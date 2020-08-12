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Народные новости
Народные новости

Мобильный интернет вновь начал работать в Минске после протестов

Мобильный интернет восстановился в столице Белоруссии после трехдневного блокирования. Стали открываться новостные ресурсы и мобильные приложения. Пользователи смартфонов в Минске вновь смогли воспользоваться мобильным интернетом сегодня, об этом пишет ТАСС.В источнике
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РБК

В Белоруссии вновь заработал мобильный интернет

РБК01:46
ТАСС

В Минске после трехдневного перерыва заработал мобильный интернет

ТАСС00:06
Lenta.ru

В Минске разблокировали интернет

Lenta.ru00:30
Московский Комсомолец

В Минске вновь заработали Facebook, WhatsApp, Telegram после отключения

Московский Комсомолец00:26
Комсомольская правда

В Минске заработали все соцсети и мобильный интернет

Комсомольская правда00:25
RT на русском

В Минске возобновилась работа мобильного интернета и соцсетей

RT на русском00:21
Известия

В Минске восстановили работу соцсетей и мобильного интернета

Известия01:06
КП - Беларусь

12 августа в Беларуси начал работать интернет, но все еще не идеально

КП - Беларусь03:55

«СберМобайл» открыл бесплатный доступ к социально значимым сайтам

До "Сбермобайла" в эксперименте, который направлен на обеспечение бесплатным доступом россиян к социально значимым отечественным интернет-сервисам, участвовали только в сетях домашнего интернета.
ПРАЙМ07:21
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Казахстан возобновит авиасообщение с Россией, Украиной и Белоруссией

Нур-Султан, 12 августа 2020, 15:03 — REGNUM Авиационные власти Казахстана планируют начать поэтапное возобновление авиасообщения с ОАЭ, Белоруссией, Германией, Нидерландами, Египтом, Украиной и Россией, сообщили 12 августа в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.
REGNUM08:03
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Изобличивший полковника Черкалина экс-сотрудник ФСБ освобожден по УДО

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего сотрудника Управления контрразведывательного обеспечения кредитно-финансовой отрасли (Управление "К") Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России Михаила Горбатова, приговоренного к четырем с половиной годам колонии по делу о мошенничестве.
Интерфакс07:25

В Белоруссии женщины проводят акцию против действий силовиков

Белорусские женщины в среду проводят в Минске несанкционированную акцию, высказывая протест против действий силовиков при подавлении акций протеста в городах республики, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости05:56
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Спиваков отказался от ордена, которым его наградил Лукашенко

Господин Спиваков был награжден орденом Франциска Скорины в 2014 году за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, успехи на почве национально-государственного возрождения, а также защите человеческого достоинства и прав граждан Белорусии.
Коммерсантъ08:05

Сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию в Ивановской области

В Ивановской области сотрудники ФСБ России пресекли деятельность крупной нарколаборатории, которая специализировалась на поточном производстве запрещённых веществ и продаже их через интернет.
RT на русском05:08
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