Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
REGNUM
REGNUM

Мобильная связь в России может подорожать на 15%

Москва, 15 января 2021, 10:13 — REGNUM В 2021 году на фоне пандемии коронавирусной инфекции в России могут вырасти цены на услуги мобильной связи. Так, по данным отчёта агентства Content-Review, российские сотовые операторы могут повысить стоимость тарифов на свои услуги на 15%.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Цены на сотовую связь вырастут на 15%

О вероятном росте цен на сотовую связь предупреждает агентство Content-Review. По мнению его руководителя Сергея Половникова, коррекция, скорее всего, затронет тарифы в диапазоне 500 – 900 руб.: "Их пользователи наиболее инертны, их мало волнует повышение оператором цены на 100 руб.".
Ведомости14 января в 15:17
Официальный комментарий
ФАС
ФАС не обнаружила оснований для роста тарифов на услуги связи на 15% в 2021 году
ТАССвчера в 07:35
Подробнее о событии
RT на русском

«Ведомости»: цены на сотовую связь могут вырасти на 15%

RT на русскомвчера в 01:42
РБК

Эксперты спрогнозировали рост цен на сотовую связь в 2021 году

РБКвчера в 02:35
Коммерсантъ

Цены на сотовую связь в России могут вырасти на 15–16%

Коммерсантъвчера в 02:34
Телеканал 360°

Депутат Хинштейн пообещал следить за повышением тарифов на сотовую связь

Телеканал 360°вчера в 07:55
News.ru

Сотовая связь в РФ может подорожать на 15%

News.ruвчера в 20:15
URA.Ru

Из-за коронавируса сотовая связь может подорожать на 15%

URA.Ruвчера в 19:51
Ведомости

Цены на сотовую связь вырастут на 15%

Ведомости14 января в 15:17

Избранный президент США Джо Байден представил план стимулирования экономики на $2 трлн

Вместе с одобренным конгрессом чеком на 600 долларов прямые выплаты налогоплательщикам достигнут 2 тысяч долларов на человека в декабре–январе и превысят 3 тысячи с начала пандемии.
Избранный президент США Джо Байден представил план стимулирования экономики на $2 трлн
Эхо Москвывчера в 18:04

Россиянина уволили из «Института Катона» в США после поста о штурме Капитолия

Ранее в Институте Кантона было инициировано служебное расследование из-за якобы распространения россиянином конспирологических теорий о выборах 2020 года в США и штурме Капитолия в Вашингтоне.
Газета.Ruвчера в 05:40

Режиссёр «Чернобыля» экранизирует роман об инопланетянах и Ватикане

Адаптацией сценария займётся автор «Хода королевы» Скотт Фрэнк Режиссёр сериала «Чернобыль» Йохан Ренк выпустит сериал-экранизацию романа Мэри Дориа Расселл «Воробей», рассказывающего о группе иезуитских священников, встретившихся с инопланетянами.
Центральная Служба Новостейвчера в 05:46