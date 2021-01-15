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Life.ru
Life.ru

Россиян предупредили о росте цен на мобильную связь из-за коронавируса

Стоимость тарифов сотовой связи в России может подскочить на 15% на фоне пандемии коронавируса. Об этом в пятницу пишут "Ведомости" со ссылкой на материалы агентства Content-Review. Кроме того, эксперты прогнозируют рост цен на дополнительные услуги операторов, например на облачное хранение данных.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Цены на сотовую связь вырастут на 15%

О вероятном росте цен на сотовую связь предупреждает агентство Content-Review. По мнению его руководителя Сергея Половникова, коррекция, скорее всего, затронет тарифы в диапазоне 500 – 900 руб.: "Их пользователи наиболее инертны, их мало волнует повышение оператором цены на 100 руб.".
Ведомостивчера в 15:17
Подробнее о событии
RT на русском

«Ведомости»: цены на сотовую связь могут вырасти на 15%

RT на русском01:42
Комсомольская правда

Эксперты спрогнозировали рост цен на сотовую связь на 15%

Комсомольская правда00:58
URA.Ru

Из-за коронавируса сотовая связь может подорожать на 15%

URA.Ru19:51
Московский Комсомолец

В России подорожает сотовая связь

Московский Комсомолец00:01
News.ru

Сотовая связь в РФ может подорожать на 15%

News.ru20:15
Телеканал 360°

Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь из-за коронавируса

Телеканал 360°00:58
Ведомости

Цены на сотовую связь вырастут на 15%

Ведомостивчера в 15:17

Финансирование ФЦП Крыма и Севастополя увеличат до 1,37 трлн рублей

Симферополь, 15 января 2021, 10:22 — REGNUM Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» может быть продлена до 2025 года включительно с увеличением объёма финансирования до 1 трлн 370 млрд рублей.
Финансирование ФЦП Крыма и Севастополя увеличат до 1,37 трлн рублей
REGNUM02:22

Глава еврейской общины России назвал кончину Бориса Грачевского личной утратой

Во всех синагогах России будут совершены поминальные молитвы о режиссере и сценаристе Борисе Грачевском, который скончался 14 января на 72-м году жизни, сообщил президент Федерации еврейских общин страны Александр Борода.
Интерфакс Религия02:10

«Триколор» покажет фильмы студии New Regency

Голливудские ленты оператор покажет на каналах собственного производства: «Остросюжетное», «Премиальное», «Комедийное», а также «Романтичное», «Шокирующее», «Блокбастер» и «Хит».
TelecomDailyвчера в 09:08

«Крокус» Агаларова получил контракт на аэропорт «Роскосмоса» за ₽28 млрд

Университет обошелся в 70 млрд руб. Агаларов рассказывал РБК, что задачей компании в этом проекте было не заработать, а сделать так, "чтобы стройка произвела впечатление", после этого компания смогла получить другие крупные контракты.
РБК22:30