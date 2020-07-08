Экономика
Российская газетаМобильная связь в России может подорожать на 14%
В первом полугодии минимальные пакетные тарифы на связь, по оценке аналитиков, подорожали на 8%. Оценивались тарифы восьми операторов во всех регионах России. Так, минимальный пакетный тариф по сравнению с декабрем 2019 года подорожал с 270 до 291 рубля.
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с чего всё началось
Средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильной связи в России по итогам первого полугодия 2020 года увеличилась на 8% — с 270 руб. до 291 руб. в месяц, следует из отчета Content Review, с которым ознакомился "Ъ".Коммерсантъвчера в 18:45
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 06:36, Ашберн
Общество
СПЧ предложил впервые в России провести административную амнистию
Совет по правам человека при президенте (СПЧ) предложил отменить все выписанные россиянам штрафы за нарушения режима самоизоляции, если они не повлекли негативных последствий.
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Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 06 июля в 15:38
Культура
Тэнди Ньютон объяснила отсутствие белого отца в ее Instagram
Kinonews.ru 05:32
Общество
Подозреваемый в госизмене Сафронов остается сотрудником «Роскосмоса»
Напомним, предположительно Сафронов передавал секретные сведения о российском военно-техническом сотрудничестве одной из спецслужб НАТО.
Общественная служба новостей 05:53
Политика
Мишустин предложил средство от «глобальной пандемии киберпреступности»
По словам премьера, российские разработки в сфере информационной безопасности успешно конкурируют на международном рынке.
РБК 06:27
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О беременности может свидетельствовать и том факт, что Меган Маркл уже несколько недель не появлялась на публике, ограничивая свои контакты видеоконференциями.
RuNews24.ru вчера в 23:52
Здоровье
Один человек за прошедшие сутки умер от коронавируса в Крыму
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Крыму выявили 15 новых случаев заболевания COVID-19.
Крым 24 04:18
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
Российская газета вчера в 04:41
Армия и оружие
ЗРК С-500 «Прометей» поступит в войска России до конца года
Командующий зенитно-ракетными войсками ВКС Сергей Бабаков подчеркнул, что ЗРК С-500 «Прометей» поступит в войска России до конца года.
HotGeo 02:43
Происшествия
Число погибших из-за ливней в Японии увеличилось до 57
Число погибших из-за наводнений и оползней в Японии, которые на юго-западе страны вызвали ливни, выросло до 57, передает телеканал NHK.
Газета.Ru вчера в 23:01
Здоровье
57 новых случаев коронавируса выявлено в Кировской области
57 новых случаев коронавируса выявлено в Кировской области. Речь идет о тех, у кого заболевание протекает с какими-либо симптомами.
Эхо Москвы в Кирове 06:00
Общество
На Кубани 8 июля отмечают День семьи, любви и верности
Обычно, в честь праздника в крае проходит множество массовых мероприятий.
Кубань 24 01:51
Наука
В древнем некрополе Иордании нашли фигурки неизвестных существ
Археологи обнаружили в Иордании древние захоронения, в которых лежали фигурки неопознанных существ.
МИР 24 вчера в 09:22
Общество
Почти треть всех жилых домов в Болгарии заброшена
В 2007–2009 годах в Болгарии произошёл строительный бум, но в конечном итоге страна оказалась к нему не готова: уже к 2015 году цены на жильё превышали средние расходы болгар в 6,6 раза.
ForPost 03:52
Политика
Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению
Китай присоединится к переговорам по вооружениям, если США сократят свои арсеналы до уровня, который имеется в распоряжении КНР, заявил в ходе брифинга директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
Газета.Ru 05:03
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
Здоровье
Зафиксирован третий случай в мире полного излечения от ВИЧ
MedikForum.ru 03:19
Здоровье
В Бурятии начался отлов грызунов из-за бубонной чумы в Монголии
Роспотребнадзор по Республике Бурятия организовал в приграничных с Монголией районах отлов мышевидных грызунов и их проверку на наличие микроба чумы.
Коммерсантъ 02:25
Политика
Захарова опровергла сообщения о ее назначении послом в другой стране
Национальная служба новостей 05:07
Общество
«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива
"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
РИА Новости 06:19
Здоровье
Переболевшие COVID-19 назвали симптомы, преследующие их после выписки
Однако ряд пациентов продолжают испытывать проблемы со здоровьем спустя месяцы после выписки из больницы, когда тесты показывают отрицательные результаты на COVID-19.
Российская газета 00:32
Происшествия
В Забайкалье главу муниципалитета обнаружили спящим в машине
Краснокаменск, Забайкальский край, 8 июля 2020, 13:16 — REGNUM Правительство Забайкальского края объявило о начале служебной проверки по факту размещенного в интернете видео, на котором глава Краснокаменского района запечатлён спящим в машине, из которой исходил сильный запах перегара.
REGNUM 06:16
Армия и оружие
Генерал ВС США назвал бездоказательной версию о сговоре РФ с талибами
Глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи заявил, что версия о существовавшем якобы сговоре РФ с талибами является бездоказательной.
ФАН вчера в 22:35
Общество
Защита Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении
Защита подозреваемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении тайны следствия, сообщил адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 03:49
Политика
Грузия возобновляет международное авиасообщение с пятью странами
В августе Грузия возобновит международное авиасообщение с пятью странами, России в данном списке нет.
Газета.Ru 04:12
Политика
Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля
Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Lenta.ru 01:43