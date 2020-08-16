Многотысячная акция против Лукашенко попала на видео
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Около 200 тысяч человек собрались на митинге против президента Белоруссии Александра Лукашенко, требуя свободных выборов. Видео акции опубликовал Telegram-канал Mash. На митинг пришла и Мария Колесникова — официальный представитель оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.В источнике
С чего всё началось
В Минске на общегражданское шествие, которое началось у стелы «Минск — город-герой» на проспекте Победителей, пришло порядка 200 тыс. человек, сообщает белорусский портал Tut.by
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