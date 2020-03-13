Здоровье

Газета.RuГазета.RuРоссийский ученый предрек спад пандемии коронавируса к лету

Российский ученый считает, что распространение коронавирусной инфекции в мире затихнет к середине лета.
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с чего всё началось

Российский ученый предсказал затишье пандемии коронавируса к середине лета

"США отчитались, что от гриппа скончалось только в этом году 75 тыс. человек", - отметил Шестопалов. Отдельного эпидемиологического расследования требует ситуация в Италии, хотя и там, по некоторым данным, жертвами болезни в основном становятся пожилые люди.
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Пандемия Covid-19 может затихнуть к середине лета - эксперт

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В Москве закрыли на карантин здание школы, где учится подросток, у которой обнаружили коронавирус.
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В Москве более 13 тысяч человек самоизолировались из-за коронавируса

В столице более 13 тысяч человек находятся на самоизоляции после посещения стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, пишет РИА "Новости" со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
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Число случаев заражения коронавирусом в Белоруссии выросло до 27

Число случаев заражения новым типом коронавируса в Белоруссии выросло до 27, сообщила в пятницу в Минске начальник главного управления организации медицинской помощи минздрава республики Елена Богдан.
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В Тюкалинске Омской области депутат районного совета Александр Тришин избил 67-летнего дворника за плохо убранный снег.
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На Украине зафиксировали первую смерть от коронавируса

Минздрав Украины зафиксировал первую в стране смерть от коронавируса в пятницу, 13 марта.
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Украина закроет границу для иностранцев из-за коронавируса

Украина из-за коронавируса через 48 часов закроет границу для иностранцев на две недели, заявил в пятницу на брифинге секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
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Чехия с 16 марта закроет границы для иностранцев

Правительство Чехии приняло решение о запрете с понедельника, 16 марта, въезда в республику всем иностранным гражданам, кроме тех, кто имеет вид на жительство в стране.
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Врач дала рекомендации для профилактики коронавируса

Для профилактики коронавирусной инфекции следует чаще промывать глаза и защищать нос мазью, рассказала директор Института стоматологии имени Боровского Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Ирина Макеева.
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В России зафиксировано шесть новых случаев коронавируса за сутки

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Минздрав России уточнило число выписанных пациентов с коронавирусом

Минздрав России уточнил число пациентов с коронавирусом, выписанных из больниц после выздоровления, сообщает РИА «Новости».
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На пришвартованном в Карибском море корабле находятся 20 россиян

На пришвартованном в Карибском море круизном корабле Costa Magica оказались заблокированы иностранные туристы, среди которых 20 россиян, поскольку у пятерых человек на борту подозрение на коронавирус SARS-CoV-2.
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Происшествия

Сильный ветер в Москве повалил более 200 деревьев

Более 200 деревьев упали в Москве из-за сильного ветра, повреждены десятки автомобилей, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного Комплекса городского хозяйства.
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Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны

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"С 16 марта до 30 апреля устанавливается запрет на проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек", - говорится в сообщении.
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Киев в официальном порядке расторг договор на аренду участков, который имелся у местных властей с посольством России.
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В Подмосковье замечен бронированный автомобиль Kirpi турецкого производства.
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Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина

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Владимир Путин заявил, что его беспокоит ситуация с высоким уровнем зарплат руководителей крупных корпораций с государственным участием.
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Бывший арбитр и администратор сборных СССР, СНГ и России Сергей Хусаинов поделился воспоминаниями о переходе украинских футболистов в российскую национальную команду после Евро-1992, на котором они представляли команду СНГ.
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В Китае озвучили сроки окончания пандемии коронавируса

Глава специальной экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань считает, что распространение нового коронавируса в мире может остановиться к июню.
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