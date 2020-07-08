Экономика
Российская газетаМобильная связь в России может подорожать на 14%
В первом полугодии минимальные пакетные тарифы на связь, по оценке аналитиков, подорожали на 8%. Оценивались тарифы восьми операторов во всех регионах России. Так, минимальный пакетный тариф по сравнению с декабрем 2019 года подорожал с 270 до 291 рубля.
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с чего всё началось
Средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильной связи в России по итогам первого полугодия 2020 года увеличилась на 8% — с 270 руб. до 291 руб. в месяц, следует из отчета Content Review, с которым ознакомился "Ъ".Коммерсантъвчера в 18:45
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Футбол
Медведев отреагировал на жалобу «Спартака» в РФС
Позже руководство "Спартака" обратилось в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) из-за случая в раздевалке и последующих высказываний Александра Медведева.
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Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy Note 20 официально представят 5 августа
Компания Samsung рассказал о дате ближайшего мероприятия, на котором состоится премьера нового смартфона Samsung Galaxy Note 20.
ToDay News Ufa 07:26
Происшествия
В Японии 57 человек погибли и 17 пропали без вести из-за наводнения
По данным местных СМИ, 57 человек погибли, двое обнаружены без признаков жизни, еще 17 числятся пропавшими без вести.
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Общество
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По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM вчера в 07:12
Политика
Медведев не получит автоматически пожизненное место в Совфеде
Дмитрий Медведев в качестве бывшего президента России не получит автоматически пожизненного места в Совфеде.
Известия 07:33
Единоборства
Харитонов прокомментировал решение Емельяненко согласиться на бой
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов прокомментировал решение Александра Емельяненко согласиться на выяснение отношений в октагоне.
Газета.Ru 07:37
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00
Происшествия
Полиция Нидерландов обнаружила камеры пыток в транспортных контейнерах
Шесть человек арестованы в Нидерландах после обнаружения семи транспортных контейнеров, превращенных в камеры пыток.
Российская газета вчера в 23:25
Общество
Подозреваемый в госизмене Сафронов остается сотрудником «Роскосмоса»
Напомним, предположительно Сафронов передавал секретные сведения о российском военно-техническом сотрудничестве одной из спецслужб НАТО.
Общественная служба новостей 05:53
Политика
В Госдуме предложили приравнять отчуждение территорий к экстремизму
В Госдуму внесли пакет поправок в закон, согласно которому нарушение территориальной целостности России или отчуждение части ее территории будет признаваться экстремизмом, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
РИА Новости 05:52
Общество
Кинотеатры Москвы могут заработать 1 августа
Кинотеатры Москвы могут возобновить работу с 1 августа.
Газета.Ru 06:53
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv вчера в 02:33
Общество
В Каталонии ввели обязательное ношение масок
В испанском автономном сообществе Каталония на фоне вспышек коронавируса в отдельных районах решено ввести обязательное ношение масок для местных жителей независимо от того, соблюдают они дистанцию или нет.
Российская газета 06:32
Происшествия
Суд выяснит, зачем историк Соколов звонил в посольство Франции
Адвокат семьи аспирантки Анастасии Ещенко потребовала обнародовать аудиозаписи звонков историка Олега Соколова в посольство Франции в РФ, сделанных после убийства, и Октябрьский районный суд Петербурга удовлетворил ее ходатайство, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:45
Политика
Песков не исключил скорого проведения саммита в «нормандском формате»
Напомним, что после саммита "нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года были приняты важные решения по урегулированию конфликта в Донбассе.
RuNews24.ru 07:30
Происшествия
В Татарстане завели дело на мужчину, нападавшего на женщин в парке
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в отношении мужчины, который в одном из парков Нижнекамска нападал на женщин и пинал их, сообщили в прокуратуре Татарстана.
РИА Новости 07:12
Общество
Заболеваемость коронавирусом в Петербурге продолжает расти
В Петербурге за последние сутки выявлено 295 новых случаев заражения коронавирусом.
Piter.tv 05:21
Гаджеты
Компания Google выпустила два обновления Android
Google подготовил два обновления для Андроид – 2020-07-01 и 2020-07-05, которые исправляют ситуацию с 24 высокоопасными и критическими проблемами в безопасности платформы Одно направлено на изменения в системе и сервисах Google, а другое – в компонентах Broadcom, MediaTek и Qualcomm.
Evo-rus.com 02:44
Гаджеты
Появились предполагаемые спецификации видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3070 и 3070 Ti
Игромания.ру вчера в 12:09
Общество
Власти Москвы не планируют переносить начало учебного года
Мэр столицы добавил, что необходимо развивать электронные технологии и делать их доступными для школьников, но «без очного образования, без общения» сложно представить учебный процесс.
Говорит Москва 07:47
Армия и оружие
Эксперт объяснил, как Киев провоцирует Россию на войну с Украиной
Киев убеждает украинцев в неизбежности войны с Россией и постоянно провоцирует Москву на начало конфликта.
ФАН 03:26
Политика
Тони Блэр назвал Грефу причины неизбежного введения цифрового ID
Правительства неизбежно будут внедрять цифровые ID, сообщил Тони Блэр, отвечая на вопрос председателя правления Сбербанка Германа Грефа на международном онлайн-тренинге по повышению глобальной киберустойчивости Cyber Polygon (видеотрансляция велась на сайте мероприятия).
РБК 07:53
Гаджеты
TCL создала дисплей для смартфонов с динамическим изменением частоты обновления
Компания CSOT (China Star Optoelectronics Technology), являющаяся подразделением TCL, разработала дисплей для смартфонов, способный динамически изменять частоту обновления.
3DNews 05:00
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом
25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me 04:47
Политика
Порошенко призвал отозвать ходатайство об избрании меры пресечения
Госбюро расследований Украины подозревает Порошенко в том, что в 2018 году он вынудил занимавшего тогда пост главы Службы внешней разведки Егора Божка назначить своим заместителем Сергея Семочко - на тот момент начальника киевского управления Службы безопасности Украины.
РИА Новости 07:34