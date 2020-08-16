Общество

Lenta.ruLenta.ruМноготысячная акция против Лукашенко попала на видео

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Около 200 тысяч человек собрались на митинге против президента Белоруссии Александра Лукашенко, требуя свободных выборов. Видео акции опубликовал Telegram-канал Mash. На митинг пришла и Мария Колесникова — официальный представитель оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.
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Многотысячная акция против Лукашенко попала на видео

Lenta.ru12:21

В Минске после митинга за Лукашенко начался многотысячный митинг против него

FreeNews-Volga11:02

Митинг против Лукашенко собрал тысячи людей

Ореанда-Новости10:48
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