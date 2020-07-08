Экономика

Российская газетаРоссийская газетаМобильная связь в России может подорожать на 14%

В первом полугодии минимальные пакетные тарифы на связь, по оценке аналитиков, подорожали на 8%. Оценивались тарифы восьми операторов во всех регионах России. Так, минимальный пакетный тариф по сравнению с декабрем 2019 года подорожал с 270 до 291 рубля.
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с чего всё началось

Стоимость мобильной связи продолжит расти

Средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильной связи в России по итогам первого полугодия 2020 года увеличилась на 8% — с 270 руб. до 291 руб. в месяц, следует из отчета Content Review, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъвчера в 18:45

Подробнее о событии

Мобильная связь в России может подорожать на 14%

Российская газета03:58

Эксперты предупредили о росте тарифов на мобильную связь до конца года

РБК02:11

Стоимость мобильной связи продолжит расти

Коммерсантъвчера в 18:45

Новости за ночь: Эксперты предупредили о подорожании мобильной связи на 14%

Национальная служба новостей00:29

В России сотовая связь подорожает еще на 14 процентов

ФедералПрессвчера в 23:42

В России вырастут тарифы на мобильную связь

URA.Ruвчера в 20:13

Исследование: мобильная связь в России подорожала за полгода на 8%

ТАСС01:32
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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

На открытии торгов в среду, 8 июля, рубль снижается к доллару и евро. На это указывают данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:09
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Общество

Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»

REGNUM 06 июля в 08:30
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Футбол

У вратаря «Спартака» Селихова украли обувь в поезде

Голкипер «Спартака» Александр Селихов рассказал, как неизвестные по дороге в Орёл украли у него ботинки.
Metaratings 04:36
Общество

Сафронова подозревают в передаче секретных данных чешским спецслужбам

Советника руководителя «Роскосмоса», бывшего журналиста «Ведомостей» и «Коммерсанта» Ивана Сафронова подозревают в передаче секретных данных чешским спецслужбам, которые сотрудничают c США.
Ведомости вчера в 15:46
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Экономика

Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта

Сбербанк сообщил о снижении ипотечной ставки на 0,5 процентного пункта по нескольким программам на покупку квартиры в новостройках.
Политическая Экспертиза вчера в 05:26
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Музыка

Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней

Ролик «Ленинграда» на YouTube-канале группировки выложили в ночь на 3 июля. За это время его успели оценить более 1,2 млн пользователей.
РБК вчера в 05:47
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Происшествия

Летевший из Владивостока на Камчатку самолет аварийно сел на Сахалине

Самолет, следовавший из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, совершил аварийную посадку в международном аэропорту Южно-Сахалинск (Хомутово).
РБК вчера в 22:32
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Общество

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
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Футбол

IFAB продлит действие правила пяти замен в футболе на следующий сезон

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) планирует продлить действие правила, разрешающего одной команде производить пять замен в течение матча, на весь сезон-2020/21, сообщает The Athletic.
РИА Новости 04:04
Шоу-бизнес

Авербух подтвердил слухи о романе с актрисой из «Папиных дочек»

Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года по фигурному катанию, хореограф и постановщик Илья Авербух подтвердил слухи о романе с актрисой из сериала "Папины дочки" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 11:53
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Политика

Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению

Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
REGNUM вчера в 23:56
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Армия и оружие

Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море

В акваторию Черного моря зашли три корабля НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
РБК вчера в 12:17
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Общество

Зеленский прибыл в Донбасс из-за ситуации с лесными пожарами

«Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область в связи с масштабными лесными пожарами в Новоайдарском районе», — говорится в сообщении пресс-службы.
REGNUM 03:59
Общество

«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива

«Норильский никель» оспаривает размер вреда, причиненного окружающей среде в результате разлива дизельного топлива по Норильском.
Коммерсантъ 04:21
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 06 июля в 15:38
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Футбол

Гризманн не покинет «Барселону» в ближайшее трансферное окно

Французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн не покинет клуб в ближайшее трансферное окно.
Евро-футбол.ру вчера в 17:25
Общество

Ученые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом

Специалисты в разговоре с «Известиями» перечислили места, где риск заражения коронавирусом наиболее высок.
Известия вчера в 18:42
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Общество

Во время беспорядков в Белграде пострадали более 40 полицейских

В ходе ночных беспорядков в Белграде пострадали 43 полицейских и 17 демонстрантов.
BFM.ru 02:42
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Кино

Создатели «Пацанов» выпустят короткометражку про Билли Бутчера

Шоураннер сериала «Пацаны» Эрик Крипке в свежем интервью Collider рассказал, что к выпуску готовится специальная короткометражка, посвященная Билли Бутчеру в исполнении Карла Урбана.
Popcornnews.ru 03:00
Политика

Экс-генерал ФСБ рассказал, как спецслужбы вычисляют шпионов

Бывший глава пресс-службы ФСБ генерал-майор Александр Михайлов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил, что часто данные об информаторе узнают из-за рубежа.
Говорит Москва 02:46
Футбол

Английские и итальянские клубы возобновили интерес к Гайчу после ЦСКА

Английские и итальянские клубы возобновили интерес к нападающему Адольфу Гайчу после того, как столичный ЦСКА обратился с трансферным предложением к "Сан-Лоренсо".
Газета.Ru 04:29
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Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
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Общество

Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице

По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM вчера в 07:12
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Происшествия

В Крыму утонули три человека за минувшие сутки

Газета.Ru 04:46
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Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru вчера в 13:45
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Политика

Блогер Шарий заявил, что офис Зеленского заказал его убийство

Известный украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал видеообращение на YouTube, в котором заявил, что администрация президента страны Владимира Зеленского якобы заказала его убийство.
Московский Комсомолец 03:54
Политика

Захарова назвала данные о ее назначении послом в другой стране фейками

РИА Новости 04:01
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Футбол

Семин не знает, продолжит ли тренерскую карьеру

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин признался, что на данный момент не решил, хочет ли он продолжать тренерскую карьеру.
BetOn 04:06
Общество

На Алтае в доме-интернате для престарелых выявили вспышку коронавируса

Девятнадцать человек заразились коронавирусом в Ребрихинском доме-интернате для престарелых в Алтайском крае, сообщила журналистам замглавы регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
РИА Новости 04:48
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Хоккей

НХЛ запретит Сорокину, Капризову и Романову сыграть в этом сезоне

Среди хоккеистов, которым отказали в допуске, оказались Кирилл Капризов, Александр Романов и Илья Сорокин.
CT news 04:15
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