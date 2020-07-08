Экономика
Российская газетаМобильная связь в России может подорожать на 14%
В первом полугодии минимальные пакетные тарифы на связь, по оценке аналитиков, подорожали на 8%. Оценивались тарифы восьми операторов во всех регионах России. Так, минимальный пакетный тариф по сравнению с декабрем 2019 года подорожал с 270 до 291 рубля.
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с чего всё началось
Средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильной связи в России по итогам первого полугодия 2020 года увеличилась на 8% — с 270 руб. до 291 руб. в месяц, следует из отчета Content Review, с которым ознакомился "Ъ".Коммерсантъвчера в 18:45
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Общество
В АТОР спрогнозировали сроки возобновления зарубежного туризма
Авиасообщение между Россией и наиболее популярными туристическими направлениями мира возобновится в лучшем случае в конце сентября.
Газета.Ru 09:49
Армия и оружие
Российские военные следят за судами НАТО в Черном море
В Черное море днем, 7 июля, вошло несколько военных кораблей НАТО: плавучая база снабжения Aliakmon военно-морских сил Греции, а также тральщики Tambre ВМС Испании и Gaeta ВМС Италии.
Газета.Ru вчера в 13:06
Общество
Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца по делу о госизмене
Иван Сафронов — советник главы Роскосмоса, ранее работал в «Ведомостях» и «Коммерсанте».
Говорит Москва вчера в 14:49
Футбол
Спартак — Локомотив 1:1 (2-й тайм)
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско удален в матче 27-го тура чемпионата России по футболу со столичным "Локомотивом" за споры с главным арбитром встречи Сергеем Лапочкиным.
РИА Новости 14:34
Шоу-бизнес
Иван Телегин скрыл имущество на 45 млн рублей при разводе с Пелагеей
Изучив все документы, адвокаты певицы узнали, что Телегин умышленно скрыл "большую часть семейного имущества" от раздела.
iReactor 06:06
Здоровье
Прием статинов защищает пожилых людей от смерти
Имеющие неоднозначную репутацию статины, выписываемые для уменьшения уровня холестерина, сокращают риск преждевременной смерти у людей старше 75 лет.
MedikForum.ru 06:17
Политика
Венедиктов раскрыл имена возможных преемников Путина
Алексей Венедиктов считает, что Дмитрий Медведев и Сергей Нарышкин являются наиболее вероятными преемниками Владимира Путина на посту президента России.
Российский Диалог 14:21
Общество
В Подмосковье откроют пляжи и аттракционы с 15 июля
РИА Новости 11:21
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 06 июля в 15:38
Общество
Без вакцины может угаснуть распространение коронавируса в мире
Член-корреспондент РАН, заместитель директора по науке отдела вакцин Управления по контролю за качеством продовольствия и медикаментов США Константин Чумаков заявил, что распространение коронавирусной инфекции может закончиться до появления вакцины.
ToDay News Ufa 13:59
Общество
Минздрав РФ одобрил третий препарат для лечения коронавируса
Минздрав России одобрил для лечения коронавируса третий препарат - "Коронавир", следует из госреестра лекарственных средств.
Интерфакс 11:30
Общество
Певец Дмитрий Колдун госпитализирован в Минске с интоксикацией
Российская газета 15:10
Футбол
«Манчестер Сити» забил «Ньюкаслу» пять голов
«Манчестер Сити» в домашнем матче 34-го тура английской Премьер-лиги разгромил «Ньюкасл» — 5:0. «Горожане» открыли счет на 10-й минуте, когда Габриэл Жезус в касание замкнул прострел от Давида Сильвы.
LiveSport.ru 14:52
Общество
ФСБ подтвердила секретность данных в деле советника главы «Роскосмоса»
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приобщили к уголовному делу о госизмене в отношении советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста издания «Коммерсант» Ивана Сафронова два экспертных заключения, которые подтверждают секретность переданных им сведений.
Lenta.ru 12:41
Политика
МИД РФ жестко ответил дипломатам США о задержаниях в России
Накануне в Москве по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ) был задержан бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», а ныне советник главы Роскосмоса Иван Сафронов.
Ридус 03:41
Здоровье
Губернатор Ставрополья сообщил о перегруженности больниц в крае
О необходимости модернизации и расширения учреждений первичного медицинского звена шла речь на встрече губернатора Владимира Владимирова с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко.
Newstracker.ru 11:46
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом
25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me 04:47
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru вчера в 15:55
Единоборства
Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре
Российский боец ММА Сергей Харитонов отреагировал на принятие Александром Емельяненко его вызова на поединок.
RT на русском 09:12
Политика
США назвали действия Китая в Гонконге аннексией
США рассматривают принятый в Китае закон о нацбезопасности для Гонконга как аннексию.
Lenta.ru 14:35
Армия и оружие
Венесуэльские военные сбили неопознанный американский самолет
"CEOFANB сообщает, что Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолетами нашей военной авиации", - говорится в сообщении в микроблоге командования в Twitter.
РИА Новости 14:36
Кино
Крис Хемсворт в новом биографическом фильме сыграет Халка Хогана
Надо будет очень серьезно изучить все, связанное с борьбой, но главное, что греет мою душу - возможность увидеть себя с культовыми усами, как у Хогана.
Live24 вчера в 03:49
Политика
СБУ заявила о задержании «куратора руководства ДНР»
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что задержала в Киеве куратора руководителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), сообщила пресс-служба СБУ без указания фамилии задержанного.
Газета.Ru 08:29
Футбол
Болельщики освистали Беглова на церемонии награждения «Зенита»
Daily Storm 14:46
Общество
Суд огласит приговор главе карельского «Мемориала» Дмитриеву 22 июля
Интерфакс - Россия 08:43
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru вчера в 18:36
Общество
В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Вакцинация против коронавирусной инфекции будет добровольной, на сегодняшний день в России в разработке 17 перспективных вакцин, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Интерфакс 14:06
Экономика
Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии
Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom.
РИА Новости вчера в 14:00