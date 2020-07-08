Экономика
Российская газетаМобильная связь в России может подорожать на 14%
В первом полугодии минимальные пакетные тарифы на связь, по оценке аналитиков, подорожали на 8%. Оценивались тарифы восьми операторов во всех регионах России. Так, минимальный пакетный тариф по сравнению с декабрем 2019 года подорожал с 270 до 291 рубля.
Читать в источнике
Оценить928
с чего всё началось
Средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильной связи в России по итогам первого полугодия 2020 года увеличилась на 8% — с 270 руб. до 291 руб. в месяц, следует из отчета Content Review, с которым ознакомился "Ъ".Коммерсантъвчера в 18:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 05:33, Ашберн
Здоровье
Что можно и нельзя делать в жару. Показываем на котиках
В Челябинск пришло настоящее лето. По прогнозам синоптиков, тридцатиградусная жара сохранится в городе как минимум до конца недели.
74.ru вчера в 07:08
Общество
На Алтае в доме-интернате для престарелых выявили вспышку коронавируса
Девятнадцать человек заразились коронавирусом в Ребрихинском доме-интернате для престарелых в Алтайском крае, сообщила журналистам замглавы регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
РИА Новости 04:48
Общество
На Лубянке задержали более 15 участников пикетов в поддержку Сафронова
Медиазона вчера в 11:26
Общество
ФСБ прослушивала телефон и читала почту Ивана Сафронова
Накануне господина Сафронова арестовали до 6 сентября по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ), его подозревают в передаче данных чешской спецслужбе, которая действовала под руководством США.
Коммерсантъ 04:41
Происшествия
Летевший из Владивостока на Камчатку самолет аварийно сел на Сахалине
Самолет, следовавший из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, совершил аварийную посадку в международном аэропорту Южно-Сахалинск (Хомутово).
РБК вчера в 22:32
Политика
Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля
Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Lenta.ru 01:43
Авто
Audi представил новый кроссовер Audi Q4 Sportback e-tron
Концепт-кар Audi Q4 Sportback e-tron демонстрирует, как будет выглядеть серийный купеобразный кроссовер, который должен появиться уже в следующем году.
Evo-rus.com 02:39
Гаджеты
Раскрыта новая схема мошенничества при продаже смартфонов
Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества при продаже смартфона.
TV BRICS 05:12
Шоу-бизнес
Джонни Депп и Эмбер Хёрд вновь встретились в суде
Сам же актёр ответил жёстким отказом. Чем закончится новое заседание суда по делу бывших супругов станет известно в ближайшие три недели.
SM News 01:07
Политика
Тимошенко заявила о «жестоком обмане» украинцев
Lenta.ru вчера в 23:29
Футбол
Хаверц может уйти из «Байера-04» в «Челси» за €100 млн
Полузащитник Кай Хаверц намерен уйти из леверкузенского "Байера-04".
Газета.Ru 04:37
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
Общество
«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива
«Норильский никель» оспаривает размер вреда, причиненного окружающей среде в результате разлива дизельного топлива по Норильском.
Коммерсантъ 04:21
Здоровье
У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций
На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.
RT на русском 06 июля в 22:10
Общество
Число случаев коронавируса в России превысило 700 тысяч
Общее число случаев коронавируса, зафиксированных в стране за время эпидемии, достигло 700 792.
RT на русском 03:32
Общество
Во время беспорядков в Белграде пострадали более 40 полицейских
В ходе ночных беспорядков в Белграде пострадали 43 полицейских и 17 демонстрантов.
BFM.ru 02:42
Авто
АвтоВАЗ выпустит новую версию Lada Largus Cross
Напомним, в апреле дебютировала эксклюзивная версия Xray Cross с шильдиком Instinct. В 2019 году АвтоВАЗ выпустил линейку автомобилей #Club.
Российская газета 03:00
Футбол
У вратаря «Спартака» Селихова украли обувь в поезде
Голкипер «Спартака» Александр Селихов рассказал, как неизвестные по дороге в Орёл украли у него ботинки.
Metaratings 04:36
Финансы
Сбербанк в июне сократил чистую прибыль по РСБУ на 17%
Сбербанк России в июне сократил чистую прибыль по РСБУ на 17% по сравнению с июнем 2019 года - до 62,3 млрд рублей, говорится в материалах кредитной организации.
Интерфакс 05:26
Экономика
Доля оптимистов в российском бизнесе за полгода сократилась в 2 раза
Компания опросила руководителей бизнесов из 32 стран мира. По доле бизнесменов-оптимистов Россия оказалась четвертой с конца.
БИЗНЕС Online 03:10
Политика
В ГД внесён проект о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму
В Госдуму внесён проект о приравнивании отчуждения территорий России к экстремистской деятельности.
RT на русском 03:39
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv вчера в 02:33
Политика
Трамп уведомил Конгресс США о выходе страны из ВОЗ
Уведомление об официальном выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) получил Конгресс Соединенных Штатов от президента Дональда Трампа 7 июля, сообщил американской сенатор-демократ Роберт Менендес на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна вчера в 14:44
Политика
Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению
Китай присоединится к переговорам по вооружениям, если США сократят свои арсеналы до уровня, который имеется в распоряжении КНР, заявил в ходе брифинга директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
Газета.Ru 05:03
Кино
Создатели «Пацанов» выпустят короткометражку про Билли Бутчера
Шоураннер сериала «Пацаны» Эрик Крипке в свежем интервью Collider рассказал, что к выпуску готовится специальная короткометражка, посвященная Билли Бутчеру в исполнении Карла Урбана.
Popcornnews.ru 03:00
Автоспорт
Квят объяснил отказ становиться на колено перед Гран-при Австрии
Российский гонщик команды "Альфа Таури" Даниил Квят объяснил отказ становиться на колено перед стартом Гран-при Австрии в рамках чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе "Формулы-1".
Газета.Ru 04:45
Футбол
Кокорин сможет сыграть за «Сочи» против «Зенита»
Российский нападающий Александр Кокорин сможет сыграть за "Сочи" в матче чемпионата России против "Зенита", сообщает Sport24.
Газета.Ru вчера в 17:35
Культура
Клип Билана в стиле TikTok собрал миллион просмотров за один день
Клип российского певца Димы Билана, снятый во время карантина в стиле TikTok, всего за 24 часа просмотрели более миллиона человек.
Газета Metro вчера в 04:41
Футбол
«Нижний Новгород» подписал бывшего игрока ЦСКА
Пресс-служба "Нижнего Новгорода" объявила о трансфере воспитанника ЦСКА Артёма Попова.
Soccer.ru 04:10