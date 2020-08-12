Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Народные новости
Народные новости

Мобильный интернет вновь начал работать в Минске после протестов

Мобильный интернет восстановился в столице Белоруссии после трехдневного блокирования. Стали открываться новостные ресурсы и мобильные приложения. Пользователи смартфонов в Минске вновь смогли воспользоваться мобильным интернетом сегодня, об этом пишет ТАСС.В источнике
Подробнее о событии
Известия

В Минске восстановили работу соцсетей и мобильного интернета

Известия01:06
Lenta.ru

В Минске разблокировали интернет

Lenta.ru00:30
ТАСС

В Минске после трехдневного перерыва заработал мобильный интернет

ТАСС00:06
Комсомольская правда

В Минске заработали все соцсети и мобильный интернет

Комсомольская правда00:25
RT на русском

В Минске возобновилась работа мобильного интернета и соцсетей

RT на русском00:21
Фонтанка.Ру

В Минске восстанавливается работа мобильного интернета и мессенджеров

Фонтанка.Ру00:18
Московский Комсомолец

В Минске вновь заработали Facebook, WhatsApp, Telegram после отключения

Московский Комсомолец00:26

Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
REGNUMвчера в 08:28
141

Охлобыстин заявил о желании Ефремова сесть в тюрьму

Российский актер, режиссер и писатель Иван Охлобыстин в интервью «Известиям» после выхода книги «Дом солнца» рассказал, что обвиняемый в смертельном ДТП в Москве Михаил Ефремов хочет сесть в тюрьму, а также заявил, что актер страдает синдромом Раскольникова.
Известия19:08
1