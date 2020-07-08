Экономика
Российская газетаМобильная связь в России может подорожать на 14%
В первом полугодии минимальные пакетные тарифы на связь, по оценке аналитиков, подорожали на 8%. Оценивались тарифы восьми операторов во всех регионах России. Так, минимальный пакетный тариф по сравнению с декабрем 2019 года подорожал с 270 до 291 рубля.
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с чего всё началось
Средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильной связи в России по итогам первого полугодия 2020 года увеличилась на 8% — с 270 руб. до 291 руб. в месяц, следует из отчета Content Review, с которым ознакомился "Ъ".Коммерсантъвчера в 18:45
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Ян назвал большой утратой смерть Абдулманапа Нурмагомедова
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Общество
На Лубянке задержали более 20 участников пикетов в поддержку Сафронова
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SpaceX вновь отложила запуск новой партии интернет-спутников Starlink
Компания SpaceX вновь отложила из-за погодных условий запуск на орбиту тяжелой американской ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 57 спутников интернет-покрытия системы Starlink.
Вечерняя Москва 12:32
Футбол
Вагнер Лав подписал контракт с «Кайратом» на шесть месяцев
Интерфакс-Спорт 09:20
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В АТОР спрогнозировали сроки возобновления зарубежного туризма
Авиасообщение между Россией и наиболее популярными туристическими направлениями мира возобновится в лучшем случае в конце сентября.
Газета.Ru 09:49
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
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В Ленобласти поздравили супружеские пары, прожившие вместе более 25 лет. Им вручили медали в День семьи, любви и верности.
Общая газета Ленинградской области 10:02
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В Минобороны Германии ответили на критику «Северного потока — 2»
Глава Минобороны Германии, лидер немецких консерваторов Аннегрет Крамп-Карренбауэр прокомментировала основные претензии, связанные с реализацией проекта газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 13:00
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
Наука
Ученые разрешили вековой секрет феномена «мертвой воды»
«Мертвая вода», образующаяся на границе смешения соленой и пресной воды, заставляет судно менять скорость.
Evo-rus.com 01:21
Транспорт
В ГИБДД не исключили увеличения максимальной скорости на дорогах
RT на русском 12:23
Футбол
ЦСКА второй раз подряд выиграл с крупным счетом в чемпионате России
Матч 27-го тура чемпионата России по футболу между «Оренбургом» и ЦСКА завершился крупной победой армейского клуба со счетом 4:0. Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге.
РБК 12:58
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом
25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me 04:47
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
РИА Новости вчера в 10:02
Политика
Минобороны Чехии отказалось комментировать дело Сафронова
Минобороны Чехии сообщило, что не будет комментировать дело подозреваемого в России в государственной измене Ивана Сафронова.
RT на русском 06:37
Автоспорт
Гонщик Квят объяснил отказ вставать на колено на акции против расизма
В Австрии 5 июля перед стартом гонок прошла акция протеста против расизма, в рамках которой некоторые пилоты встали на колено.
РЕН ТВ 03:39
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В Литве запретили трансляцию российских телеканалов RT
Подведомственная парламенту Литвы комиссия по радио и телевидению, контролирующая деятельность радио- и телевещателей в стране, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT.
ТАСС 09:40
Происшествия
Суд выяснит, зачем историк Соколов звонил в посольство Франции
Адвокат семьи аспирантки Анастасии Ещенко потребовала обнародовать аудиозаписи звонков историка Олега Соколова в посольство Франции в РФ, сделанных после убийства, и Октябрьский районный суд Петербурга удовлетворил ее ходатайство, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:45
Шоу-бизнес
Бывшая невеста бойфренда Алексы родила сына
В апреле певица Алекса сильно удивила своих поклонников тем, что стала встречаться со звёздным фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым, который бросил беременную подругу.
Paparazzi.ru 13:27
Происшествия
Пострадавшая при пожаре в «Хромой лошади» умерла после 11 лет лечения
vtomske.ru вчера в 00:20
Футбол
«Ростов» – «Уфа». Команды объявили стартовые составы на игру
Сегодня в матче 27-го тура чемпионата России «Уфа» на выезде сыграет с «Ростовом». Начало встречи в 22: 30 по местному времени (20:30 мск).
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Футбол
«Локомотив» купит нападающего солигорского «Шахтера»
Нападающий солигорского «Шахтера» Виталий Лисакович может стать футболистом московского «Локомотива». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Нева Спорт 12:49
Политика
На Украине появилась петиция с требованием отставки Зеленского
Электронная петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского зарегистрирована в среду на сайте главы государства.
РИА Новости 12:12
Общество
Минздрав РФ одобрил третий препарат для лечения коронавируса
Минздрав России одобрил для лечения коронавируса третий препарат - "Коронавир", следует из госреестра лекарственных средств.
Интерфакс 11:30
Экономика
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:30
Футбол
«Спартак» и «Локо» назвали составы на московское дерби
Стали известны составы «Спартака» и «Локомотива» на матч 27-го тура Российской премьер-лиги.
RT на русском 12:32
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru вчера в 13:45