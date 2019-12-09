Экономика

Газета.RuГазета.RuМобильная связь в России возрастет в цене

Расходы российских граждан на услуги связи в течение 2020 года могут увеличиться на 17-18%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование информационно-аналитического агентства Content Review.
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Мобильная связь в 2020 году может подорожать на 18%, считают аналитики

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Услуги мобильной связи в РФ в 2020 году могут подорожать на 17-18%, в том числе из-за того, что операторам предстоят расходы на реализацию требований "пакета Яровой" и закона об устойчивом рунете, прогнозирует аналитическое агентство Content Review.
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Мобильная связь в России возрастет в цене

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Названы разрушающие кишечник продукты

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Встреча президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским пройдет после завершения саммита в «нормандском формате», ее длительность будет зависеть от лидеров, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
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Торгпред объяснил, почему французы не будут покупать российское вино

"По данным французской таможенной статистики, за девять месяцев 2019 года экспорт виноградного вина из Франции в Россию составил 20,6 миллиона евро (22,8 миллиона долларов США), при этом их доля экспорта России во Францию ничтожна мала", — сказал собеседник агентства.
РИА Новости вчера в 19:06
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Комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить РФ от международных соревнований на четыре года, запретить проведение турниров в России и исключить россиян из числа руководителей международных спортивных федераций.
Коммерсантъ 05:12
Происшествия

Мосгорсуд отменил арест активов экс-министра Абызова на 1 млрд рублей

Московский городской суд отменил решение об аресте свыше €13 млн, ценных бумаг и недвижимости по делу бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Известия 05:36
Политика

Замглавы администрации Зеленского озвучил состав украинской делегации на нормандском саммите

В состав украинской делегации на нормандском саммите в Париже вошли министр энергетики Украины Оржель, исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украина" Витренко, глава МВД Аваков.
ИА Новороссия 05:35
Политика

Премьер Финляндии стала самой молодой главой правительства в мире

Санна Марин, которой в ноябре исполнилось 34 года, возглавит кабинет министров Финляндии и станет самым молодым премьером в мире.
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Общество

Петербуржец выставил на продажу двухрублевую монету за миллиард

Житель Петербурга разместил объявление на сервисе "Авито" о продаже двухрублевой монеты. Владелец оценил ее в миллиард рублей.
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Политика

Порошенко в центре Киева закидали яйцами

Российская газета вчера в 13:45
Экономика

Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику

Россия всё меньше грузов транспортирует через прибалтийские страны, растет загрузка собственных гаваней в Ленинградской области.
Известия 07 декабря в 16:02
Фигурное катание

Тарасова раскритиковала людей, советующих Загитовой завершить карьеру

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Желающих поменять Конституцию россиян стало больше

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Происшествия

Российского таксиста заподозрили в изнасиловании пассажира

После инцидента водитель высадил пассажира и уехал. В машине таксиста остались паспорт пострадавшего, а также его iPhone и банковские карты.
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Общество

Запашный предложил Уткину поговорить «по-мужски»

Журналист и YouTube-блогер Василий Уткин рассказал о претензиях со стороны директора Большого Московского цирка Эдгарда Запашного.
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Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице

Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
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Болгария заявила о готовности принимать газ из «Турецкого потока»

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Согласно рейтингу, Кировская область вошла в десятку самых пьющих регионов: наша область занимает 77-е место из 85 возможных с баллом трезвости — 43,20.
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125 тысяч жителей ДНР и ЛНР получили гражданство России

За девять месяцев, по словам министра, в Россию всего прибыли и поставлены на учёт 92,5 тысячи человек.
Говорит Москва 05:24
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СК назвал сотрудников МВД лидерами среди коррупционеров

Сотрудники МВД привлекаются к уголовной ответственности чаще, чем другие представители правоохранительных органов, следует из сообщения официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко.
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ТАСС 03:54
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Хирург рассказал, какая модная игрушка может лишить детей жизни

«Для сравнения по степени опасности хирурги говорят: безопаснее раскидать перед годовалым ребенком с десяток швейных игл, чем магнитные шарики», — уточнил Огарков.
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В Дагестане задержали подозреваемого в финансировании терроризма

ФСБ России совместно с сотрудниками Следственного комитета и Росфинмониторинга задержали в Дагестане Сааду Ахмеднабиева, организовавшего на территории ряда субъектов РФ под видом благотворительной деятельности сбор денежных средств в интересах международных террористических структур.
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