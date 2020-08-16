Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Lenta.ru
Lenta.ru

Многотысячная акция против Лукашенко попала на видео

Около 200 тысяч человек собрались на митинге против президента Белоруссии Александра Лукашенко, требуя свободных выборов. Видео акции опубликовал Telegram-канал Mash. На митинг пришла и Мария Колесникова — официальный представитель оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.В источнике
С чего всё началось
В Минске на общегражданское шествие, которое началось у стелы «Минск — город-герой» на проспекте Победителей, пришло порядка 200 тыс. человек, сообщает белорусский портал Tut.by
.
Znak.com10:50
Подробнее о событии
RT на русском

В Минске на акцию протеста собрались десятки тысяч человек

RT на русском10:43
РИА Новости

Десятки тысяч человек собрались на митинге оппозиции в Минске

РИА Новости11:28
Lenta.ru

Многотысячная акция против Лукашенко попала на видео

Lenta.ru12:21
ТАСС

Акция оппозиции в Минске собрала десятки тысяч людей и продолжалась более пяти часов

ТАСС12:59
РБК

Что произошло за выходные. Главные новости РБК

РБК11:37
Известия

В Минске развернули гигантский красно-белый флаг

Известия11:53
Газета.Ru

Лукашенко заявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

Газета.Ru03:03
КП - Беларусь

«Пока мы едины, мы непобедимы». Возле Стелы собралось больше 200 тысяч сторонников перемен

КП - Беларусь11:03

В НАТО ответили на слова Лукашенко о военных на границе с Белоруссией

Официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску заявила, что присутствие НАТО в Восточной Европе является оборонительным и не представляет угрозы, а также продиктовано целью предотвращения конфликтов.
Общественная служба новостей10:37
64

Кравчук рассказал о мечущемся между Россией и независимостью Лукашенко

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что признанный ЦИК Белоруссии победителем президентских выборов Александр Лукашенко мечется между тем, чтобы сохранить отношения с Россией, и независимостью республики.
Lenta.ru12:57

В Киеве обвинили Лукашенко в провокационном поведении

В офисе президента Украины заявили, что слова президента Белоруссии Александра Лукашенко в ходе митинга в Минске о том, что украинская сторона «приказывает» провести новые выборы в Белоруссии, являются «провокационным поведением».
RT на русском11:12
15

Полиция нашла мужчину, жонглировавшего ребенком в Сочи

Полиция Сочи нашла в лесу родителей младенца, которым на видео размахивали, как куклой, и хотя жизни ребенка ничто не угрожает, рассматривается передача его в органы опеки, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
РИА Новостивчера в 14:10
663

Офис Зеленского назвал безответственной передачу «боевиков ЧВК» России

«Официальный Минск, к сожалению, уже продемонстрировал, безответственно освободив «вагнеровцев», что историческая близость наших двух народов и принцип взаимной помощи соседей для него лично ничего не стоит», — говорится в сообщении.
РБК13:05