Общество
ИзвестияКрупнейшую мировую IT-выставку отменили из-за коронавируса
Организаторы Всемирного мобильного конгресса, который должен был пройти в Барселоне с 24 по 27 февраля, отменили мероприятие на фоне вспышки коронавируса. Оргкомитет также попросил власти Каталонии объявить режим чрезвычайной ситуации из-за вируса.
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с чего всё началось
Как пишет Wired, организаторы MWC просили власти объявить режим чрезвычайной ситуации, чтобы они могли воспользоваться страховкой и не оплачивать издержки в связи с отменой мероприятия.Дождь15:22
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Авто
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