Средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильной связи в России по итогам первого полугодия 2020 года увеличилась на 8% — с 270 руб. до 291 руб. в месяц, следует из отчета Content Review, с которым ознакомился "Ъ".

с чего всё началось

В первом полугодии минимальные пакетные тарифы на связь, по оценке аналитиков, подорожали на 8%. Оценивались тарифы восьми операторов во всех регионах России. Так, минимальный пакетный тариф по сравнению с декабрем 2019 года подорожал с 270 до 291 рубля.

Мобильная связь в России может подорожать на 14%

Футбол У вратаря «Спартака» Селихова украли обувь в поезде Голкипер «Спартака» Александр Селихов рассказал, как неизвестные по дороге в Орёл украли у него ботинки.

Общество Сафронова подозревают в передаче секретных данных чешским спецслужбам Советника руководителя «Роскосмоса», бывшего журналиста «Ведомостей» и «Коммерсанта» Ивана Сафронова подозревают в передаче секретных данных чешским спецслужбам, которые сотрудничают c США. 407

Общество Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста. 3,1K

Футбол IFAB продлит действие правила пяти замен в футболе на следующий сезон Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) планирует продлить действие правила, разрешающего одной команде производить пять замен в течение матча, на весь сезон-2020/21, сообщает The Athletic.

Шоу-бизнес Авербух подтвердил слухи о романе с актрисой из «Папиных дочек» Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года по фигурному катанию, хореограф и постановщик Илья Авербух подтвердил слухи о романе с актрисой из сериала "Папины дочки" Елизаветой Арзамасовой. 273

Политика Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун. 143

Общество Зеленский прибыл в Донбасс из-за ситуации с лесными пожарами «Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область в связи с масштабными лесными пожарами в Новоайдарском районе», — говорится в сообщении пресс-службы.

Футбол Гризманн не покинет «Барселону» в ближайшее трансферное окно Французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн не покинет клуб в ближайшее трансферное окно.

Кино Создатели «Пацанов» выпустят короткометражку про Билли Бутчера Шоураннер сериала «Пацаны» Эрик Крипке в свежем интервью Collider рассказал, что к выпуску готовится специальная короткометражка, посвященная Билли Бутчеру в исполнении Карла Урбана.

Политика Экс-генерал ФСБ рассказал, как спецслужбы вычисляют шпионов Бывший глава пресс-службы ФСБ генерал-майор Александр Михайлов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил, что часто данные об информаторе узнают из-за рубежа.

Футбол Английские и итальянские клубы возобновили интерес к Гайчу после ЦСКА Английские и итальянские клубы возобновили интерес к нападающему Адольфу Гайчу после того, как столичный ЦСКА обратился с трансферным предложением к "Сан-Лоренсо". 2

Экономика Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля. 222

Политика Блогер Шарий заявил, что офис Зеленского заказал его убийство Известный украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал видеообращение на YouTube, в котором заявил, что администрация президента страны Владимира Зеленского якобы заказала его убийство.