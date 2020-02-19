Интернет

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаМобильное приложение «ВКонтакте» получило обновленный дизайн

Приложение социальной сети «ВКонтакте» получило обновленный дизайн и навигацию.
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«ВКонтакте» обновила дизайн мобильного приложения

ТАСС07:50

Дизайн мобильного приложения «ВКонтакте» обновили

Телеканал 360°08:51

«ВКонтакте» в новом мобильном приложении показала «фундамент всей экосистемы»

DP.RU07:56

«ВКонтакте» переделал мобильное приложение. Что нового и как обновить?

Российская газета07:54

«ВКонтакте» обновила дизайн мобильного приложения

Москва 2411:40

В социальной сети «ВКонтакте» обновили дизайн мобильного приложения

Петербургский дневник07:24

ВКонтакте полностью обновила дизайн мобильного приложения

The GEEK07:02
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Комментарии

Армия и оружие

Американский броневик попытался столкнуть российский «Тигр» с дороги в Сирии

Lenta.ru 17:10
Происшествия

При стрельбе в Германии погибли восемь человек

По меньшей мере восемь человек погибли, пять пострадали при стрельбе, открытой злоумышленником в городе Ханау в федеральной земле Гессен в центральной части Германии.
ТАСС 18:09
Космос

Китай вывел на орбиту четыре экспериментальных спутника

В заявлении властей подчеркивается, что вывод космических аппаратов на орбиту был осуществлен с соблюдением всех мер предосторожности для недопущения распространения коронавируса.
Эхо Москвы 18:08
Происшествия

В Магадане совершил жесткую посадку самолет Ан-2

Частный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку при взлете в Магадане, на борту находились 14 человек, двое из них пострадали, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
РИА Новости 19:43
Армия и оружие

Сирийские боевики применили против турецких военных оружие из США

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв сообщил, что боевики в Сирии используют оружие, которое передают им США, против турецких военнослужащих.
Московский Комсомолец 01:17
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл анонсировали дату отказа от обязанностей

Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят исполнять свои королевские обязанности с 1 апреля 2020 года.
Известия 15:34
Биатлон

Логинов выступает на чемпионате мира с травмированным коленом

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, что Александра Логинова беспокоят проблемы с коленом.
Metaratings 10:26
Футбол

«Лейпциг» на выезде победил «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов

Футболисты немецкого клуба "Лейпциг" оказались сильнее лондонского "Тоттенхэм Хотспур" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который прошел в Лондоне.
Вести.Ru 16:57
Культура

Олешко отказался продавать телекомпании секреты Ширвиндта

Актер и телеведущий Александр Олешко признался, что журналисты предложили ему за вознаграждение раскрыть секреты художественного руководителя Театра сатиры Александра Ширвиндта.
Экономика сегодня 11:10
Общество

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии 3 млн граждан проиндексируют с 1 апреля на 6,1%, сообщили в среду в пресс-службе Минтруда.
ТАСС 07:21
Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения МН17

Нидерландская разведка в ходе исследования обстоятельств крушения малайзийского Boeing в Донбассе в июле 2014 года выяснила, что ни одного зенитино-ракетного комплекса "Бук" не находилось достаточно близко, чтобы сбить лайнер.
Газета.Ru вчера в 09:28
Экономика

Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд

По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
Известия вчера в 18:49
Наука

Эксперты научились бороться с мигренью

Эксперты в отрасли медицины нашли ключ к решению проблемы с мигренью.
Goroday.ru 17 февраля в 00:28
Шоу-бизнес

Стриженовы отдали свою награду Анастасии Заворотнюк и её мужу

Поднявшись на сцену за наградой, Екатерина и Александр объявили, что передают её Анастасии Заворотнюк и Петру Чернышову.
Суть событий 04:46
Армия и оружие

В Кремле прокомментировали возможную операцию Турции в Идлибе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал худшим сценарием развития событий в сирийском Идлибе возможную военную операцию Турции.
BFM.ru 05:17
Биатлон

Биатлонист Шипулин - боксеру Валуеву: В лучшие годы я зарабатывал на лыжне по 15 млн рублей в год

Сын пришел на работу, увидел, что папа сидит за столом, за компьютером, папа работает.
Комсомольская правда 07:30
Происшествия

ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков

Газета.Ru вчера в 10:54
Здоровье

Ученые рассказали, как правильно принимать аспирин

Американские ученые-медики во главе с Чарльзом Хеннекенсом — исследователем, который первым в мире обнаружил профилактические свойства аспирина для людей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям, — опубликовали в журнале American Journal of Medicine уточненные рекомендации по применению этого препарата.
РИА Новости вчера в 06:08
Политика

Мадуро объявил о реформе нефтедобывающей отрасли для защиты от санкций

«Конституционным и президентским указом объявляю чрезвычайную ситуацию в нефтедобывающей промышленности с целью принятия срочных и необходимых мер для обеспечения энергетической безопасности страны и защиты промышленности от империалистической агрессии», — приводит РИА Новости слова Мадуро на встрече с работниками нефтедобывающей отрасли.
RT на русском 19:03
Авто

Опубликован ТОП-5 автомобилей 2020 года с самыми лучшими салонами

Специалисты издания Autotrader опубликовали список лучших автомобилей, стоимостью не более 50 000 долларов, отличающихся хорошим интерьером.
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Технологии

IBM сомневается в возможности «Росатома» создать квантовый компьютер

Россия не является конкурентом IBM в области квантовых компьютеров, по своим технологиям американская компания опережает всех в мире на десятилетие, заявил в интервью РИА Новости старший вице-президент IBM Арвинд Кришна.
РИА Новости 19:12
Общество

В «Роскосмосе» высказались по поводу замены летящего на МКС экипажа

В «Роскосмосе» высказались по поводу практики замены летящего на Международную космическую станцию (МКС) экипажа.
RT на русском 14:05
Политика

Путин объяснил выбор Мишустина на пост главы правительства

Президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС сообщил, что при выборе кандидатуры на пост нового руководителя правительства Михаила Мишустина не было в первоначальном списке.
РБК 17:15
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Тренажерный зал для людей с ограниченными возможностями здоровья открыли в Корсакове

Тренажерный зал для людей с ограниченными возможностями здоровья. открыли в Корсакове.
АСТВ 04:02
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В Канаде около 60 человек пострадали в ДТП с участием 200 автомобилей

Около 60 человек пострадали в ДТП с участием 200 автомобилей в канадском Монреале, сообщают местные СМИ.
РИА Новости 16:56
Общество

Шепелев пояснил свое решение уйти с Первого канала

Шоумен Дмитрий Шепелев успокоил поклонников, которых взволновала новость о его уходе с Первого канала.
Газета.Ru 07:59
Общество

В Совфеде ответили на жалобы Якубовича о пенсии

Lenta.ru 10:38
Общество

В России запретили ввоз мясных деликатесов из Китая

Россельхознадзор запретил ввоз на территорию России посылок с животноводческой продукцией из Китая.
Известия 16:05
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

Одна из женщин спросила Путина, как можно прожить на 10 тысяч 800 рублей в месяц.
РИА Новости 06:49
Происшествия

Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики

Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Ведомости 08:56
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