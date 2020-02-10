Происшествия
Газета.RuМодель Триндаде обвинила Неймара в организации VIP-проституции
Бразильский нападающий французского "ПСЖ" Неймар снова может оказаться втянут в судебное разбирательство. Иск против игрока намерена подать модель из Бразилии Наджила Триндаде. По информации UOL Esporte, теперь девушка обвиняет форварда в организации сети VIP-проституции.
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В Госдуму внесли поправку о расширении программы материнского капитала
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Volkswagen Passat заменят электрокаром
Экономика
Коронавирус обвалил цены на нефть сильнее свиного гриппа
Коронавирус стал причиной самого сильного падения цен на нефть из-за эпидемиологической ситуации с 2003 года, обогнав по этому показателю даже свиной грипп в 2009 году.
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В Астрахани учительницу подозревают в интимной связи с девятиклассником.
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Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург
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Политика
В Анкаре прошли переговоры РФ и Турции по Идлибу
В понедельник, 10 февраля, в Анкаре состоялись переговоры России и Турции по ситуации в сирийском Идлибе.