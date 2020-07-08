Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Смотрите также
В Минздраве пообещали сделать вакцинацию от коронавируса добровольной
В России могут ввести новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год
Губернатор Хабаровского края Фургал задержан в рамках уголовного дела
В деле Сафронова есть подтверждения передачи секретных сведений
Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России
Экс-депутат Рады объяснила, почему Украина навсегда потеряла Крым
Козак: вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России не обсуждался
Медведев дал лайфхак желающим стать президентом
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Сергей Лазарев и Алекс Малиновский отдыхают на Черном море вдвоем
Углеродный налог в ЕС обойдется России в 33 млрд евро
«Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ
Состояние Безоса превысило рекордные $180 млрд
Юрий Лоза считает, что играющие в КВН студенты «позорят» свои вузы
Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически
Директор Приморского океанариума задержан по подозрению в коррупции
Губернатор Хабаровского края Фургал задержан в рамках уголовного дела
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
В Минздраве пообещали сделать вакцинацию от коронавируса добровольной
Федун подтвердил назначение Газизова на пост гендиректора «Спартака»
Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России
Кадыров обвинил иностранные спецслужбы в убийстве чеченца в Австрии
«Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ
Козак: вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России не обсуждался
Экс-депутат Рады объяснила, почему Украина навсегда потеряла Крым
Медведев назвал товарищескими отношения с Путиным
В первом полугодии минимальные пакетные тарифы на связь, по оценке аналитиков, подорожали на 8%. Оценивались тарифы восьми операторов во всех регионах России. Так, минимальный пакетный тариф по сравнению с декабрем 2019 года подорожал с 270 до 291 рубля.В источнике
С чего всё началось
Стоимость мобильной связи продолжит расти
Средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильной связи в России по итогам первого полугодия 2020 года увеличилась на 8% — с 270 руб. до 291 руб. в месяц, следует из отчета Content Review, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъвчера в 18:45
Подробнее о событии
Мобильная связь резко подорожает: эксперты дали совет, как сэкономить
Московский Комсомолецвчера в 09:44