Экономика
News.ruМобильный интернет в России подешевел вдвое за год
По прогнозам, рынок телекоммуникаций в России вырастет в 2019 году на 2,1%, до 1,73 трлн руб. Как сообщал NEWS.ru ранее, аналитики информационно-аналитического агентства TelecomDaily изучили скорость интернета в метро Москвы на примере мобильного интернета операторов "Билайн", МТС, "Мегафон", Tele2 и Wi-Fi-сети (" Максима Телеком") на станциях и между ними.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 08:25, Ашберн
Политика
Президент Ирака подал в отставку
Президент Ирака Бархам Салех подал в парламент прошение об отставке. Об этом в четверг сообщил телеканал Al Arabiya.
Здоровье
Мужское сердце пересадили Татьяне Маньковой из Новосибирска
Как добавили в пресс-службе регионального Минздрава, в 2019 году в клинике Мешалкина пересадили 14 сердец.
Происшествия
В центре Петербурга загорелся шестиэтажный жилой дом
Горит квартира на шестом этаже, пламя перекинулось на чердак и кровлю. Жильцов, находившихся дома, попросили срочно покинуть свои квартиры.
Футбол
Правительство утвердило программу подготовки к Евро-2020 в Петербурге
Министерство спорта РФ утвердило программу подготовки к проведению в России в 2020 году чемпионата Европы по футболу.
Гаджеты
Эксперт посоветовал пользователям не заряжать смартфоны ночью
Директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте предостерег пользователей от того, чтобы оставлять мобильные устройства заряжаться на всю ночь, пишет Business Insider.
Шоу-бизнес
Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Происшествия
Мать и сестра Арашукова объявлены в федеральный розыск
Адвокат экс-сенатора Рауфа Арашукова Марина Андреева заявила, что мать и сестра её подзащитного объявлены в федеральный розыск по уголовному делу о растрате.
Футбол
Расширение РПЛ до 18 команд могут рассмотреть 16 января
Бывший обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщил, что клубы РПЛ хотят провести собрание по вопросу реформы РПЛ в январе.
Экономика
ЦБ: оценка наблюдаемой населением инфляции в декабре выросла до 9,4%
Медианная оценка наблюдаемой населением годовой инфляции в декабре увеличилась до 9,4% с 8,7% в ноябре, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Инфляционные ожидания и потребительские настроения".
Гаджеты
Процессоры Intel нового поколения догонят AMD ещё по одному параметру
Про процессоры Intel Tiger Lake мы говорим всё чаще.
Экономика
Сбербанк запустил программу лояльности для активных путешественников
В Сбербанке сообщили о выпуске новых дебетовых карт с особой программой лояльности — «Сберкарт тревел».
Экономика
Минфин США рассказал о пропаже 1,5 триллиона долларов наличными
Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил, куда пропали полтора триллиона долларов наличными, которых, как утверждают сегодня некоторые журналисты, не хватает в мировых центробанках.
Общество
В Припяти установили новогоднюю елку
Елка установлена в центре города, у здания дворца культуры "Энергетик".
Биатлон
Алексей Слепов выиграл спринт на «Ижевской винтовке»
Биатлонист Алексей Слепов стал лучшим в спринте на "Ижевской винтовке".
Происшествия
Экс-полицейские получили сроки за изнасилование дознавательницы из Уфы
Троих экс-полицейских признали виновными в групповом изнасиловании 23-летней дознавательницы из Уфы.
Происшествия
Воронежский чиновник остался жив после покушения
Технологии
Компания Huawei работает над аналогами сервисов Google
Китайская компания Huawei работает над аналогами сервисов Google – YouTube, Gmail и другими платформами.
Политика
Мария Захарова выступила в поддержку Sputnik Эстония
Недавно сотрудники Sputnik Эстония получили письма от руководств Департамента полиции и погранохраны страны с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией – Международным информационным агентством "Россия сегодня".
Футбол
Наставник «Лестера» назвал «Ливерпуль» командой топ-топ-класса
"Лестер" отстает от команды Клоппа на десять баллов и занимает вторую строчку в турнирной таблице, проведя при этом на одну встречу больше.
Здоровье
На Ставрополье женщина заболела сибирской язвой
Общество
Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
Общество
Алена Водонаева призвала не рожать рабов для российского государства
Телеведущая Алена Водонаева призвала россиянок не рожать, если они не уверены в способности обеспечить ребенка всем необходимым.
Политика
Экс-глава МИД Австрии осудила игнорирование Евросоюзом идей Путина
Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль считает, что Европа потратила время впустую, не поддержав идеи главы РФ Владимира Путина, которые он высказал в немецком бундестаге.
Общество
РПЦ прекращает поминовение Александрийского патриарха
Русская православная церковь (РПЦ) прекращает поминовение патриарха Александрийского Феодора II в связи с признанием им Православной церкви Украины, за которой РПЦ не признает канонического статуса.
Экономика
ЦБ не отдаст Сбербанк бесплатно
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила существование дискуссий о необходимости передачи контрольного пакета акций Сбербанка от ЦБ правительству.
Кино
Художник изобразил Марка Хэмилла в образе Весемира из «Ведьмака»
Политика
В партии Зеленского назвали причину присоединения Крыма к России
В ответ депутат от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что Крым был присоединен к России, когда Виктор Янукович находился в Киеве и о законе еще речи не было.