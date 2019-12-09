Общество

Москва 24Москва 24Мобильная связь в РФ может подорожать на 18 процентов

Услуги мобильной связи в Российской Федерации могут подорожать в 2020 году. Аналитики допускают рост на 17-18 процентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование агентства Content Review.
Читать в источнике
Комментировать169
с чего всё началось

Мобильная связь в 2020 году может подорожать на 18%, считают аналитики

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Услуги мобильной связи в РФ в 2020 году могут подорожать на 17-18%, в том числе из-за того, что операторам предстоят расходы на реализацию требований "пакета Яровой" и закона об устойчивом рунете, прогнозирует аналитическое агентство Content Review.
РИА Новости01:51

Подробнее о событии

В России подорожает мобильная связь

Lenta.ru03:06

Мобильная связь в России возрастет в цене

Газета.Ru05:16

Аналитики прогнозируют рост цен на сотовую связь в 2020 году на 18%

RT на русском04:03

Эксперт: мобильная связь немного подорожает в 2020 году

Российская газета07:22

Мобильной связи в России предрекли подорожание на 18% в 2020 году

Телеканал 360°02:32

Стало известно, для кого подорожает мобильная связь в новом году

URA.Ru02:21

Аналитики спрогнозировали рост цен на сотовую связь в 2020 году на 18%

Известия02:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 15:57, Ашберн
Политика

Завершилась встреча лидеров «нормандской четверки» в Париже

iReactor 13:56
Политика

Стало известно о проблемах на переговорах «нормандской четверки»

По информации издания, причиной проблем на переговорах стала позиция Киева.
Lenta.ru 15:28
Общество

Названа реальная стоимость монеты, которую продают за миллиард рублей

Ранее NEWS.ru писал, что житель Санкт-Петербурга выставил на продажу монету номиналом два рубля, стоимость которой он оценил в миллиард.
News.ru вчера в 14:52
Политика

Новак и Миллер примут участие во встрече Путина и Зеленского

Руководитель компании "Газпром" Алексей Миллер и министр энергетики РФ Александр Новак станут участниками встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Москва 24 06:49
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился на молодой помощнице

Известный юморист Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Политика Сегодня 03:38
Общество

Россиян предупредили о погодных аномалиях

На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Lenta.ru 07:49
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
RT на русском 14:45
Спорт

Ганус подтвердил вердикт исполкома WADA об отстранении России

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подтвердил, что исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года.
RT на русском 05:31
Политика

Зеленский хотел сесть на место Путина

На встрече «нормандской четверки», которая проходит 9 декабря в Париже, президент Украины Владимир Зеленский намеревался сесть в кресло, предназначенное для президента России Владимира Путина.
URA.Ru 12:01
Авто

General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом

Американская компания General Motors (GM) выходит из совместного предприятия GM-АвтоВАЗ, выпускающего в Тольятти внедорожники Chevrolet Niva, сообщила в понедельник пресс-служба АвтоВАЗа и подтвердил представитель GM.
РБК 13:20
Политика

Турция не откажется от С-400 ради американских Patriot, заявил Эрдоган

Анкара не откажется от российских систем ПВО С-400 ради того, чтобы купить американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
РИА Новости 14:00
Политика

Россия и Украина договорились по транзиту газа

В киевскую делегацию вошли министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Коммерсантъ 15:45
Авто

В продаже появился обновленный внедорожник Isuzu MU-X

MU-X, представляющая собой новый внедорожник, появился в продаже.
OAnews 11:11
Экономика

Медведев подписал постановление о 2%-ной ипотеке на Дальнем Востоке

Как сообщалось, президент Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря обеспечить внесение изменений в законодательство России для введения 2%-ной ипотечной ставки на Дальнем Востоке.
Интерфакс 08:50
Здоровье

Врач назвала любимые продукты спасшихся от рака на последней стадии

Что происходит 10:03
Авто

Раскрыта внешность нового Mercedes-Benz GLA

Компания Mercedes-Benz опубликовала дизайн-скетч нового GLA.
Motor 04:13
Происшествия

В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности

Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
РБК вчера в 10:26
Политика

Минюст США опубликовал доклад о слежке за штабом Трампа

ФБР опубликовало расследование о связях предвыборного штаба Дональда Трампа с властями 31 июля 2016 года, следует из доклада генинспектора Минюста США Майкла Хоровица, опубликованного (*pdf) на сайте бюро, пишет CNN.
РБК 14:38
Авто

Новые пикапы Great Wall Pao вызвали настоящий ажиотаж

Дилеры Great Wall в Китае только за первые 30 дней оформили свыше 16 000 заказов на пикап Great Wall Pao.
CarsWeek.ru вчера в 23:06
Общество

Илон Маск прокатился за рулем бронированного электропикапа

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск съездил в ресторан в Малибу на своем новом изобретении — бронированном пикапе Tesla Cybertruck.
Известия 09:11
Шоу-бизнес

Сати Казанова призналась в употреблении наркотиков

Москва 24 05:54
Происшествия

Жителя Новой Москвы задержали по подозрению в убийстве сестры

Жителя Новой Москвы задержали по подозрению в убийстве старшей сестры, в квартире подозреваемого обнаружены курительные смеси.
RT на русском 12:16
Гаджеты

Apple выпустит пять новых iPhone в 2020 году

Американская компания Apple может представить в следующем году сразу пять моделей iPhone.
Мойка78 06 декабря в 17:42
Происшествия

В Новой Зеландии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Коммерсантъ вчера в 23:11
Шоу-бизнес

Настя Каменских кардинально сменила образ

Украинская певица и участница дуэта «Потап и Настя» Анастасия Каменских мастерски удивляет своих фанатов образами.
SM News 05:46
Авто

Конкурента «ГАЗели» выпустит «КамАЗ»

Прямыми конкурентами новинок станут грузовые автомобили «ГАЗель».
ГЛАС.RU 02:25
Политика

В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд

Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
Известия 07:47
Политика

На Украине оценили экономические потери из-за «российской агрессии»

Прямые потери экономики Украины в 2014–2015 годах составили 15–20% валового внутреннего продукта (ВВП) из-за «российской агрессии».
Известия 06:27
Происшествия

В исправительной колонии под Брянском умер заключенный

ТАСС 12:59
Общество

Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат

В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
РБК вчера в 22:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное