Общество
ВедомостиВ Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу
В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. Больница будет построена в короткие сроки из быстровозводимых конструкций и оснащена современным медицинским оборудованием.
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с чего всё началось
В Москве в рамках режима повышенной готовности построят мобильный комплекс новой инфекционной больницы, которая станет дополнением стационара в Коммунарке и ИКБ № 1, сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте.Москва 2407:39
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Определена площадка для строительства новой инфекционной больницы
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы11:15
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