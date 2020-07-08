Экономика
HotGeoМобильная связь в России может подорожать на 14% до конца года
Фото: smcard.ru, manchestereveningnews.co.uk Специалисты агентства Content Review повели анализ цен на популярные тарифные планы российских операторов. Так, мобильная связь в России подорожала на 8% — усреднённый минимальный пакет услуг теперь стоит почти 300 рублей.
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с чего всё началось
Средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильной связи в России по итогам первого полугодия 2020 года увеличилась на 8% — с 270 руб. до 291 руб. в месяц, следует из отчета Content Review, с которым ознакомился "Ъ".Коммерсантъ07 июля в 18:45
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Футбол
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РИА Новости 10:10
Экономика
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Коммерсантъ 01:58
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Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru 13:30
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Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, задержанный по подозрению в организации убийств, не признал вину, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Lenta.ru 07:58
Футбол
«Уфа» объявила об уходе Газизова в «Спартак»
«Уфа» попрощалась с генеральный директором Шамилем Газизовым, который перешел на аналогичную должность в «Спартак».
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Политика
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Украина навсегда потеряла Крым из-за действий Киева в отношении жителей полуострова, считает экс-депутат Верховной рады Анна Герман.
Московский Комсомолец вчера в 21:58
Киберспорт
В CS:GO была добавлена новая система защиты от читеров
Вчера, 8 июля, Valve добавила в Counter Strike: Global Offensive новую систему защиты от читеров, сообщается в официальном блоге шутера.
Чемпионат 04:51
Политика
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Общество
Данные участников блокчейн-голосования попали в открытый доступ
Зачем было внедрять блокчейн — В блокчейн-голосовании по поправкам в Конституцию РФ произошел новый сбой Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
РБК 08:28
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Аналитики ожидают подорожания нефти до $150 за баррель
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Газета.Ru 15:06
Авто
Продажи новых легковых машин и LCV снизились на 14,6% в июне в РФ
Лезги газет 16:06
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В России предложили изменить размер автомобильных штрафов
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В столице за прошедшие сутки в результате заражения коронавирусом скончались 28 человек.
РБК 15:56
Экономика
Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня
Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах.
Ведомости 17:12
Футбол
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Астон Виллу» в матче чемпионата Англии
"Манчестер Юнайтед" на выезде разгромил "Астон Виллу" в матче 34-го тура чемпионат Англии по футболу.
РИА Новости 17:20
Космос
Астрономы открыли новый источник углерода во Вселенной
ТК Звезда 06 июля в 17:43
Общество
Минпросвещения разрешило провести традиционные линейки 1 сентября
В российских школах 1 сентября пройдут традиционные школьные линейки, но с соблюдением мер безопасности, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире канала «Россия 24».
Коммерсантъ 10:42
Футбол
«Рубин» одержал победу над «Краснодаром» в матче чемпионата России
Встреча футболистов казанского «Рубина» и «Краснодара» закончилась со счетом 1:0 в заключительном матче 27-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ).
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Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом
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Аргументы и Факты 06:28
Футбол
Маротта: «В ситуации с Эриксеном нужно терпение»
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Евро-футбол.ру 17:07
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В июле пензенцы смогут наблюдать парад планет
Наш город сегодня (Пенза и Заречный) 06 июля в 08:01