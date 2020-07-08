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Российская газетаРоссийская газета

Мобильная связь в России может подорожать на 14%

В первом полугодии минимальные пакетные тарифы на связь, по оценке аналитиков, подорожали на 8%. Оценивались тарифы восьми операторов во всех регионах России. Так, минимальный пакетный тариф по сравнению с декабрем 2019 года подорожал с 270 до 291 рубля.В источнике
С чего всё началось

Стоимость мобильной связи продолжит расти

Средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильной связи в России по итогам первого полугодия 2020 года увеличилась на 8% — с 270 руб. до 291 руб. в месяц, следует из отчета Content Review, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъвчера в 18:45
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Эксперты спрогнозировали подорожание ноутбуков на 5-7 процентов

Российская газета20:00

Мобильная связь резко подорожает: эксперты дали совет, как сэкономить

Московский Комсомолецвчера в 09:44

Тарифы на мобильную связь в России могут вырасти на 14%

Коммерсантъвчера в 05:56

Мобильная связь может подорожать на 14 процентов

РИА Новостивчера в 05:39

Эксперты предупредили о росте тарифов на мобильную связь до конца года

РБКвчера в 02:11

Исследование: мобильная связь в России может подорожать на 14%

ТАССвчера в 01:32

В России вырастут тарифы на мобильную связь

URA.Ruвчера в 20:13
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Губернатор Хабаровского края Фургал задержан в рамках уголовного дела

Отмечается, что в СК России продолжают расследовать уголовное дело в отношении ОПГ, «причастной к организации и совершению ряда особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью, совершённых в 2004—2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области».
RT на русском19:11
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«Ъ»: Служба внешней разведки читала переписку журналиста Сафронова и передала данные ФСБ

Служба внешней разведки (СВР) негласно контролировала переписку журналиста Ивана Сафронова и затем передала данные ФСБ, которая подозревает его в госизмене, сообщил Коммерсантъ .
Znak.com03:30

В деле Сафронова есть подтверждения передачи секретных сведений

Адвокат задержанного по обвинению в госизмене помощника главы Роскосмоса сообщил, что ФСБ приобщила к делу два заключения экспертов, подтверждающих секретность переданных им сведений, об этом адвокат заявил в разговоре с ТАСС.
РЕН ТВвчера в 13:41
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Верховный суд прекратил производство по иску экс-главы Чувашии

Верховный суд России принял решение о прекращении производства по иску скончавшегося бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева, в котором он оспаривал указ о досрочном прекращении его полномочий.
RT на русском03:50
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Козак: вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России не обсуждался

Вопрос о возможном вхождении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в состав России на государственном уровне никогда не обсуждался, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Коммерсантъ03:22
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Samsung перенесла релиз MicroLED TV

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания Samsung активно работает над созданием новых телевизоров, которые будут занимать громадную площадь и предоставят возможность не думать о проекторах.
Megaobzor.com03:48
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Углеродный налог в ЕС обойдется России в 33 млрд евро

Аналитики аудиторской компании KPMG подсчитали, что при реализации базового сценария введения нового углеродного налога в Евросоюзе, отечественные экспортеры заплатят порядка 33 млрд евро в 2025-2030 годах.
Газета.Ruвчера в 14:27
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У сотрудников «Открытой России» и депутата Галяминой проходят обыски

В Москве проходят обыски у муниципального депутата Юлии Галяминой, координаторов «Открытой России» Татьяны Усмановой и Ольги Горелик, а также у шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова.
Коммерсантъ23:51
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Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что действующее законодательство не предполагает автоматического наделения статусом пожизненного сенатора бывших президентов, передает ТАСС.
Газета.Ruвчера в 13:47
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