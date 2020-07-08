Экономика
Российская газетаМобильная связь в России может подорожать на 14%
В первом полугодии минимальные пакетные тарифы на связь, по оценке аналитиков, подорожали на 8%. Оценивались тарифы восьми операторов во всех регионах России. Так, минимальный пакетный тариф по сравнению с декабрем 2019 года подорожал с 270 до 291 рубля.
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с чего всё началось
Средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильной связи в России по итогам первого полугодия 2020 года увеличилась на 8% — с 270 руб. до 291 руб. в месяц, следует из отчета Content Review, с которым ознакомился "Ъ".Коммерсантъвчера в 18:45
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 06:59, Ашберн
Политика
МИД РФ жестко ответил дипломатам США о задержаниях в России
Пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс заявила, что аресты российских журналистов похожи на кампанию против свободы прессы.
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Политика
В Кремле не обсуждают идею перенести День России на 1 июля
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Здоровье
Койки внушают оптимизм, но рисковать не надо. Академик РАН увидел тренд на снижение заболеваемости коронавирусом в Петербурге
«Анализ понедельной динамики [заболеваемости COVID-19] показывает тренд на снижение», — рассказал 8 июля «Фонтанке» академик РАН Евгений Шляхто, добавив, что уже месяц суточное число заболевших держится менее 300.
Фонтанка.Ру 06:55
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Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов сравнил методы работы Юрия Сёмина и Марко Николича.
Metaratings 04:20
Политика
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Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова пообещала разоблачить ложь и фейки о голосовании по поправкам к Конституции.
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Экономика
Падение доходов населения мира объяснили цифровизацией
Цифровизация и начало четвертой промышленной революции приводят к сокращению традиционных рабочих мест среднего класса: квалифицированных рабочих, ряда малых и семейных предприятий.
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Россиянам автоматически начислят девять выплат и пособий до конца года
Водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, продлили до конца 2020 года.
iReactor 03:07
Политика
Минобороны Чехии отказалось комментировать дело Сафронова
Минобороны Чехии сообщило, что не будет комментировать дело подозреваемого в России в государственной измене Ивана Сафронова.
RT на русском 06:37
Автоспорт
Квят объяснил отказ становиться на колено перед Гран-при Австрии
Российский гонщик команды "Альфа Таури" Даниил Квят объяснил отказ становиться на колено перед стартом Гран-при Австрии в рамках чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе "Формулы-1".
Газета.Ru 04:45
Происшествия
В Свердловской области пропавшего на озере мальчика нашли мертвым
Девятилетний мальчик, пропавший во время отдыха с семьей на озере Балтым под Екатеринбургом, найден мертвым в акватории водоема, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 06:02
Футбол
«Краснодар» после матча с «Зенитом» оштрафовали на 270 тысяч рублей
Российский футбольный союз оштрафовал ФК "Краснодар" на 270 тысяч рублей после домашнего матча с "Зенитом", сообщается на официальном сайте организации.
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Общество
Названа причина возможной задержки строительства «Северного потока-2»
Аналитики инвесткомпании «Атон» считают, что нерест трески может задержать возобновление строительства «Северного потока - 2» в водах Дании.
Ридус вчера в 12:55
Спорт
Двукратный чемпион мира по сноуборду Пуллин погиб в Австралии
Двукратный чемпион мира в сноуборд-кроссе австралиец Алекс Пуллин погиб в возрасте 32 лет.
RT на русском 04:20
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Оксана Самойлова и Джиган провели время вместе с детьми в конном клубе
В микроблогах Оксаны и Джигана появились фото и видео с семейного отдыха.
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"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
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«МегаФон» вновь признали лидером по скорости мобильного интернета
Международная компания Ookla четвертый год подряд признала «МегаФон» лидером по скорости мобильного интернета.
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Совфед одобрил закон об упрощении получения гражданства России
Совет Федерации одобрил закон об упрощенном получении гражданства России всеми иностранцами, чьи дети уже имеют российские паспорта и достигли совершеннолетия, а также об обязательной государственной дактилоскопической регистрации для иностранцев, приобретающих российское гражданство.
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Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv вчера в 02:33
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
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Зафиксирован третий случай в мире полного излечения от ВИЧ
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Наука
В древнем некрополе Иордании нашли фигурки неизвестных существ
Археологи обнаружили в Иордании древние захоронения, в которых лежали фигурки неопознанных существ.
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Общество
Доля россиян с доходом ниже 15 тысяч рублей возросла до 45%
По результатам исследования, опубликованного РБК, доля россиян со среднемесячным доходом выше 15 тысяч рублей снизилась с 61,8% в феврале до 55,3% в июне, а доля жителей РФ с доходом выше 25 тысяч рублей уменьшилась с 36,2 до 27,1%.
Daily Storm вчера в 03:54