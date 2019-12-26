Экономика

Expert.ruExpert.ruВ России в два раза подешевел мобильный интернет

За текущий год в России почти в два раза, на 48%, подешевел мобильный интернет, говорится в исследовании информационно-аналитического агентства Content Review. Речь идет об объеме в 1 гигабайт.
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Эксперты: В России самый дешёвый безлимитный интернет

Life.ruвчера в 21:25

Мобильный интернет в России подешевел вдвое за год

News.ruвчера в 21:13

В России резко подешевел мобильный интернет

Взгляд.рувчера в 19:53

Эксперты: в России самые дешевые тарифы с безлимитным мобильным интернетом

ТАССвчера в 20:12

Мобильный интернет в России подешевел в два раза

Газета.Ruвчера в 19:41

Мобильный интернет в России подешевел за год вдвое

ПРАЙМвчера в 19:25

Стоимость мобильного интернета за год снизилась

Коммерсантъвчера в 17:42
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Происшествия

В Петербурге найдены предположительные останки жертвы Соколова

RT на русском 09:51
Шоу-бизнес

«Рака нет»: Заворотнюк сексуально извивалась на шесте перед мужиком

Завидев в руках Деда Мороза длинный посох с зеленым шаром – символом НТВ – в качестве наконечника, Настя начала на нем сексуально извиваться, аки на шесте в стрип-клубе.
Дни.ру вчера в 04:42
Политика

Новак: «Северный поток – 2» будет достроен

Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 16:31
Политика

Миллер: первый газ пойдет по «Турецкому потоку» через несколько дней

Вестник Кавказа 04:30
Происшествия

В СК подтвердили информацию об обысках у журналистки Полухиной

В СК сообщили о проведении обысков по месту жительства специального корреспондента "Новой газеты" Юлии Полухиной по уголовному делу о так называемой ЧВК "Е.Н.О.Т. корп.": ее участников следователи ранее привлекли к уголовной ответственности по обвинениям в кражах, разбоях, вымогательстве и бандитизме.
Газета.Ru 07:49
Происшествия

Курсант вуза МВД задержал в московском метро женщину с ножом

Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Евгений Волков в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине и попыталась скрыться.
RT на русском вчера в 23:33
Политика

Захарова назвала травлей действия Эстонии в отношении Sputnik

Известия 08:41
Общество

Обвинение запросило от 6 до 18 лет фигурантам дела «Сети»

Гособвинитель попросил Приволжский окружной военный суд приговорить к длительным срокам заключения семерых фигурантов пензенского дела «Сети», сообщило местное издание «7х7».
Коммерсантъ 07:07
Политика

С января 2020 года Генпрокуратура Украины будет упразднена

Генпрокуратура Украины как институт прекратит свое существование к новому году, заявил генпрокурор Украины Руслан Рябошапка 26 декабря в ходе общения с журналистами.
Красная весна 08:01
Происшествия

Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле

Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле Сегодня утром неизвестные совершили покушение на главу администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
Коммерсантъ 08:38
Религия

РПЦ прекратила поминовение патриарха Александрийского

Русская православная церковь (РПЦ) прекратила поминовение патриарха Александрийского Феодора II из-за признания им неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ).
Известия 09:07
Политика

Власти Сирии готовят иск против США за разграбление нефти

Дамаск рассматривает возможность подачи международного иска к США за разграбление сирийской нефти, заявила советник президента Сирии по политическим вопросам и СМИ Бутайна Шаабан.
Газета.Ru вчера в 17:29
Общество

Пограничники обратились к петербуржцам, выезжающим в Эстонию

Ведомство уточнило самое загруженное время на погранпереходах — с 08.00 до 16.00 часов 28, 29, 30 декабря 2019 года и 2, 3, 4 января 2020 года (по выезду из России) и с 16.00 до 23.00 часов 6, 7, 8, 11 и 12 января (по въезду в РФ).
РБК Санкт-Петербург 09:32
Общество

Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут

Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».
REGNUM вчера в 19:58
Шоу-бизнес

Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России

Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
РБК 06:12
Фигурное катание

Медведева поменяла коньки после тренировки на чемпионате России

Спорт-Экспресс 08:18
Происшествия

В Москве напали на подполковника Росгвардии

Сотрудники московской полиции проводят доследственную проверку по факту нападения на замначальника отдела управления информационного сопровождения департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии подполковника полиции 38-летнего Александра Кудрявцева.
Коммерсантъ 04:29
Политика

Посольство США прокомментировало запуск поездов по Крымскому мосту

В посольстве США в Украине назвали запуск поездов по Крымскому мосту "неуважением к суверенитету Украины".
Московский Комсомолец 07:35
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил основные признаки гриппа

Роспотребнадзор в четверг опубликовал список основных признаков гриппа, говорится в сообщении на сайте ведомства.
ТАСС 00:17
Кино

Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат

На четвертом месте по сборам оказался анимационный фильм «Холодное сердце – 2»: он заработал 68,6 млн рублей, общие сборы за четыре недели проката составили более 1,84 млрд рублей.
Известия 23 декабря в 06:29
Происшествия

Украина выдала Испании вора в законе с российским гражданством

Власти Украины экстрадировали в Испанию криминального авторитета, известного под кличкой "Батыр Бухарский", которого испанская юстиция обвиняет в отмывании преступных доходов.
ТАСС 07:24
Происшествия

Мать и сестру экс-сенатора Рауфа Арашукова объявили в розыск

РИА Новости 09:32
Происшествия

Россиянину с переломом руки диагностировали беременность

Lenta.ru 05:00
Политика

WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией

Американское киберкомандование начало разработку тактики информационной войны против России.
Российская газета вчера в 22:38
Экономика

Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы

Правительство на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе кабмина.
РИА Новости вчера в 06:40
Происшествия

Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги

РБК 06:33
Политика

Путин поблагодарил Патрушева за улиток

"По итогам встречи в Адыгее разведение виноградных улиток будет включено в перечень сельскохозяйственных видов деятельности, а значит, сможет получать меры господдержки - в частности гранты", - заявил Патрушев.
Российская газета 07:01
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости вчера в 16:54
Общество

В больнице сообщили об атрофии мозга у Галины Волчек

Инсайдер в медицинских кругах утверждает, что на фоне острой сердечно-сосудистой недостаточности у актрисы якобы развилась атрофия мозга, осложненная энцефалопатией, а также начались отеки нижних конечностей.
Газета.Ru 07:52
Космос

Телескоп Hubble заснял «летающую тарелку» в созвездии Mensa

Крупным планом телескоп Hubble заснял IC 2051 в южном созвездии Mensa, открытом американским астрономом Де Лисл Стюарт в начале XX века.
OAnews 23 декабря в 22:00
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