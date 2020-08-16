Многотысячная акция против Лукашенко попала на видео

Около 200 тысяч человек собрались на митинге против президента Белоруссии Александра Лукашенко, требуя свободных выборов. Видео акции опубликовал Telegram-канал Mash. На митинг пришла и Мария Колесникова — официальный представитель оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.