КоммерсантъМобильным операторам разрешат повышать ценыВ условиях технологических санкций в отношении России Минцифры предлагает разрешить операторам связи «справедливую индексацию тарифов», то есть рост цен.КоммерсантъМинцифры подготовило меры для обеспечения нормальной работы телекоммуникационной инфраструктуры в условиях санкций, говорится в письме (есть у «Ъ») министра Максута Шадаева премьеру Михаилу Мишустину.Коммерсантъ«Сегодня есть практика в регионах, что операторов связи при повышении тарифов привлекают с использованием нормы о коллективном доминировании»,— сказал он.КоммерсантъНа покупку оборудования, пополнение оборотных средств, развитие и поддержку инфраструктуры операторы смогут получить льготные кредиты по ставке не более 3%.KM.ruЧитать далееСвернутьSmolnarod.ruSmolnarod.ruOrenburg.mediaНовые ИзвестияГлавный региональныйGazeta.SPbМаяк (г. Сосновый Бор)Подробнее о событииМобильным операторам разрешат повышать цены на тарифыГлавный региональныйвчера в 12:06Мобильным операторам разрешат повышать ценыКоммерсантъвчера в 07:35Самое цитируемоеМобильным операторам разрешат повышать цены на тарифыТУТ НЬЮСвчера в 11:12Мобильные операторы могут повысить стоимость своих тарифов на фоне санкцийМаяк (г. Сосновый Бор)вчера в 11:07В Минцифры позволили операторам поднимать цены из-за санкцийНовые Известиявчера в 10:33Минцифры разрешило операторам связи повышать цены на фоне санкцийForbesвчера в 09:54Минцифры предложило разрешить операторам повышать цены на связь – «Ъ»Аргументы и Фактывчера в 11:25Показать ещёОценить825Поделиться