Общество

ВедомостиВедомостиВ Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу

В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. Больница будет построена в короткие сроки из быстровозводимых конструкций и оснащена современным медицинским оборудованием.
Читать в источнике
Комментировать86
с чего всё началось
В Москве в рамках режима повышенной готовности построят мобильный комплекс новой инфекционной больницы, которая станет дополнением стационара в Коммунарке и ИКБ № 1, сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте
.
Москва 2407:39

Подробнее о событии

На Калужском шоссе появится новая больница для больных коронавирусом

РИА Новости11:35

Определена площадка для строительства новой инфекционной больницы

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы11:15

Сергей Собянин рассказал о планах строительства новой инфекционной больницы

Вечерняя Москва07:55

Мобильный комплекс инфекционной больницы появится в новой Москве

РИАМО08:12

Сергей Собянин рассказал о планах строительства новой инфекционной больницы

Агентство Москва07:48

Власти Москвы определили площадку для строительства новой инфекционной больницы

ТАСС07:47

Собянин рассказал о планах строительства новой инфекционной больницы

Москва 2407:39
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 13:46, Ашберн
Политика

Путин выступил против продления срока для действующего президента

Президент Владимир Путин выступил против предложения продлить срок нахождения действующего президента у власти, если население поддержит законопроект о поправках в Конституцию.
Интерфакс 08:48
Общество

Германия запросила данные у России по преступлениям нацистов в Ейске

По словам старшего прокурора, проверка в Германии продолжается. В свою очередь, в СК заявили, что пока не получали запрос из Людвигсбурга.
РИА Новости 03:32
Здоровье

Выявлены новые симптомы коронавируса

Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Lenta.ru 01:08
Культура

Тимур Еремеев стал новым ведущим ток-шоу «На самом деле»

Вокруг ТВ 05:33
Политика

Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Lenta.ru вчера в 13:56
Энергетика

Эксперты: Москва дольше Эр-Рияда продержится при низких ценах на нефть

Россия в ценовой войне на нефтяном рынке способна дольше своего оппонента по ОПЕК+ - Саудовской Аравии - продержаться в условиях низкой стоимости сырья, считают эксперты британской аналитической компании Energy Aspects.
РИА Новости 13:40
Политика

В Госдуме поправку о президентских сроках назвали переходной нормой

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что норма об отмене ограничений президентских сроков для действующего главы государства касается конкретной ситуации.
Газета.Ru 12:51
Музыка

Little Big представит песню для «Евровидения» в эфире Первого канала

Газета.Ru 07:31
Экономика

Основные индексы США продолжили падение после возобновления торгов

Торги на фондовом рынке в США возобновлены после приостановки на 15 минут из-за обрушения индексов Dow Jones и S&P 500 на 7%, однако ключевые американские индексы продолжают снижение, следует из данных торговой площадки.
Взгляд.ру вчера в 10:18
Общество

Украинский губернатор объяснил эротические танцы в администрации

Наша версия 08:34
Кино

Актриса Артемьева отказалась от съёмок в сериале «Сваты»

Об отказе Артемьевой от съёмок рассказала актриса Татьяна Кравченко, сообщает 10 марта «Собеседник».
REGNUM 05:56
Происшествия

Туристка упала со скалы в первый день отдыха и погибла

Lenta.ru 13:13
Шоу-бизнес

Брэд Питт подтвердил свой новый роман

Bimru.ru 12:00
Политика

Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции ситуацию в Идлибе

Евгений Биятов / РИА Новости Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры с турецким коллегой Хулуси Акаром.
РЕН ТВ 12:46
Общество

Власти Москвы запретили массовые мероприятия из-за вируса

Мэр Москвы подписал указ, запрещающий массовые мероприятия численностью на пять тысяч участников в столице.
РБК 13:36
Энергетика

Новак рассказал о ценах на бензин после обвала на нефтяном рынке

Аналитик о росте цен на нефть после резкого падения Глава Минэнерго добавил, что восстановление цен на мировом рынке нефти займет, по его мнению, несколько месяцев.
Национальная служба новостей 06:35
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала о состоянии матери

Анастасия Заворотнюк, дочь Анастасии, уверена в том, что ее мать поправится.
ToDay News Ufa 11:20
Шоу-бизнес

Гоар Аветисян рассекретила пол ребенка и показала мужа

Своего избранника звездный визажист долгое время держала в секрете. 26-летняя Гоар свою личную жизнь старается не афишировать.
Wday.ru 07:04
Финансы

Курс доллара опустился ниже 71 рубля на Московской бирже

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 71 руб. и составил, по данным на 13.57 мск, 70,93 руб.
Ведомости 07:32
Хоккей

Хоккеист «Салавата Юлаева» Панин дисквалифицирован на 3 игры КХЛ

Капитан уфимского "Салавата Юлаева" Григорий Панин по итогам пятой игры серии плей-офф КХЛ с "Авангардом" дисквалифицирован на три матча, форвард омичей Денис Зернов – на один, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
РИА Новости 10:17
Политика

Медведчук рассказал о встрече парламентариев «нормандской четверки»

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил о создании рабочей группы, которая будет заниматься планированием встречи парламентариев стран "нормандского формата", первая встреча, по его словам, может пройти в апреле или мае.
РИА Новости 12:50
Происшествия

Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

REGNUM вчера в 15:25
Шоу-бизнес

Мясников прокомментировал уход Михалковой из «Уральских пельменей»

RuNews24.ru 02:04
Общество

В России появился новый способ кражи денег в интернете

Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
REGNUM 02:05
Политика

Черчесов считает, что Путин должен участвовать в следующих выборах

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов согласен с депутатом Государственной думы РФ Валентиной Терешковой, которая выдвинула предложение разрешить действующему президенту страны Владимиру Путину участвовать в грядущих выборах.
ProstoProSport 12:27
Авто

В Сети показали фото возрожденного внедорожника Ford Bronco Sport

В Сети рассекречены фотографии возрожденной модели внедорожника Ford Bronco Sport.
Rusargument 02:42
Армия и оружие

Пользователи сети высмеяли демонстрацию «мощи» украинской армии

В сентябре пользователи интернета высмеяли «драйвовое видео» украинских танкистов, с демонстрацией ржавого танка.
Известия 07 марта в 17:35
Футбол

Букмекеры: «РБ Лейпциг» обыграет «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов

10 марта «РБ Лейпциг» примет «Тоттенхэм» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 04:57
Общество

Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Пятый канал 01:45
Космос

Пуск ракеты «Протон-М» перенесен из-за «некачественных комплектующих»

Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками с космодрома Байконур перенесен на два месяца из-за обнаружения "некачественных комплектующих", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генерального директор Центра Хруничева, занимающегося производством ракет, Алексея Варочко.
Газета.Ru 11:02
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное