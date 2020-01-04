Происшествия
Lenta.ruМодель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и отправилась в СИЗО
По данным источника агентства в правоохранительных органах, следствие считает, что Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала. Вместо этого она пригрозила выступить с разоблачением на федеральном канале. Свое молчание она оценила примерно в 500 тысяч рублей.
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Армия и оружие
Иракское ополчение призвало не приближаться к военным базам США
Ополчение Ирака предупредило силы безопасности страны, что приближаться к базам США ближе, чем на 1 километр опасно, сообщает Reuters.
Политика
Зариф назвал Помпео «высокомерным клоуном»
Зариф отметил, что Помпео говорил, что "люди танцуют в городах Ирака" после данных об убийстве генерала КСИР Касима Сулеймани 3 января.
Политика
Савченко рассказала о гниющей Украине
Армия и оружие
Иран выберет время и место для удара по США
Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что его страна выбирает время и место для ответного удара по США.
Хоккей
Ларионов посетил полуфинал МЧМ между Канадой и Финляндией
Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов находится на матче полуфинала МЧМ между Финляндией и Канадой.
Происшествия
В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек
Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
Происшествия
Омичи обсудят дело обезглавленного Дмитрия Фёдорова на сходе
151241Дело обезглавленного омича, которому могли подкинуть наркотики Сотрудники Росгвардии задержали Дмитрия Фёдорова 15 декабря.
Футбол
«Спартак» поздравил с днем рождения Промеса
Бывший полузащитник "Спартака" Квинси Промес сегодня отмечает день рождения. Нидерландскому футболисту исполняется 28 лет.
Кино
Фильм «Холоп» собрал более одного миллиарда рублей в прокате
Российская комедия «Холоп» Клима Шипенко собрала в прокате более одного миллиарда рублей.
Происшествия
В центре Петербурга устроили огненное шоу в честь Гитлера
В центре Санкт-Петербурга толпа молодых людей, приверженных нацистской идеологии, устроила «акцию» с дымовыми шашками.
Политика
Киев «отплевался» от заявлений Польши и Израиля по Бандере
Украинский МИД отреагировал на совместное письмо послов Польши и Израиля, которые осудили чествование Бандеры.
Шоу-бизнес
Возлюбленная Александра Петрова снялась в бассейне топлес
Популярный актёр Александр Петров проводит отпуск в жарких странах. Вместе с ним отдыхает его возлюбленная — Стася Милославская.
Музыка
Группа «Ленинград» воссоединится для выступления в Калифорнии
Группа "Ленинград" воссоединится для выступления на фестивале Coachella, который пройдет в апреле в Калифорнии.
Энергетика
Беларусь и Россия договорились о поставках нефти
Как стало известно в субботу, 4 января, белорусская компания «Белнефтехим» работает над заключением контрактов на поставки российской нефти по цене, исключающей премию поставщикам.
Футбол
Зинченко забил за «Ман Сити» впервые за 360 дней
Зинченко отметился голом за «Манчестер Сити» впервые за 360 дней.
Наука
Ничего лучше в голову не пришло
В 1949 году Нобелевскую премию по литературе (с формулировкой «за значительный и художественно уникальный вклад в развитие современного американского романа») получил американский писатель Уильям Фолкнер.
Единоборства
Менеджер Хабиба: «Реванш с Макгрегором не входит в наши планы»
Али Абдель-Азиз, являющийся менеджером российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, опроверг информацию о скором проведения поединка-реванша с ирландцем Конором Макгорегором.
Политика
В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина
Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
Здоровье
В Китае растет число заболевших неизвестной пневмонией
Число людей, заболевших неизвестной пневмонией в Китае, выросло до 44 человек, 11 находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.
Происшествия
В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета
Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
Общество
Брачный возраст в России может быть скорректирован
Как сказано в документе, предполагается подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "Об актах гражданского состояния": "в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак".
Происшествия
В Уссурийске стоматолог избил женщину с ребенком на руках
Врач-стоматолог из Уссурийска избил женщину с трехлетним ребенком на руках. Видео с инцидентом опубликовал телеканал "Россия 24".
Авто
Toyota начинает прием заказов на кроссовер Wildlander на базе RAV4
Относительно недавно на международной выставке автомобилей была представлена новая версия инновационного кроссовера Toyota Wildlander, который собран на базе RAV4.
Происшествия
Два акробата из России сорвались с высоты во время шоу в Амстердаме
Акробатическая пара, выступающая под названием Sky Angels, упала с десятиметровой высоты во время выступления на цирковом шоу в Амстердаме, сообщает издание NL Times.
Армия и оружие
Ирак ограничил деятельность военных США на своей территории
Власти Ирака приняли решение ограничить деятельность американских военных на территории страны.
Экономика
Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле
Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.