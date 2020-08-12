Охлобыстин заявил о желании Ефремова сесть в тюрьму

Российский актер, режиссер и писатель Иван Охлобыстин в интервью «Известиям» после выхода книги «Дом солнца» рассказал, что обвиняемый в смертельном ДТП в Москве Михаил Ефремов хочет сесть в тюрьму, а также заявил, что актер страдает синдромом Раскольникова.