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Народные новости
Народные новости

Мобильный интернет вновь начал работать в Минске после протестов

Мобильный интернет восстановился в столице Белоруссии после трехдневного блокирования. Стали открываться новостные ресурсы и мобильные приложения. Пользователи смартфонов в Минске вновь смогли воспользоваться мобильным интернетом сегодня, об этом пишет ТАСС.В источнике
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РБК

В Белоруссии вновь заработал мобильный интернет

РБК01:46
Московский Комсомолец

В Минске вновь заработали Facebook, WhatsApp, Telegram после отключения

Московский Комсомолец00:26
Lenta.ru

В Минске разблокировали интернет

Lenta.ru00:30
Известия

В Минске восстановили работу соцсетей и мобильного интернета

Известия01:06
Комсомольская правда

В Минске заработали все соцсети и мобильный интернет

Комсомольская правда00:25
RT на русском

В Минске возобновилась работа мобильного интернета и соцсетей

RT на русском00:21
ТАСС

В Минске после трехдневного перерыва заработал мобильный интернет

ТАСС00:06

В Германии заявили, что США утратили роль гаранта порядка в мире

США с выходом из многосторонних соглашений полностью утратили роль гаранта международного порядка, заявил Детлеф Дцембрицкий, глава UNA-Germany (нем. DGVN, "Немецкое общество ООН"), которая информирует общественность ФРГ о деятельности ООН и анализирует германскую политику в организации.
РИА Новости04:28
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На Кубани за сутки выявили 87 новых случаев коронавируса

В Краснодарском крае за минувшие сутки подтвердилось 87 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выписали из больниц в связи с выздоровлением 70 человек, об этом сообщает портал Стопкоронавирус.рф.
Деловая газета. Юг03:47
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Сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию в Ивановской области

В Ивановской области сотрудники ФСБ России пресекли деятельность крупной нарколаборатории, которая специализировалась на поточном производстве запрещённых веществ и продаже их через интернет.
RT на русском05:08
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Путин поручил проверить неготовые к бесплатному питанию школы

Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать ситуацию со школами, которые оказались неготовыми к обеспечению горячим питанием учеников младших классов, сообщается на сайте Кремля.
РБКвчера в 08:01
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