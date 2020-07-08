Экономика

HotGeoHotGeoМобильная связь в России может подорожать на 14% до конца года

Фото: smcard.ru, manchestereveningnews.co.uk Специалисты агентства Content Review повели анализ цен на популярные тарифные планы российских операторов. Так, мобильная связь в России подорожала на 8% — усреднённый минимальный пакет услуг теперь стоит почти 300 рублей.
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с чего всё началось

Стоимость мобильной связи продолжит расти

Средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильной связи в России по итогам первого полугодия 2020 года увеличилась на 8% — с 270 руб. до 291 руб. в месяц, следует из отчета Content Review, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъ07 июля в 18:45

Подробнее о событии

Мобильная связь в России может подорожать на 14%

Российская газетавчера в 03:58

Мобильная связь может подорожать на 14 процентов

РИА Новостивчера в 05:39

Тарифы на мобильную связь в России могут вырасти на 14%

Коммерсантъвчера в 05:56

Эксперт объяснил рост тарифов на мобильную связь

Национальная служба новостейвчера в 10:34

Эксперты предупредили о росте тарифов на мобильную связь до конца года

РБКвчера в 02:11

Исследование: мобильная связь в России может подорожать на 14%

ТАССвчера в 01:32

В России вырастут тарифы на мобильную связь

URA.Ru07 июля в 20:13
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Футбол

Оставшиеся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут без зрителей

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций постановил, что матчи турниров УЕФА должны проходить без зрителей до дальнейших указаний.
Sport24.ru 13:37
Футбол

«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн

Ранее сообщалось, что ЦСКА хотел заплатить за Гайча около 8 млн евро и получить 90% прав на игрока.
Vprognoze.ru 03:39
Политика

МИД назвал вбросом данные о «российском следе» в беспорядках в Сербии

Сообщения в некоторых СМИ о якобы «российском следе» в беспорядках в Белграде являются «низкопробной заказухой» с целью помешать сотрудничеству двух стран, заявили в МИД России.
RT на русском 14:03
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Наука

В Иордании найдены фигурки людей эпохи раннего неолита

В журнале Antiquity опубликована статья об обнаружении десятков неолитических фигурок при раскопках в Иордании.
Дилетант вчера в 10:08
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Политика

Глава Пентагона не получал сведений о сговоре России с талибами

Министр обороны США Марк Эспер сообщил, что не получал донесений о том, что Россия вступила в сговор с представителями движения «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане и обещает им оплату за нападения на американских военных.
Известия 14:39
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Происшествия

Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны

Суд в Петербурге приговорил к трем годам заключения условно сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 10:10
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Экономика

Сбербанк нарастил доходы от комиссий за переводы в 1,5 раза

Во втором квартале 2019 года Сбербанк увеличил доход от комиссий на 15,6% по сравнению со вторым кварталом 2018 года, во втором квартале 2018 года годовой прирост составил 20,6%.
Коммерсантъ 01:58
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Теннис

ATP пересмотрела систему расчета рейтинга на сезон из-за коронавируса

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) пересмотрела систему расчета рейтинга на сезон из-за влияния на него пандемии коронавируса, сообщается на сайте организации.
РИА Новости 06 июля в 17:33
Общество

Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами

Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru 13:30
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Происшествия

Губернатор Фургал не признал вину в организации убийств

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, задержанный по подозрению в организации убийств, не признал вину, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Lenta.ru 07:58
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Футбол

«Уфа» объявила об уходе Газизова в «Спартак»

«Уфа» попрощалась с генеральный директором Шамилем Газизовым, который перешел на аналогичную должность в «Спартак».
Metaratings 11:55
Политика

Украинский политик признала, что Крым навсегда покинул Украину

Украина навсегда потеряла Крым из-за действий Киева в отношении жителей полуострова, считает экс-депутат Верховной рады Анна Герман.
Московский Комсомолец вчера в 21:58
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Киберспорт

В CS:GO была добавлена новая система защиты от читеров

Вчера, 8 июля, Valve добавила в Counter Strike: Global Offensive новую систему защиты от читеров, сообщается в официальном блоге шутера.
Чемпионат 04:51
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Политика

Лукашенко ответил на заявления о стоимости суверенитета Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями крупнейших СМИ заявил, что суверенитет и независимость страны не продаются.
Известия 16:46
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Шоу-бизнес

Сергей Лазарев и Алекс Малиновский отдыхают на Черном море вдвоем

Ранее уже было известно о том, что Лазарев предпочитает спутника всем остальным. Год назад Сергей уже брал в отпуск Малиновского в США.
Live24 07:25
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Политика

Трамп раскритиковал закрытие школ в США

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом Доме подверг критике закрытие американских школ из-за пандемии коронавируса.
Известия 17:26
Общество

Данные участников блокчейн-голосования попали в открытый доступ

Зачем было внедрять блокчейн — В блокчейн-голосовании по поправкам в Конституцию РФ произошел новый сбой Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
РБК 08:28
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Энергетика

Аналитики ожидают подорожания нефти до $150 за баррель

Цены на нефть могут вырасти до $150 за баррель к 2025 году, считают аналитики. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Газета.Ru 15:06
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Авто

Продажи новых легковых машин и LCV снизились на 14,6% в июне в РФ

Лезги газет 16:06
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Происшествия

Кассационный суд признал законным приговор экс-главе Коми Гайзеру

RT на русском 16:13
Общество

В России предложили изменить размер автомобильных штрафов

"За грязные номера предлагаем, напротив, уменьшить штраф и ограничиться предупреждением, если на улице плохая погода", — заявил Шкуматов.
РИА Новости 15:37
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Общество

В Москве от коронавируса за сутки умерли 28 человек

В столице за прошедшие сутки в результате заражения коронавирусом скончались 28 человек.
РБК 15:56
Экономика

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах.
Ведомости 17:12
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Астон Виллу» в матче чемпионата Англии

"Манчестер Юнайтед" на выезде разгромил "Астон Виллу" в матче 34-го тура чемпионат Англии по футболу.
РИА Новости 17:20
Космос

Астрономы открыли новый источник углерода во Вселенной

ТК Звезда 06 июля в 17:43
Общество

Минпросвещения разрешило провести традиционные линейки 1 сентября

В российских школах 1 сентября пройдут традиционные школьные линейки, но с соблюдением мер безопасности, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире канала «Россия 24».
Коммерсантъ 10:42
Футбол

«Рубин» одержал победу над «Краснодаром» в матче чемпионата России

Встреча футболистов казанского «Рубина» и «Краснодара» закончилась со счетом 1:0 в заключительном матче 27-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ).
Известия 15:59
Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом

Звезда серила «Папины дочки» Елизавета Арзамасова отреагировала на критику, обрушившуюся на актрису после новости о ее романе со знаменитым фигуристом Ильей Авербухом.
Аргументы и Факты 06:28
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Футбол

Маротта: «В ситуации с Эриксеном нужно терпение»

Конте делает все, что в его силах, чтобы помочь Кристиану, но нужно терпение, - добавил Маротта.
Евро-футбол.ру 17:07
Космос

В июле пензенцы смогут наблюдать парад планет

Наш город сегодня (Пенза и Заречный) 06 июля в 08:01
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