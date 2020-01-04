Происшествия

Lenta.ruLenta.ruМодель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и отправилась в СИЗО

По данным источника агентства в правоохранительных органах, следствие считает, что Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала. Вместо этого она пригрозила выступить с разоблачением на федеральном канале. Свое молчание она оценила примерно в 500 тысяч рублей.
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с чего всё началось

В Москве по делу о вымогательстве у художника Сафронова арестовали модель и ее подругу

Таганский суд Москвы отправил в СИЗО столичную модель Марину Рудницкую, подозреваемую в вымогательстве у художника Никаса Сафронова около 500 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
ТАСС08:18

Подробнее о событии

СМИ сообщили об аресте вымогавшей у Никаса Сафронова деньги модели

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Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и отправилась в СИЗО

Lenta.ru10:34

В Москве по делу о вымогательстве у художника Сафронова арестовали модель и ее подругу

ТАСС08:18

Суд арестовал подозреваемых по делу о вымогательстве у Никаса Сафронова

Газета.Ru09:04

Модель, обвинившую Сафронова в изнасиловании, отправили в СИЗО за вымогательство

Вести.Ru08:38

Модель и её подруга арестованы по делу о вымогательстве у Никаса Сафронова

Говорит Москва08:25

Таганский суд Москвы отправил в СИЗО столичную модель Марину Рудницкую

Эхо Москвы09:31
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Певица Ольга Бузова отдыхает с новым возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле.
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Газета The New York Times не смогла получить документы, касающиеся военной помощи Украине.
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Напомним, Следственный комитет проводит расследование по факту гибели Дмитрия Федорова.
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«Валенсия» с Черышевым победила «Эйбар» в матче Примеры

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Лавров и глава МИД Ирана осудили убийство Сулеймани

По данным российского внешнеполитического ведомства, Лавров и Зариф назвали действия США грубым нарушением основополагающих норм международного права, которые не могут решить накопившиеся на Ближнем Востоке проблемы, а лишь ведут к новому раунду эскалации напряжённости в регионе.
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Совбез ООН проведет закрытую встречу по ситуации в Идлибе

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Сыну Кейт Миддлтон разрешили снять шорты по особому случаю — фото

Фотограф заснял Елизавету II с сыном Чарльзом, внуком Уильямом и правнуком — шестилетним принцем Джорджем.
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В США из-за слухов о войне обрушился сайт призывной службы

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НАТО остановил тренировочную миссию в Ираке

Тренировочная миссия НАТО в Ираке приостановлена, 4 января сообщает пресс-служба НАТО.
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В Кабардино-Балкарии при жесткой посадке погиб парапланерист

В Чегемском районе Кабардино-Балкарии в результате жесткой посадки параплана погиб человек.
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Камерон Диаз впервые стала мамой

Знаменитая голливудская актриса Камерон Диаз родила первенца. Как сообщает телеканал "360", 47-летняя модель родила дочь с помощью ЭКО.
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Никас Сафронов
Художник
Советский и российский художник. Действительный член Российской Академии художеств, заслуженный художник РФ, народный художник Республики Дагестан, профессор Ульяновского государственного университета.
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