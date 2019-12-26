Экономика
Expert.ruВ России в два раза подешевел мобильный интернет
За текущий год в России почти в два раза, на 48%, подешевел мобильный интернет, говорится в исследовании информационно-аналитического агентства Content Review. Речь идет об объеме в 1 гигабайт.
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Происшествия
В Петербурге найдены предположительные останки жертвы Соколова
Шоу-бизнес
«Рака нет»: Заворотнюк сексуально извивалась на шесте перед мужиком
Завидев в руках Деда Мороза длинный посох с зеленым шаром – символом НТВ – в качестве наконечника, Настя начала на нем сексуально извиваться, аки на шесте в стрип-клубе.
Политика
Новак: «Северный поток – 2» будет достроен
Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Политика
Миллер: первый газ пойдет по «Турецкому потоку» через несколько дней
Происшествия
В СК подтвердили информацию об обысках у журналистки Полухиной
В СК сообщили о проведении обысков по месту жительства специального корреспондента "Новой газеты" Юлии Полухиной по уголовному делу о так называемой ЧВК "Е.Н.О.Т. корп.": ее участников следователи ранее привлекли к уголовной ответственности по обвинениям в кражах, разбоях, вымогательстве и бандитизме.
Происшествия
Курсант вуза МВД задержал в московском метро женщину с ножом
Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Евгений Волков в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине и попыталась скрыться.
Общество
Обвинение запросило от 6 до 18 лет фигурантам дела «Сети»
Гособвинитель попросил Приволжский окружной военный суд приговорить к длительным срокам заключения семерых фигурантов пензенского дела «Сети», сообщило местное издание «7х7».
Политика
С января 2020 года Генпрокуратура Украины будет упразднена
Генпрокуратура Украины как институт прекратит свое существование к новому году, заявил генпрокурор Украины Руслан Рябошапка 26 декабря в ходе общения с журналистами.
Происшествия
Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле
Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле Сегодня утром неизвестные совершили покушение на главу администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
Религия
РПЦ прекратила поминовение патриарха Александрийского
Русская православная церковь (РПЦ) прекратила поминовение патриарха Александрийского Феодора II из-за признания им неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ).
Политика
Власти Сирии готовят иск против США за разграбление нефти
Дамаск рассматривает возможность подачи международного иска к США за разграбление сирийской нефти, заявила советник президента Сирии по политическим вопросам и СМИ Бутайна Шаабан.
Общество
Пограничники обратились к петербуржцам, выезжающим в Эстонию
Ведомство уточнило самое загруженное время на погранпереходах — с 08.00 до 16.00 часов 28, 29, 30 декабря 2019 года и 2, 3, 4 января 2020 года (по выезду из России) и с 16.00 до 23.00 часов 6, 7, 8, 11 и 12 января (по въезду в РФ).
Общество
Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут
Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».
Шоу-бизнес
Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Фигурное катание
Медведева поменяла коньки после тренировки на чемпионате России
Происшествия
В Москве напали на подполковника Росгвардии
Сотрудники московской полиции проводят доследственную проверку по факту нападения на замначальника отдела управления информационного сопровождения департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии подполковника полиции 38-летнего Александра Кудрявцева.
Политика
Посольство США прокомментировало запуск поездов по Крымскому мосту
В посольстве США в Украине назвали запуск поездов по Крымскому мосту "неуважением к суверенитету Украины".
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил основные признаки гриппа
Роспотребнадзор в четверг опубликовал список основных признаков гриппа, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Кино
Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат
На четвертом месте по сборам оказался анимационный фильм «Холодное сердце – 2»: он заработал 68,6 млн рублей, общие сборы за четыре недели проката составили более 1,84 млрд рублей.
Происшествия
Украина выдала Испании вора в законе с российским гражданством
Власти Украины экстрадировали в Испанию криминального авторитета, известного под кличкой "Батыр Бухарский", которого испанская юстиция обвиняет в отмывании преступных доходов.
Политика
WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией
Американское киберкомандование начало разработку тактики информационной войны против России.
Экономика
Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе кабмина.
Политика
Путин поблагодарил Патрушева за улиток
"По итогам встречи в Адыгее разведение виноградных улиток будет включено в перечень сельскохозяйственных видов деятельности, а значит, сможет получать меры господдержки - в частности гранты", - заявил Патрушев.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Общество
В больнице сообщили об атрофии мозга у Галины Волчек
Инсайдер в медицинских кругах утверждает, что на фоне острой сердечно-сосудистой недостаточности у актрисы якобы развилась атрофия мозга, осложненная энцефалопатией, а также начались отеки нижних конечностей.
Космос
Телескоп Hubble заснял «летающую тарелку» в созвездии Mensa
Крупным планом телескоп Hubble заснял IC 2051 в южном созвездии Mensa, открытом американским астрономом Де Лисл Стюарт в начале XX века.