения ФТС на 459 млн рублей в 2019 году

«Проверка выявила 744 нарушения законодательства ЕАЭС и России при осуществлении таможенного оформления и таможенного контроля товаров на сумму 459,8 млн рублей: 728 нарушений, связанных с неправильной классификацией товаров», — цитирует аудитора Андрея Батуркина пресс-служба контрольного ведомства.
RT на русском19:37
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В Крыму запуск украинского флага сравнили с полетом Винни-Пуха на шаре

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов прокомментировал акцию украинских активистов, запустивших в сторону полуострова большой украинский флаг на воздушных шарах.
РИА Новостивчера в 04:21
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В Германии объяснили нежелание покупать американский СПГ

Министр энергетики, инфраструктуры и цифровых технологий немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель в интервью RT Deutsch заявил, что европейским государствам невыгодно покупать американский сжиженный природный газ, поскольку это обойдется дороже, чем поставки из России.
РИА Новостивчера в 16:29
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Дарига Назарбаева подтвердила смерть своего 29-летнего сына Айсултана

Дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига подтвердила смерть своего 29-летнего сына Айсултана, передают «РИА Новости» 16 апреля со ссылкой на заявление Назарбаевой.
Известиявчера в 12:15
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