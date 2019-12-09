Общество
Москва 24Мобильная связь в РФ может подорожать на 18 процентов
Услуги мобильной связи в Российской Федерации могут подорожать в 2020 году. Аналитики допускают рост на 17-18 процентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование агентства Content Review.
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Услуги мобильной связи в РФ в 2020 году могут подорожать на 17-18%, в том числе из-за того, что операторам предстоят расходы на реализацию требований "пакета Яровой" и закона об устойчивом рунете, прогнозирует аналитическое агентство Content Review.РИА Новости01:51
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