Авто
Газета.RuМодельный ряд автомобилей Opel в России станет шире
Вице-президент французского автопроизводителя Groupe PSA, управляющий директор бренда Opel в России Алексей Володин заявил, что в 2020 году марка планирует увеличить модельный ряд на российском рынке.
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Происшествия
Задержавших Голунова полицейских заподозрили в превышении полномочий
Сам Голунов считал, что действия задерживавших его полицейских подпадают под другой пункт этой статьи уголовного кодекса: п. «а» ч.3 ст.286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения).
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Политика
Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима
Авто
В 2019 году АвтоВАЗ увеличил продажи машин Lada на 1%
По итогам 2019 года в России было продано 362 356 автомобилей марки Lada, что на 1% больше, чем в 2018 году.
Здоровье
Врач-онколог назвал симптомы заболеваний поджелудочной железы
Немецкие врачи сообщают, что в последние несколько лет в мире наблюдается рост заболеваний, связанных с поджелудочной железой.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова начала сильно поправляться на 9-м месяце беременности
Некоторое время назад Самойлова поделилась с фолловерами, что почти не прибавила в весе и свой живот она называла маленьким по сравнению с другими беременностями.
Армия и оружие
Экипировку «Ратник» получили почти все бойцы 20-й армии ЗВО
Бойцы 20-й общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) завершают перевооружение на экипировку «Ратник».
Кино
«Дылда» не вошла в число номинантов на «Оскар»
Фильм Кантемира Балагова "Дылда" не вошел в число номинантов на "Оскар" в категории "Лучший иностранный художественный фильм".
Наука
В Швейцарии создали золото со свойствами пластика
Швейцарские исследователи из лаборатории ETH разработали легкое 18-каратное золото из пластика.
Общество
Мальчика, которого отчим ставил коленями на гречку, отпустили к матери
Восьмилетнего мальчика из Омска, которого отчим ставил на колени на гречку в качестве наказания, отдали обратно в семью.
Общество
Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов
Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
Здоровье
В Ельце все же закрывают филиал областной станции переливания крови
Позже региональные чиновники заявляли СМИ, что и без елецкого филиала у областной станции переливания крови (которую, кстати, возглавляет сын вице-спикера областного Совета Василия Мурузова) есть несколько передвижных автомобилей, которые могут заготавливать и консервировать донорскую кровь.
Экономика
Позиции России и Белоруссии по тарифу на транзит нефти разошлись
Россия и Белоруссия не достигли согласия по поводу размера тарифа на транзит российской нефти через территорию Белоруссии по результатам проведенных 13 января переговоров.
Общество
Медведев отменил часть устаревших правительственных актов
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене с 2020 г. 1259 устаревших правительственных актов РСФСР, говорится на сайте правительства.
Гаджеты
Появилось первое фото флагмана Samsung Galaxy S20+
Компания Samsung представит новую линейку флагманов Galaxy S20 11 февраля, однако в сети уже появились фотографии старшей модели.
Общество
«Шаман» Габышев сообщил о дате нового похода в Москву
Якутский «шаман» Александр Габышев, подозреваемый в публичных призывах к экстремизму, снова собирается в Москву.
Шоу-бизнес
Принцу Гарри предстоит серьезный разговор со старшими родственниками
Разговор будет посвящен решению герцога и герцогини Сассекских сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи.
Авто
В Германии недорого распродают 34 военных Mercedes-Benz G-Class
Немецкий автодилер Autohaus Lorinser распродает 34 военных внедорожника Mercedes-Benz G-Class по бросовым ценам.
Общество
Систему оплаты труда учителей поменяют в России
Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Общество
Фонд кино подал иск на 45 млн руб. против создателей фильма «Эбигейл»
Фонд кино подал в Арбитражный суд Москвы иск на 45 млн руб. против кинокомпании KD Studios, снявшей фильм «Эбигейл».
Политика
Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года
Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
Политика
Партия Порошенко призвала найти «российский след» в катастрофе в Иране
Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
Шоу-бизнес
Инну Чурикову и Глеба Панфилова обокрали в Мадриде
Экономика
Акции «Казаньоргсинтеза» подорожали на 40%. Три версии взлета
«Казаньоргсинтез» — крупнейший в России производитель полимеров и сополимеров этилена, контролирует 40% отечественного производства полиэтилена (данные компании).
Политика
Путин и Моди обсудили ситуацию в Ливии в ходе телефонных переговоров
Во время беседы стороны обсудили ряд актуальных международных тем, в том числе ситуацию в Ливии и Персидском заливе.
Автоспорт
Паулу Гонсалвеш погиб на седьмом этапе ралли «Дакар 2020»
Гонщик из Португалии Паулу Гонсалвеш трагически погиб во время прохождения дистанции седьмого этапа ралли-марафона "Дакар 2020".
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы
Российские СМИ сообщают, что известную борющуюся в последнее время с раком головного мозга актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники после пяти месяцев лечения и отправили домой.
Шоу-бизнес
Данила Козловский оскорбил свою фанатку
Гаджеты
Microsoft рекомендует пользователям Windows 7 обновить ПК
Microsoft решили подойти к этому делу основательно и выпустили целый текстовый материал, в котором рекомендуется пользователям Windows 7 приобрести новый ПК.