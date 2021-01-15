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Мобильная связь в России может подорожать на 15%

Москва, 15 января 2021, 10:13 — REGNUM В 2021 году на фоне пандемии коронавирусной инфекции в России могут вырасти цены на услуги мобильной связи. Так, по данным отчёта агентства Content-Review, российские сотовые операторы могут повысить стоимость тарифов на свои услуги на 15%.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Цены на сотовую связь вырастут на 15%

О вероятном росте цен на сотовую связь предупреждает агентство Content-Review. По мнению его руководителя Сергея Половникова, коррекция, скорее всего, затронет тарифы в диапазоне 500 – 900 руб.: "Их пользователи наиболее инертны, их мало волнует повышение оператором цены на 100 руб.".
Ведомости14 января в 15:17
Официальный комментарий
Минцифры РФ
Все существенные повышения тарифов проходят согласование ФАС. Оснований для повышения тарифов в январе мы не видим
ТАССвчера в 07:00
ФАС
ФАС не обнаружила оснований для роста тарифов на услуги связи на 15% в 2021 году
ТАССвчера в 07:35
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Депутат Хинштейн пообещал следить за повышением тарифов на сотовую связь

Телеканал 360°вчера в 07:55
Коммерсантъ

Цены на сотовую связь в России могут вырасти на 15–16%

Коммерсантъвчера в 02:34
URA.Ru

Из-за коронавируса сотовая связь может подорожать на 15%

URA.Ruвчера в 19:51
Московский Комсомолец

В России подорожает сотовая связь

Московский Комсомолецвчера в 00:01
News.ru

Сотовая связь в РФ может подорожать на 15%

News.ruвчера в 20:15
RT на русском

«Ведомости»: цены на сотовую связь могут вырасти на 15%

RT на русскомвчера в 01:42
Ведомости

Цены на сотовую связь вырастут на 15%

Ведомости14 января в 15:17

Восстановлена картина убийства российским чиновником своей любовницы

Завершено расследование уголовного дела бывшего главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве своей любовницы Евгении Исаенковой, которая была заместителем председателя районной общественной палаты.
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