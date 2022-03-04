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Мобильным операторам разрешат повышать цены

В условиях технологических санкций в отношении России Минцифры предлагает разрешить операторам связи «справедливую индексацию тарифов», то есть рост цен.
Коммерсантъ
Минцифры подготовило меры для обеспечения нормальной работы телекоммуникационной инфраструктуры в условиях санкций, говорится в письме (есть у «Ъ») министра Максута Шадаева премьеру Михаилу Мишустину.
Коммерсантъ
«Сегодня есть практика в регионах, что операторов связи при повышении тарифов привлекают с использованием нормы о коллективном доминировании»,— сказал он.
Коммерсантъ
На покупку оборудования, пополнение оборотных средств, развитие и поддержку инфраструктуры операторы смогут получить льготные кредиты по ставке не более 3%.
KM.ru

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Мобильным операторам разрешат повышать цены на тарифы
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