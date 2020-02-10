Происшествия

Газета.RuГазета.RuМодель Триндаде обвинила Неймара в организации VIP-проституции

Бразильский нападающий французского "ПСЖ" Неймар снова может оказаться втянут в судебное разбирательство. Иск против игрока намерена подать модель из Бразилии Наджила Триндаде. По информации UOL Esporte, теперь девушка обвиняет форварда в организации сети VIP-проституции.
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Неймар обвиняется в организации сети VIP-проституции

Спорт день за днем10:13

Неймара обвиняют в спонсировании сети VIP-проституции

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Модель, обвинявшая Неймара в изнасиловании, готовит иск об организации игроком сети VIP-проституции

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Неймара обвинили в спонсировании сети VIP-проституции

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Неймар обвинен в спонсировании проституции во Франции

Матч ТВ11:55

Неймара обвинили в организации сети VIP-проституции

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Неймара обвинили в спонсировании проституции

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