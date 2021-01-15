Стоимость тарифов сотовой связи в России может подскочить на 15% на фоне пандемии коронавируса. Об этом в пятницу пишут "Ведомости" со ссылкой на материалы агентства Content-Review. Кроме того, эксперты прогнозируют рост цен на дополнительные услуги операторов, например на облачное хранение данных.

Видео Фото Интересное видео Автовоспроизведение Дума ТВ Ruposters.ru Дума ТВ Москва 24 Телеканал Санкт-Петербург МИР 24 ТК Звезда Моя Москва.онлайн Моя Москва.онлайн Известия Известия Моя Москва.онлайн

С чего всё началось Цены на сотовую связь вырастут на 15% О вероятном росте цен на сотовую связь предупреждает агентство Content-Review. По мнению его руководителя Сергея Половникова, коррекция, скорее всего, затронет тарифы в диапазоне 500 – 900 руб.: "Их пользователи наиболее инертны, их мало волнует повышение оператором цены на 100 руб.". Ведомости вчера в 15:17