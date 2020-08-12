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Народные новости
Народные новости

Мобильный интернет вновь начал работать в Минске после протестов

Мобильный интернет восстановился в столице Белоруссии после трехдневного блокирования. Стали открываться новостные ресурсы и мобильные приложения. Пользователи смартфонов в Минске вновь смогли воспользоваться мобильным интернетом сегодня, об этом пишет ТАСС.В источнике
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Комсомольская правда

В Минске заработали все соцсети и мобильный интернет

Комсомольская правда00:25
Lenta.ru

В Минске разблокировали интернет

Lenta.ru00:30
Московский Комсомолец

В Минске вновь заработали Facebook, WhatsApp, Telegram после отключения

Московский Комсомолец00:26
Известия

В Минске восстановили работу соцсетей и мобильного интернета

Известия01:06
RT на русском

В Минске возобновилась работа мобильного интернета и соцсетей

RT на русском00:21
Фонтанка.Ру

В Минске восстанавливается работа мобильного интернета и мессенджеров

Фонтанка.Ру00:18
ТАСС

В Минске после трехдневного перерыва заработал мобильный интернет

ТАСС00:06

Сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию в Ивановской области

В Ивановской области сотрудники ФСБ России пресекли деятельность крупной нарколаборатории, которая специализировалась на поточном производстве запрещённых веществ и продаже их через интернет.
RT на русском05:08
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Путин поручил проверить неготовые к бесплатному питанию школы

Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать ситуацию со школами, которые оказались неготовыми к обеспечению горячим питанием учеников младших классов, сообщается на сайте Кремля.
РБКвчера в 08:01
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ВОЗ проверит тестирование российской вакцины от коронавируса

11 августа президент Владимир Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19, которая была разработана центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получила название "Спутник V".
Слово и Дело03:30
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«Интеррос» заподозрил «РусАЛ» в попытке надавить на «Норникель»

На этой неделе Потанин назвал действующее до конца 2022 года акционерное соглашение "Норникеля" рудиментом, благодаря которому "РусАл" давит на "Норникель" ради извлечения дивидендов, независимо от экономической и социальной ситуации вокруг компании.
Интерфакс04:11

Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения

Больше остальных рискуют остаться без работы люди, занятые в сфере торговли, услуг, бытового обслуживания, административной работы, а также в транспортной отрасли, пишут "Известия" со ссылкой на исследование Минтруда.
РИА Новости22:25
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Под Тверью найдены останки женщин и детей, убитых нацистами

Тверь, 12 августа 2020, 13:20 — REGNUM Захоронение с останками около десяти человек — преимущественно женщин и детей, расстрелянных в годы войны нацистами, обнаружено в районе деревни Никифоровское Зубцовского района Тверской области.
REGNUM06:20

Составлен список фильмов с реальными сценами секса

В список фильмов с «настоящими сексуальными сценами» вошли также «Бурый кролик», где главные персонажи продемонстрировали на камеру оральный секс, «Калигула» (1979 год), «Спи со мной» (в этой ленте главных героев в постели заменили дублеры), и Клуб Shortbus.
Discover24вчера в 04:28
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