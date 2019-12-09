Общество
Газета.RuМобильная связь в России возрастет в цене
Расходы российских граждан на услуги связи в течение 2020 года могут увеличиться на 17-18%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование информационно-аналитического агентства Content Review.
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Услуги мобильной связи в РФ в 2020 году могут подорожать на 17-18%, в том числе из-за того, что операторам предстоят расходы на реализацию требований "пакета Яровой" и закона об устойчивом рунете, прогнозирует аналитическое агентство Content Review.РИА Новости01:51
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