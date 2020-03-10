с чего всё началось

В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. Больница будет построена в короткие сроки из быстровозводимых конструкций и оснащена современным медицинским оборудованием.

Политика Путин выступил против продления срока для действующего президента Президент Владимир Путин выступил против предложения продлить срок нахождения действующего президента у власти, если население поддержит законопроект о поправках в Конституцию.

Здоровье Выявлены новые симптомы коронавируса Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.

Энергетика Эксперты: Москва дольше Эр-Рияда продержится при низких ценах на нефть Россия в ценовой войне на нефтяном рынке способна дольше своего оппонента по ОПЕК+ - Саудовской Аравии - продержаться в условиях низкой стоимости сырья, считают эксперты британской аналитической компании Energy Aspects.

Политика В Госдуме поправку о президентских сроках назвали переходной нормой Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что норма об отмене ограничений президентских сроков для действующего главы государства касается конкретной ситуации.

Экономика Основные индексы США продолжили падение после возобновления торгов Торги на фондовом рынке в США возобновлены после приостановки на 15 минут из-за обрушения индексов Dow Jones и S&P 500 на 7%, однако ключевые американские индексы продолжают снижение, следует из данных торговой площадки.

Хоккей Хоккеист «Салавата Юлаева» Панин дисквалифицирован на 3 игры КХЛ Капитан уфимского "Салавата Юлаева" Григорий Панин по итогам пятой игры серии плей-офф КХЛ с "Авангардом" дисквалифицирован на три матча, форвард омичей Денис Зернов – на один, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Политика Медведчук рассказал о встрече парламентариев «нормандской четверки» Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил о создании рабочей группы, которая будет заниматься планированием встречи парламентариев стран "нормандского формата", первая встреча, по его словам, может пройти в апреле или мае.

Политика Черчесов считает, что Путин должен участвовать в следующих выборах Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов согласен с депутатом Государственной думы РФ Валентиной Терешковой, которая выдвинула предложение разрешить действующему президенту страны Владимиру Путину участвовать в грядущих выборах.