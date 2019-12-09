Экономика
Газета.RuМобильная связь в России возрастет в цене
Расходы российских граждан на услуги связи в течение 2020 года могут увеличиться на 17-18%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование информационно-аналитического агентства Content Review.
Читать в источнике
Оценить89
с чего всё началось
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Услуги мобильной связи в РФ в 2020 году могут подорожать на 17-18%, в том числе из-за того, что операторам предстоят расходы на реализацию требований "пакета Яровой" и закона об устойчивом рунете, прогнозирует аналитическое агентство Content Review.РИА Новости01:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 08:01, Ашберн
Политика
Зеленский подписал последний закон о выделении ГТС из «Нафтогаза»
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал последний закон, который позволит выделить газотранспортную систему (ГТС) Украины из «Нафтогаза».
Политика
В Кремле раскрыли детали встречи Путина с Зеленским в Париже
Встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже пройдет после саммита "нормандской четверки" (РФ, Украина, ФРГ, Франция), ограничений по времени нет, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Политика
Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным
Вспоминая танец, экс-глава МИД уточнила, что российский президент владеет "старой школой", которая подразумевает "очень хорошие манеры".
Общество
В Турции ввели налог на проживание в отелях
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о налоге на услуги, который включает введение налога на проживание в отелях.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Спорт
WADA отстранило Россию от международных соревнований на 4 года
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от международных соревнований, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.
Общество
Греция отказалась выдать Винника Франции и США
Власти Греции отказались экстрадировать во Францию или США гражданина России Александра Винника, который был задержан в стране летом 2017 года.
Общество
В ПФР назвали условие, при котором могут приостановить выплату пенсии
Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Политика
В Минске к посольству России отправилось шествие протестующих
Как сообщается, днем 8 декабря протестующие собрались на Октябрьской площади, а затем отправились шествием к зданию посольства России.
Общество
Петербуржец выставил на продажу двухрублевую монету за миллиард
Житель Петербурга разместил объявление на сервисе "Авито" о продаже двухрублевой монеты. Владелец оценил ее в миллиард рублей.
Политика
Путин и Зеленский проведут переговоры в Париже
Встреча лидеров Украины, Франции, Германии и РФ пройдет в 18:00 по Москве.
Происшествия
Конвоиры «банды ГТА» получили условные сроки
Общество
Андрей Малахов покидает пост главного редактора журнала StarHit
Телеведущий Андрей Малахов сообщил об уходе с поста главного редактора журнала StarHit, сообщается в понедельник на сайте издания.
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
Наука
Эксперты нашли уникальное средство против костных инфекций
Фигурное катание
Плющенко пробил трубу с водой во время выступления
Об инциденте в своем Instagram-акаунте рассказала жена Евгения Плющенко Яна Рудковская.
Политика
Российское гражданство получили 125 тысяч жителей Донбасса
Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что с апреля 2019 года российское гражданство получили 125 тыс. жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Происшествия
Из хранилища вещдоков во Внуково исчезли 105 кг наркотиков
Во Внуково пропали из хранилища, где находились вещдоки, около 105 кг синтетических наркотиков.
Политика
Экс-депутата Рады осудили за нападение на посольство России в Киеве
Мосгорсуд приговорил к реальному сроку экс-депутата Верховной рады Николая Рудьковского за нападение на российское посольство в Киеве в июне 2014 года, передает корреспондент РИА Новости.
Происшествия
СК назвал сотрудников МВД лидерами среди коррупционеров
Сотрудники МВД привлекаются к уголовной ответственности чаще, чем другие представители правоохранительных органов, следует из сообщения официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко.
Футбол
Появилось видео задержания фанатов «Спартака» в Петербурге
Общество
Составлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек
Республики Северного Кавказа стали лидерами среди российских регионов по отсутствию вредных привычек у населения.
Армия и оружие
Самолет ВВС США пролетел над секретным российским военным кораблем
Разведывательный самолет ВВС США пролетел над одним из наиболее секретных военных кораблей российского флота, который прямо сейчас находится в окрестностях Панамы.
Армия и оружие
Украинские боевики один раз нарушили режим прекращения огня — ЛНР
Боевики ВСУ за минувшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня по территории Луганской народной Республики.
Общество
Двигатель РД-171МВ для «Союз-5» испытают через месяц
Огневые испытания двигателя РД-171МВ для новой ракеты-носителя «Союз-5» пройдут в январе 2020 года, сообщает в понедельник, 9 декабря, «РИА Новости» со ссылкой на генерального директора НПО «Энергомаш» Игоря Арбузова.
Общество
Россияне назвали Шойгу и Жукова героями Отечества всех эпох
Россияне назвали министра обороны России Сергея Шойгу и маршала СССР Георгия Жукова героями Отечества всех эпох.
Политика
Глава администрации Ельцина: у нас не было времени на Крым и Донбасс
Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 декабря сообщает издание «Взгляд».