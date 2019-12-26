За текущий год в России почти в два раза, на 48%, подешевел мобильный интернет, говорится в исследовании информационно-аналитического агентства Content Review. Речь идет об объеме в 1 гигабайт.

В России в два раза подешевел мобильный интернет

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