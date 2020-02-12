Общество

ИзвестияИзвестияКрупнейшую мировую IT-выставку отменили из-за коронавируса

Организаторы Всемирного мобильного конгресса, который должен был пройти в Барселоне с 24 по 27 февраля, отменили мероприятие на фоне вспышки коронавируса. Оргкомитет также попросил власти Каталонии объявить режим чрезвычайной ситуации из-за вируса.
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 Wired, организаторы MWC просили власти объявить режим чрезвычайной ситуации, чтобы они могли воспользоваться страховкой и не оплачивать издержки в связи с отменой мероприятия.
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Мобильный всемирный конгресс отменили из-за коронавируса

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