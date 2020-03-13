Здоровье
Газета.RuРоссийский ученый предрек спад пандемии коронавируса к лету
Российский ученый считает, что распространение коронавирусной инфекции в мире затихнет к середине лета.
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с чего всё началось
"США отчитались, что от гриппа скончалось только в этом году 75 тыс. человек", - отметил Шестопалов. Отдельного эпидемиологического расследования требует ситуация в Италии, хотя и там, по некоторым данным, жертвами болезни в основном становятся пожилые люди.Интерфаксвчера в 23:12
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Специалист сравнил смертность от коронавируса и туберкулеза: «50 процентов паники»
Московский Комсомолец04:56
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Группа Little Big представила песню для «Евровидения»
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В столице более 13 тысяч человек находятся на самоизоляции после посещения стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, пишет РИА "Новости" со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
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Этапы Гран-при "Формулы-1" в Бахрейне и Вьетнаме отложены из-за вспышки коронавируса, сообщает пресс-служба "королевских гонок".
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Число случаев заражения коронавирусом в Белоруссии выросло до 27
Число случаев заражения новым типом коронавируса в Белоруссии выросло до 27, сообщила в пятницу в Минске начальник главного управления организации медицинской помощи минздрава республики Елена Богдан.
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Правительство Чехии приняло решение о запрете с понедельника, 16 марта, въезда в республику всем иностранным гражданам, кроме тех, кто имеет вид на жительство в стране.
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Врач дала рекомендации для профилактики коронавируса
Для профилактики коронавирусной инфекции следует чаще промывать глаза и защищать нос мазью, рассказала директор Института стоматологии имени Боровского Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Ирина Макеева.
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Премьеру «Форсажа 9» переместят почти на год из-за коронавируса
Премьеру нового блокбастера и 9 части фильма «Форсаж» перенесут практически на год в связи с ситуацией с коронавирусом.
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В России зафиксировано шесть новых случаев коронавируса за сутки
В России зафиксировали еще шесть случаев коронавируса за сутки: четверо больных обнаружено в Москве, еще два – в Краснодарском крае и Калининграде.
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Минздрав России уточнило число выписанных пациентов с коронавирусом
Минздрав России уточнил число пациентов с коронавирусом, выписанных из больниц после выздоровления, сообщает РИА «Новости».
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На пришвартованном в Карибском море корабле находятся 20 россиян
На пришвартованном в Карибском море круизном корабле Costa Magica оказались заблокированы иностранные туристы, среди которых 20 россиян, поскольку у пятерых человек на борту подозрение на коронавирус SARS-CoV-2.
Происшествия
Сильный ветер в Москве повалил более 200 деревьев
Более 200 деревьев упали в Москве из-за сильного ветра, повреждены десятки автомобилей, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного Комплекса городского хозяйства.
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Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны
Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
Общество
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"С 16 марта до 30 апреля устанавливается запрет на проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек", - говорится в сообщении.
Политика
Киев расторг договор на аренду участков с посольством России
Киев в официальном порядке расторг договор на аренду участков, который имелся у местных властей с посольством России.
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МИД Китая: военные США могли завезти коронавирус в Ухань
Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь считает, что американские военные могли завезти коронавирус COVID-19 в Китай.
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Бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства замечен в Подмосковье
В Подмосковье замечен бронированный автомобиль Kirpi турецкого производства.
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Жители Донецка сообщили об артобстреле
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Планета Уран «легла» набок из-за пояса колец
Авторы новой научной работы предположили, что на положение Урана повлияли тяжелые кольца. Сейчас пояс этой планеты слабый и тонкий.
Общество
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Политика
Путин высказался о высоких зарплатах глав госкорпораций
Владимир Путин заявил, что его беспокоит ситуация с высоким уровнем зарплат руководителей крупных корпораций с государственным участием.
Футбол
Хусаинов рассказал, как уговаривал украинских футболистов играть за Россию
Бывший арбитр и администратор сборных СССР, СНГ и России Сергей Хусаинов поделился воспоминаниями о переходе украинских футболистов в российскую национальную команду после Евро-1992, на котором они представляли команду СНГ.
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Как написало издание, главная задача российских стратегических подлодок - исчезнуть в просторах океана.
Политика
Аваков заявил о 12 заразившихся коронавирусом в ДНР
Выступавший с предложением министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что конкретный список закрытых пунктов пропуска и режим перехода границы будет утвержден на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
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Кудрин предупредил о грядущем росте бедности россиян
При текущем уровне нефтяных цен рост российской экономики в 2020 году будет находиться на уровне нуля, а россиян ждет рост уровня бедности.
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В Китае озвучили сроки окончания пандемии коронавируса
Глава специальной экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань считает, что распространение нового коронавируса в мире может остановиться к июню.