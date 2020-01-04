Происшествия
Lenta.ruМодель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и отправилась в СИЗО
По данным источника агентства в правоохранительных органах, следствие считает, что Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала. Вместо этого она пригрозила выступить с разоблачением на федеральном канале. Свое молчание она оценила примерно в 500 тысяч рублей.
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с чего всё началось
Таганский суд Москвы отправил в СИЗО столичную модель Марину Рудницкую, подозреваемую в вымогательстве у художника Никаса Сафронова около 500 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.ТАСС08:18
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Энергетика
Источник назвал преимущества поставок российской нефти для Белоруссии
3 января источник сообщил журналистам, что Москва и Минск еще не смогли заключить контракт на поставку российской нефти на белорусские НПЗ, из-за того что Белоруссия просит снизить контрактную цену на нефть на $10 на тонну, а российские грузоотправители хотят ее сохранить.
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Президент Ирана Хасан Роухани провел телефонные переговоры с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Светлана Лобода показала Урганту ногу с шестью пальцами
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«Брайтон» и «Астон Вилла» вылетели из Кубка Англии
Астон Вилла и Брайтон стали первыми клубами АПЛ, которые вылетели из нынешнего розыгрыша Кубка Англии.
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Ранее раскольники «ПЦУ» захватили храм канонической УПЦ на западной Украине.
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В «Столото» назвали сроки получения выигранного миллиарда
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Тысячи людей пришли проститься с Сулеймани в Багдаде
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Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10
Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
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Сборная России вышла в финал молодежного чемпионата мира
Сборная России вышла в финал молодежного (до 20 лет) чемпионата мира по хоккею, который в эти дни проходит в Чехии.
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Брачный возраст в России может быть скорректирован
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Уникальный «звездный двигатель» показали на видео
Хоккей
Марченко: Морозова чуть не раздавили, когда он забил в овертайме
Молодчик, классная игра была, забил свои голы, нечего сказать.
Спорт
Владимир Путин подписал указ о подготовке Универсиады-2023
Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке Универсиады 2023 года в Екатеринбурге.
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Президент Австрии приведет к присяге правительство Курца 7 января
Федеральный президент Александер Ван дер Беллен приведет к присяге новое правительство Австрии 7 января.
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«Реал» разгромил «Хетафе» и стал лидером Ла Лиги
В матче 19-го тура испанской Ла Лиги «Реал» в гостях одержал победу над «Хетафе». Команда Зинедина Зидана забила три безответных мяча.
Общество
Опубликована декларация доходов Зеленского
На сайте Национального агентства по противодействию коррупции опубликована декларация доходов украинского президента Владимира Зеленского.
Авто
Названы причины отказа от переплаты за полный привод для кроссовера
Учтя все «За» и «Против», эксперты портала «АвтоВзгляд» рассказали, почему переплата за полный привод при покупке кроссовера не имеет смысла.
Шоу-бизнес
Федор Смолов подтвердил роман с 17-летней внучкой Бориса Ельцина
Несколько дней назад Сеть всколыхнули слухи о романе 29-летнего футболиста Федора Смолова с 17-летней внучкой Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
Хоккей
Третьяк: «В таких матчах рождаются чемпионы!»
Президент ФХР Владислав Третьяк поделился впечатлениями от победы сборной России над Швецией (5:4) в полуфинале молодежного чемпионата мира в Чехии.
Экономика
Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле
Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.
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Сборная США отменила сбор в Катаре после убийства иранского генерала
В пятницу американские дроны с помощью воздушного удара убили иранского генерала Касима Сулеймани.
Политика
Савченко назвала рецепт от гниения Украины
Украину уничтожает не гражданская война в Донбассе, а "процесс гниения" в стране, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала "112".
Экономика
Утвержден план реализации Стратегии пространственного развития России
Стратегия пространственного развития России подписана премьер-министром России Дмитрием Медведевым, сообщается на сайте российского правительства.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо
Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
Армия и оружие
Ирак ограничил деятельность военных США на своей территории
Власти Ирака приняли решение ограничить деятельность американских военных на территории страны.
Армия и оружие
Reuters: ополчение Ирака предупредило об опасности пребывания в зоне до 1 км от баз США
Ополчение Ирака предупредило силы безопасности страны об опасности пребывания в зоне до 1 км от баз США с вечера воскресенья - Рейтер со ссылкой на ТВ.
Гаджеты
CES 2020. Lenovo представила линейку ноутбуков Creator
На выставке CES 2020 компания Lenovo презентовала новую линейку лэптопов – Creator.