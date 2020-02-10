Бразильский нападающий французского "ПСЖ" Неймар снова может оказаться втянут в судебное разбирательство. Иск против игрока намерена подать модель из Бразилии Наджила Триндаде. По информации UOL Esporte, теперь девушка обвиняет форварда в организации сети VIP-проституции.

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Общество Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети» В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.

Экономика В Белоруссии рассказали о стоимости поставок российской нефти Минск хочет, чтобы цена на российскую нефть формировалась на одинаковых принципах для Белоруссии и западных потребителей, заявил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.

Армия и оружие Боевики попытались атаковать авиабазу Хмеймим Российские военные на авиабазе Хмеймим в Сирии отразили в воскресенье две атаки беспилотников, принадлежащих боевикам, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

Общество В ВОЗ считают распространение коронавируса «верхушкой айсберга» Гебрейесус призвал все государства делиться любой информацией по коронавирусу в режиме онлайн, а также назвал врачей, борющихся с эпидемией, героями.

Общество Коронавирусом на круизном лайнере в Японии заразились уже 130 человек За сутки число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess выросло до 60 человек, достигнув 130 подверженных случаев, сообщил в твиттере японский телеканал TBS.

Технологии В Xiaomi открестились от конкуренции с магазином приложений Google Создаваемая платформа разработчиков мобильных приложений Global Developer Service Alliance (GDSA) не является конкурентом магазину Google Play, заявили в пресс-службе компании Xiaomi 7 февраля, сообщается на ресурсе XDA developers.

Шоу-бизнес Алексей Кравченко сделал предложение прямо в эфире Актер Алексей Кравченко решился на серьезный шаг. В студии программы «Секрет на миллион» он сделал предложение своей любимой женщине.

Футбол ЦСКА намерен приобрести бразильца Кака Московский футбольный клуб ЦСКА рассматривает защитника бразильского "Крузейро" Кака Жуниора в качестве потенциального новичка команды.

Политика В Госдуму внесли поправку о расширении программы материнского капитала Поправка, направленная на реализацию инициатив президента РФ Владимира Путина по расширению программы материнского капитала, поступила в понедельник в профильный комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, сообщила ТАСС председатель комитета Тамара Плетнева.