Средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильной связи в России по итогам первого полугодия 2020 года увеличилась на 8% — с 270 руб. до 291 руб. в месяц, следует из отчета Content Review, с которым ознакомился "Ъ".

с чего всё началось

В первом полугодии минимальные пакетные тарифы на связь, по оценке аналитиков, подорожали на 8%. Оценивались тарифы восьми операторов во всех регионах России. Так, минимальный пакетный тариф по сравнению с декабрем 2019 года подорожал с 270 до 291 рубля.

Мобильная связь в России может подорожать на 14%

Общество В АТОР спрогнозировали сроки возобновления зарубежного туризма Авиасообщение между Россией и наиболее популярными туристическими направлениями мира возобновится в лучшем случае в конце сентября. 427

Армия и оружие Российские военные следят за судами НАТО в Черном море В Черное море днем, 7 июля, вошло несколько военных кораблей НАТО: плавучая база снабжения Aliakmon военно-морских сил Греции, а также тральщики Tambre ВМС Испании и Gaeta ВМС Италии. 457

Футбол Спартак — Локомотив 1:1 (2-й тайм) Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско удален в матче 27-го тура чемпионата России по футболу со столичным "Локомотивом" за споры с главным арбитром встречи Сергеем Лапочкиным.

Здоровье Прием статинов защищает пожилых людей от смерти Имеющие неоднозначную репутацию статины, выписываемые для уменьшения уровня холестерина, сокращают риск преждевременной смерти у людей старше 75 лет.

Политика Венедиктов раскрыл имена возможных преемников Путина Алексей Венедиктов считает, что Дмитрий Медведев и Сергей Нарышкин являются наиболее вероятными преемниками Владимира Путина на посту президента России. 317

Общество Без вакцины может угаснуть распространение коронавируса в мире Член-корреспондент РАН, заместитель директора по науке отдела вакцин Управления по контролю за качеством продовольствия и медикаментов США Константин Чумаков заявил, что распространение коронавирусной инфекции может закончиться до появления вакцины. 13

Футбол «Манчестер Сити» забил «Ньюкаслу» пять голов «Манчестер Сити» в домашнем матче 34-го тура английской Премьер-лиги разгромил «Ньюкасл» — 5:0. «Горожане» открыли счет на 10-й минуте, когда Габриэл Жезус в касание замкнул прострел от Давида Сильвы.

Общество ФСБ подтвердила секретность данных в деле советника главы «Роскосмоса» Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приобщили к уголовному делу о госизмене в отношении советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста издания «Коммерсант» Ивана Сафронова два экспертных заключения, которые подтверждают секретность переданных им сведений. 272

Политика МИД РФ жестко ответил дипломатам США о задержаниях в России Накануне в Москве по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ) был задержан бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», а ныне советник главы Роскосмоса Иван Сафронов. 34

Здоровье Губернатор Ставрополья сообщил о перегруженности больниц в крае О необходимости модернизации и расширения учреждений первичного медицинского звена шла речь на встрече губернатора Владимира Владимирова с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. 6

Шоу-бизнес Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом 25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом. 301

Общество МВД предложило изменить водительские права и ПТС МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права. 2,4K

Политика США назвали действия Китая в Гонконге аннексией США рассматривают принятый в Китае закон о нацбезопасности для Гонконга как аннексию.

Армия и оружие Венесуэльские военные сбили неопознанный американский самолет "CEOFANB сообщает, что Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолетами нашей военной авиации", - говорится в сообщении в микроблоге командования в Twitter.

Кино Крис Хемсворт в новом биографическом фильме сыграет Халка Хогана Надо будет очень серьезно изучить все, связанное с борьбой, но главное, что греет мою душу - возможность увидеть себя с культовыми усами, как у Хогана. 19

Политика СБУ заявила о задержании «куратора руководства ДНР» Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что задержала в Киеве куратора руководителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), сообщила пресс-служба СБУ без указания фамилии задержанного. 113

Общество В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной Вакцинация против коронавирусной инфекции будет добровольной, на сегодняшний день в России в разработке 17 перспективных вакцин, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. 376