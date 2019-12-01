Экономика
News.ruМобильный интернет в России подешевел вдвое за год
По прогнозам, рынок телекоммуникаций в России вырастет в 2019 году на 2,1%, до 1,73 трлн руб. Как сообщал NEWS.ru ранее, аналитики информационно-аналитического агентства TelecomDaily изучили скорость интернета в метро Москвы на примере мобильного интернета операторов "Билайн", МТС, "Мегафон", Tele2 и Wi-Fi-сети (" Максима Телеком") на станциях и между ними.
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