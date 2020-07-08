Экономика

Российская газетаРоссийская газетаМобильная связь в России может подорожать на 14%

В первом полугодии минимальные пакетные тарифы на связь, по оценке аналитиков, подорожали на 8%. Оценивались тарифы восьми операторов во всех регионах России. Так, минимальный пакетный тариф по сравнению с декабрем 2019 года подорожал с 270 до 291 рубля.
Читать в источнике
Комментировать1,5K
с чего всё началось

Стоимость мобильной связи продолжит расти

Средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильной связи в России по итогам первого полугодия 2020 года увеличилась на 8% — с 270 руб. до 291 руб. в месяц, следует из отчета Content Review, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъвчера в 18:45

Подробнее о событии

Эксперт объяснил рост тарифов на мобильную связь

Национальная служба новостей10:34

Мобильная связь может подорожать на 14 процентов

РИА Новости05:39

В России вырастут тарифы на мобильную связь

URA.Ruвчера в 20:13

Мобильная связь в России может подорожать на 14%

Российская газета03:58

Эксперты предупредили о росте тарифов на мобильную связь до конца года

РБК02:11

Исследование: мобильная связь в России может подорожать на 14%

ТАСС01:32

Тарифы на мобильную связь в России могут вырасти на 14%

Коммерсантъ05:56
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 15:11, Ашберн
Общество

В АТОР спрогнозировали сроки возобновления зарубежного туризма

Авиасообщение между Россией и наиболее популярными туристическими направлениями мира возобновится в лучшем случае в конце сентября.
Газета.Ru 09:49
427
Армия и оружие

Российские военные следят за судами НАТО в Черном море

В Черное море днем, 7 июля, вошло несколько военных кораблей НАТО: плавучая база снабжения Aliakmon военно-морских сил Греции, а также тральщики Tambre ВМС Испании и Gaeta ВМС Италии.
Газета.Ru вчера в 13:06
457
Происшествия

Суд отпустил по УДО фигуранта дела о покушении на депутата Госдумы

РБК 14:25
Общество

Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца по делу о госизмене

Иван Сафронов — советник главы Роскосмоса, ранее работал в «Ведомостях» и «Коммерсанте».
Говорит Москва вчера в 14:49
614
Футбол

Спартак — Локомотив 1:1 (2-й тайм)

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско удален в матче 27-го тура чемпионата России по футболу со столичным "Локомотивом" за споры с главным арбитром встречи Сергеем Лапочкиным.
РИА Новости 14:34
Шоу-бизнес

Иван Телегин скрыл имущество на 45 млн рублей при разводе с Пелагеей

Изучив все документы, адвокаты певицы узнали, что Телегин умышленно скрыл "большую часть семейного имущества" от раздела.
iReactor 06:06
34
Здоровье

Прием статинов защищает пожилых людей от смерти

Имеющие неоднозначную репутацию статины, выписываемые для уменьшения уровня холестерина, сокращают риск преждевременной смерти у людей старше 75 лет.
MedikForum.ru 06:17
Политика

Венедиктов раскрыл имена возможных преемников Путина

Алексей Венедиктов считает, что Дмитрий Медведев и Сергей Нарышкин являются наиболее вероятными преемниками Владимира Путина на посту президента России.
Российский Диалог 14:21
317
Общество

В Подмосковье откроют пляжи и аттракционы с 15 июля

РИА Новости 11:21
113
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 06 июля в 15:38
4K
Общество

Без вакцины может угаснуть распространение коронавируса в мире

Член-корреспондент РАН, заместитель директора по науке отдела вакцин Управления по контролю за качеством продовольствия и медикаментов США Константин Чумаков заявил, что распространение коронавирусной инфекции может закончиться до появления вакцины.
ToDay News Ufa 13:59
13
Общество

Минздрав РФ одобрил третий препарат для лечения коронавируса

Минздрав России одобрил для лечения коронавируса третий препарат - "Коронавир", следует из госреестра лекарственных средств.
Интерфакс 11:30
600
Общество

Певец Дмитрий Колдун госпитализирован в Минске с интоксикацией

Российская газета 15:10
1
Футбол

«Манчестер Сити» забил «Ньюкаслу» пять голов

«Манчестер Сити» в домашнем матче 34-го тура английской Премьер-лиги разгромил «Ньюкасл» — 5:0. «Горожане» открыли счет на 10-й минуте, когда Габриэл Жезус в касание замкнул прострел от Давида Сильвы.
LiveSport.ru 14:52
Общество

ФСБ подтвердила секретность данных в деле советника главы «Роскосмоса»

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приобщили к уголовному делу о госизмене в отношении советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста издания «Коммерсант» Ивана Сафронова два экспертных заключения, которые подтверждают секретность переданных им сведений.
Lenta.ru 12:41
272
Политика

МИД РФ жестко ответил дипломатам США о задержаниях в России

Накануне в Москве по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ) был задержан бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», а ныне советник главы Роскосмоса Иван Сафронов.
Ридус 03:41
34
Здоровье

Губернатор Ставрополья сообщил о перегруженности больниц в крае

О необходимости модернизации и расширения учреждений первичного медицинского звена шла речь на встрече губернатора Владимира Владимирова с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко.
Newstracker.ru 11:46
6
Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом

25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me 04:47
301
Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru вчера в 15:55
2,4K
Единоборства

Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре

Российский боец ММА Сергей Харитонов отреагировал на принятие Александром Емельяненко его вызова на поединок.
RT на русском 09:12
1
Общество

В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

РИА Новости 09:38
2K
Политика

США назвали действия Китая в Гонконге аннексией

США рассматривают принятый в Китае закон о нацбезопасности для Гонконга как аннексию.
Lenta.ru 14:35
Армия и оружие

Венесуэльские военные сбили неопознанный американский самолет

"CEOFANB сообщает, что Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолетами нашей военной авиации", - говорится в сообщении в микроблоге командования в Twitter.
РИА Новости 14:36
Кино

Крис Хемсворт в новом биографическом фильме сыграет Халка Хогана

Надо будет очень серьезно изучить все, связанное с борьбой, но главное, что греет мою душу - возможность увидеть себя с культовыми усами, как у Хогана.
Live24 вчера в 03:49
19
Политика

СБУ заявила о задержании «куратора руководства ДНР»

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что задержала в Киеве куратора руководителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), сообщила пресс-служба СБУ без указания фамилии задержанного.
Газета.Ru 08:29
113
Футбол

Болельщики освистали Беглова на церемонии награждения «Зенита»

Daily Storm 14:46
Общество

Суд огласит приговор главе карельского «Мемориала» Дмитриеву 22 июля

Интерфакс - Россия 08:43
729
Политика

Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru вчера в 18:36
269
Общество

В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

Вакцинация против коронавирусной инфекции будет добровольной, на сегодняшний день в России в разработке 17 перспективных вакцин, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Интерфакс 14:06
376
Экономика

Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии

Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom.
РИА Новости вчера в 14:00
1,1K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное