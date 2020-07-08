Средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильной связи в России по итогам первого полугодия 2020 года увеличилась на 8% — с 270 руб. до 291 руб. в месяц, следует из отчета Content Review, с которым ознакомился "Ъ".

с чего всё началось

Фото: smcard.ru, manchestereveningnews.co.uk Специалисты агентства Content Review повели анализ цен на популярные тарифные планы российских операторов. Так, мобильная связь в России подорожала на 8% — усреднённый минимальный пакет услуг теперь стоит почти 300 рублей.

Мобильная связь в России может подорожать на 14% до конца года

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