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Многотысячная колонна протестующих вышла к Дому правительства в Минске

В Минске многотысячная колонна манифестантов вышла на площадь Независимости, где находится Дом правительства.В источнике
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REGNUM

Минск против Лукашенко: фоторепортаж

REGNUMвчера в 16:33
Известия

Манифестанты вышли на площадь Независимости к зданию правительства Белоруссии

Известиявчера в 10:30
Инфорос

Многотысячная колонна манифестантов вышла на площадь Независимости в Минске

Инфоросвчера в 11:58
News.ru

Тысячи белорусов вышли к Дому правительства в Минске

News.ruвчера в 10:57
РБК

Колонны протестующих вышли к Дому правительства Белоруссии

РБКвчера в 10:45
ТАСС

Многотысячная колонна манифестантов вышла на площадь Независимости в Минске

ТАССвчера в 10:44
Интерфакс

Несколько тысяч человек пришли к дому правительства в Минске

Интерфаксвчера в 12:25

«Барселона» отправит в отставку тренера Кике Сетьена

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен будет отправлен в отставку после того, как его команда проиграла "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов с результатом 2:8. Об увольнении Сетьена будет объявлено в субботу.
Вести.Ru01:24

Советник Трампа признал поражение США в Совбезе ООН

Вашингтон, 15 августа 2020, 09:28 — REGNUM Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен признал, что его страна потерпела неудачу в попытке добиться продления в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций оружейного эмбарго против Исламской Республики Иран.
REGNUM02:28
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Украинские боевики используют перемирие для укрепления позиций в районе н.п. Золотое-4

Украинские силовики в нарушение минских договоренностей продолжают оборудовать свои позиции вблизи участка разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое.
Новостной фронтвчера в 07:47

Китай может оказаться вне глобальной долларовой системы

Специалисты постоянно озвучивают призывы по поводу мер, которые необходимо принимать для того, чтобы укрепить позицию юаня на глобальных пространствах рынка – именно это нужно для снижения зависимости от доллара и для того, чтобы предотвратить появление финансового железного занавеса.
Live24вчера в 06:16
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