Авто

Газета.RuГазета.RuМодельный ряд автомобилей Opel в России станет шире

Вице-президент французского автопроизводителя Groupe PSA, управляющий директор бренда Opel в России Алексей Володин заявил, что в 2020 году марка планирует увеличить модельный ряд на российском рынке.
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