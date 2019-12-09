МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Услуги мобильной связи в РФ в 2020 году могут подорожать на 17-18%, в том числе из-за того, что операторам предстоят расходы на реализацию требований "пакета Яровой" и закона об устойчивом рунете, прогнозирует аналитическое агентство Content Review.

с чего всё началось

Расходы российских граждан на услуги связи в течение 2020 года могут увеличиться на 17-18%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование информационно-аналитического агентства Content Review.

Мобильная связь в России возрастет в цене

Гаджеты Рассекречены основные характеристики наушников Realme Buds Air Авторитетный инсайдер под ником Мукул Шарма поделился подробностями о конкуренте Xiaomi AirDots – беспроводных наушниках Realme Buds Air.

Общество Мошенники обманом получили от доверчивых россиян миллиарды рублей Преступники, распространяющие в сети мошеннические рассылки с обещаниями выигрышей и выплат, могут получить только во второй половине 2019 года около семи миллиардов рублей.

Политика Правительство ФРГ обсудит расследование убийства в Берлине Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что России следует приложить больше усилий для сотрудничества в связи с расследованием убийства гражданина Грузии, совершённого 23 августа 2019 года в Берлине.

Политика Кремль раскрыл детали встречи Путина с Зеленским в Париже Встреча президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским пройдет после завершения саммита в «нормандском формате», ее длительность будет зависеть от лидеров, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Происшествия Конвоиры «банды ГТА» получили условные сроки Красногорский городской суд Подмосковья приговорил к условным срокам полицейских, которые конвоировали подсудимых по уголовному делу «банды ГТА» и допустили попытку побега, передаёт РИА Новости.

Спорт Исполком WADA отстранил Россию от соревнований на четыре года Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от международных соревнований сроком на четыре года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу WADA.

Общество Житель Дагестана задержан по подозрению в финансировании ИГ На Северном Кавказе задержали жителя Дагестана Саада Ахмеднабиева по подозрению в организации финансирования «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России).

Происшествия В Подмосковье мужчина застрелил выглянувшую из окна женщину Женщина получила смертельное огнестрельное ранение в деревне Мясное городского округа Ступино в Подмосковье, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного главка МВД РФ.

Общество Названы самые пьющие регионы России. Уральцы оказались в лидерах Лидерами антирейтинга стали Приморский край (85 место), Чукотка (84 место) и Ненецкий автономный округ (83 место).Меньше же всего пьющих оказалось в Чечне (1 место), Ингушетии (2 место) и Дагестане (3 место).

Здоровье Названы любимые продукты спасшихся от рака на последней стадии Тернер рассказала, что в своей практике работала с людьми, которым оставалось жить несколько недель, но, резко изменив образ жизни и питания, они смогли побороть болезнь.

Экономика Торгпред объяснил, почему французы не будут покупать российское вино "По данным французской таможенной статистики, за девять месяцев 2019 года экспорт виноградного вина из Франции в Россию составил 20,6 миллиона евро (22,8 миллиона долларов США), при этом их доля экспорта России во Францию ничтожна мала", — сказал собеседник агентства.

Общество Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.

Общество «Тинькофф» запустил собственное суперприложение Банк «Тинькофф» обновил свое мобильное приложение, добавив в него окно «Сервисы», которое собрало и финансовые и потребительские услуги.