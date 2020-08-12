Мобильный интернет вновь начал работать в Минске после протестов
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Мобильный интернет восстановился в столице Белоруссии после трехдневного блокирования. Стали открываться новостные ресурсы и мобильные приложения. Пользователи смартфонов в Минске вновь смогли воспользоваться мобильным интернетом сегодня, об этом пишет ТАСС.В источнике
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