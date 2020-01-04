Таганский суд Москвы отправил в СИЗО столичную модель Марину Рудницкую, подозреваемую в вымогательстве у художника Никаса Сафронова около 500 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

с чего всё началось

По данным источника агентства в правоохранительных органах, следствие считает, что Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала. Вместо этого она пригрозила выступить с разоблачением на федеральном канале. Свое молчание она оценила примерно в 500 тысяч рублей.

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и отправилась в СИЗО

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