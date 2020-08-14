Многотысячная колонна протестующих вышла к Дому правительства в Минске
Смотрите также
Трамп издал новый указ, ограничивающий работу TikTok в США
Алина Загитова поступила в университет
Лукашенко заявил о почти завершенном формировании нового правительства
Сочи принял около 1,5 млн туристов с начала курортного сезона
Зеленский оценил решение Минска по передаче России 32 задержанных
Новый клип Little Big разочаровал фанатов
Советник Трампа признал поражение США в Совбезе ООН
Лукашенко заявил об агрессии против Белоруссии из-за рубежа
В России запустили производство вакцины от коронавируса
Собянин опроверг введение ограничений в Москве в сентябре
В Минске силовики опустили щиты перед протестующими
Авербух раскрыл детали нового сезона шоу «Ледниковый период»
Премьер-министр Белоруссии отказался общаться с рабочими МТЗ в Минске
В Минске силовики опустили щиты перед протестующими
Протестующие начали расходиться с площади Независимости в Минске
Военная колонна направилась к протестующим в центре Минска
Милиция оттеснила протестующих от Дома правительства в Минске
В России запустили производство вакцины от коронавируса
Зеленский оценил решение Минска по передаче России 32 задержанных
Лукашенко заявил о почти завершенном формировании нового правительства
Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год
Советник Трампа признал поражение США в Совбезе ООН
В Крыму за сутки зафиксировали 51 случай заражения коронавирусом
Близкие погибшего на акции протеста в Минске просят не устраивать митинг на его похоронах
«Спартак» уверенно обыграл «Ахмат» на своем поле
Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в своем кабинете
В Хабаровске прошла шестая субботняя акция в поддержку Фургала
Премьер-министр Белоруссии отказался общаться с рабочими МТЗ в Минске
В Минске многотысячная колонна манифестантов вышла на площадь Независимости, где находится Дом правительства.В источнике
Подробнее о событии