Происшествия

Lenta.ruLenta.ruМодель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и отправилась в СИЗО

По данным источника агентства в правоохранительных органах, следствие считает, что Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала. Вместо этого она пригрозила выступить с разоблачением на федеральном канале. Свое молчание она оценила примерно в 500 тысяч рублей.
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с чего всё началось

В Москве по делу о вымогательстве у художника Сафронова арестовали модель и ее подругу

Таганский суд Москвы отправил в СИЗО столичную модель Марину Рудницкую, подозреваемую в вымогательстве у художника Никаса Сафронова около 500 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
ТАСС08:18

Подробнее о событии

Таганский суд Москвы отправил в СИЗО столичную модель Марину Рудницкую

Эхо Москвы09:31

СМИ сообщили об аресте вымогавшей у Никаса Сафронова деньги модели

РБК10:37

Никас Сафронов прокомментировал задержание модели по делу о вымогательстве

Вечерняя Москва10:58

Сафронов прокомментировал арест модели, обвинившей его в изнасиловании

РИА Новости13:06

Суд арестовал подозреваемых по делу о вымогательстве у Никаса Сафронова

Газета.Ru09:04

Модель, обвинившую Сафронова в изнасиловании, отправили в СИЗО за вымогательство

Вести.Ru08:38

В Москве по делу о вымогательстве у художника Сафронова арестовали модель и ее подругу

ТАСС08:18
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 13:29, Ашберн
Армия и оружие

СМИ сообщили о взрывах ракет близ посольства США в Багдаде

Интерфакс 12:14
Энергетика

Источник назвал преимущества поставок российской нефти для Белоруссии

3 января источник сообщил журналистам, что Москва и Минск еще не смогли заключить контракт на поставку российской нефти на белорусские НПЗ, из-за того что Белоруссия просит снизить контрактную цену на нефть на $10 на тонну, а российские грузоотправители хотят ее сохранить.
Известия 10:48
Политика

Роухани предложил Эрдогану сплотиться против США

Президент Ирана Хасан Роухани провел телефонные переговоры с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:20
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала Урганту ногу с шестью пальцами

Напомним, недавно певица опубликовала в сети обложку к своему новому хиту, на фотографии поклонники рассмотрели на одной из ног Лободы шесть пальцев.
Privet-Rostov.ru 11:54
Футбол

«Брайтон» и «Астон Вилла» вылетели из Кубка Англии

Астон Вилла и Брайтон стали первыми клубами АПЛ, которые вылетели из нынешнего розыгрыша Кубка Англии.
Советский спорт 12:46
Армия и оружие

Маршал Хафтар объявил в Ливии джихад и мобилизацию

Газета.Ru 04:09
Политика

Украинский раскольник Епифаний заявил о претензиях на Почаевскую Лавру

Ранее раскольники «ПЦУ» захватили храм канонической УПЦ на западной Украине.
ИА Новороссия 08:07
Общество

В «Столото» назвали сроки получения выигранного миллиарда

Выигравший в лотерею миллиард рублей москвич сможет получить свои деньги в течение полугода, сообщили в пресс-службе распространителя государственных лотерей "Столото".
Российская газета 12:16
Политика

Тысячи людей пришли проститься с Сулеймани в Багдаде

Несколько тысяч людей пришли проститься с главой спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касемом Сулеймани, убитым при авиаударе США.
Телеканал 360° 08:06
Гаджеты

Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10

Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Дни24 вчера в 03:23
Хоккей

Сборная России вышла в финал молодежного чемпионата мира

Сборная России вышла в финал молодежного (до 20 лет) чемпионата мира по хоккею, который в эти дни проходит в Чехии.
Российская газета 11:53
Хоккей

Хоккеист Соколов: сборная России преподнесет подарок всей стране в финале МЧМ

ТАСС Спорт 12:29
Общество

Брачный возраст в России может быть скорректирован

Российская газета 07:29
Космос

Уникальный «звездный двигатель» показали на видео

Профиль 01 января в 12:55
Хоккей

Марченко: Морозова чуть не раздавили, когда он забил в овертайме

Молодчик, классная игра была, забил свои голы, нечего сказать.
Чемпионат 12:44
Спорт

Владимир Путин подписал указ о подготовке Универсиады-2023

Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке Универсиады 2023 года в Екатеринбурге.
Вести.Ru 04:46
Политика

Президент Австрии приведет к присяге правительство Курца 7 января

Федеральный президент Александер Ван дер Беллен приведет к присяге новое правительство Австрии 7 января.
ТАСС 12:41
Футбол

«Реал» разгромил «Хетафе» и стал лидером Ла Лиги

В матче 19-го тура испанской Ла Лиги «Реал» в гостях одержал победу над «Хетафе». Команда Зинедина Зидана забила три безответных мяча.
Sport24.ru 11:54
Общество

Опубликована декларация доходов Зеленского

На сайте Национального агентства по противодействию коррупции опубликована декларация доходов украинского президента Владимира Зеленского.
Московский Комсомолец вчера в 11:53
Авто

Названы причины отказа от переплаты за полный привод для кроссовера

Учтя все «За» и «Против», эксперты портала «АвтоВзгляд» рассказали, почему переплата за полный привод при покупке кроссовера не имеет смысла.
Автоновости дня 07:42
Шоу-бизнес

Федор Смолов подтвердил роман с 17-летней внучкой Бориса Ельцина

Несколько дней назад Сеть всколыхнули слухи о романе 29-летнего футболиста Федора Смолова с 17-летней внучкой Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
Passion.ru вчера в 03:19
Хоккей

Третьяк: «В таких матчах рождаются чемпионы!»

Президент ФХР Владислав Третьяк поделился впечатлениями от победы сборной России над Швецией (5:4) в полуфинале молодежного чемпионата мира в Чехии.
Sport24.ru 11:55
Экономика

Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле

Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.
РБК 04:09
Футбол

Сборная США отменила сбор в Катаре после убийства иранского генерала

В пятницу американские дроны с помощью воздушного удара убили иранского генерала Касима Сулеймани.
Бомбардир.ру 04:19
Политика

Савченко назвала рецепт от гниения Украины

Украину уничтожает не гражданская война в Донбассе, а "процесс гниения" в стране, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала "112".
РИА Новости 12:04
Экономика

Утвержден план реализации Стратегии пространственного развития России

Стратегия пространственного развития России подписана премьер-министром России Дмитрием Медведевым, сообщается на сайте российского правительства.
Вести.Ru 08:40
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо

Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
РИА Новости вчера в 04:39
Армия и оружие

Ирак ограничил деятельность военных США на своей территории

Власти Ирака приняли решение ограничить деятельность американских военных на территории страны.
Профиль 11:20
Армия и оружие

Reuters: ополчение Ирака предупредило об опасности пребывания в зоне до 1 км от баз США

Ополчение Ирака предупредило силы безопасности страны об опасности пребывания в зоне до 1 км от баз США с вечера воскресенья - Рейтер со ссылкой на ТВ.
ТАСС 13:18
Гаджеты

CES 2020. Lenovo представила линейку ноутбуков Creator

На выставке CES 2020 компания Lenovo презентовала новую линейку лэптопов – Creator.
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Никас Сафронов
Художник
Советский и российский художник. Действительный член Российской Академии художеств, заслуженный художник РФ, народный художник Республики Дагестан, профессор Ульяновского государственного университета.
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