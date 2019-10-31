Для финансирования мер по модернизации первичного звена на три года, начиная с 2020, предусмотрено 150 млрд рублей. Дополнительных средств. По 50 млрд в год. Добавлю, что эта сумма оценивается как достаточная для начального периода модернизации во втором полугодии 2020 года.

В 2020–2024 годах регионы РФ получат около 550 млрд рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения — вопрос об этом рассматривался на заседании президиума Госсовета у Владимира Путина. Кабмин согласовал ориентировочную смету реформирования учреждений здравоохранения первичного уровня.

Политика МИД: «Белые каски» готовят новые провокации с химоружием в Сирии Организация «Белые каски» вместе с террористами готовит новые провокации с использованием химического оружия в Сирии, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Фигурное катание Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.

Единоборства Макгрегор потребовал от UFC пояс «самого жесткого ублюдка» Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор потребовал от UFC сделать ему личный пояс «самого жесткого ублюдка».

Политика МИД Украины вызвал посла Франции для пояснения резких высказываний Макрона Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Франции, чтобы он разъяснил слова французского президента Эммануэля Макрона касательно "украинских банд", заявил в пятницу пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

Экономика Правительство внесло в Госдуму законопроект о защите инвестиций Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

Экономика В России резко увеличат бюджетные расходы на Госдуму и Совет Федерации В ближайшие два года расходы на содержание Государственной Думы и Совета Федерации серьезно возрастут.

Шоу-бизнес Гоша Куценко назвал Марию Порошину «первой настоящей любовью» Куценко поблагодарил Порошину за их общую дочь Полину, а также назвал её «своей первой настоящей любовью».

Политика Мэр Одессы назвал «плевком в лицо» горожанам снос барельефа Жукову Мэр Одессы Геннадий Труханов жестко раскритиковал действия национал-радикалов, которые снесли барельеф советскому маршалу Георгию Жукову с областного военного комиссариата.

Происшествия Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова» «Каковкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и приговорён к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.

Шоу-бизнес Оксана Воеводина впервые показала лицо сына Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», впервые показала лицо сына.

Происшествия Ректор МГУ прокомментировал дело аспиранта Мифтахова Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий прокомментировал дело аспиранта мехмата Азата Мифтахова, который обвиняется в хулиганстве за поджог офиса «Единой России».

Транспорт Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.

Наука Большой брат следит за меньшими Разумеется, они неконтролируемые — в том смысле, что исследователи никак не могут повысить вероятность наступления какого-то события за счет экспериментальных манипуляций (как это, например, делается, если животное надо чему-то научить).

Кино Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.

Политика Украина потребует от России репараций для восстановления Донбасса Украина потребует от России заплатить за восстановление Донбасса после прекращения конфликта и перехода региона под контроль Киева, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Экономика WSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн В 2016 году сын экс-министра Виталий Юсуфов продал принадлежащие ему немецкие верфи Nordic Yards одной из компаний малайзийской Genting Group за €230,6 млн.

Политика В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор» В какой-то момент разговор зашел об акциях, которые прошли на Украине после подписания "формулы Штайнмайера".

Политика В Белом доме заявили о готовности к импичменту Трампа Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила 1 ноября о готовности администрации президента США Дональда Трампа к его отстранению от должности палатой представителей.

Единоборства Боксер Ковалев получит 3 млн долларов за бой с Альваресом Российский боксер Сергей Ковалев получит 3 миллиона долларов в качестве гонорара за поединок с мексиканцем Саулем Альваресом.

Общество Кристина Асмус потребует компенсаций за ее фото на могильной плите Кристина Асмус намерена получить компенсацию за моральный ущерб и ждет извинений от тех, кто в рекламных целях разместил ее портрет на надгробной плите.

Авто В продажу поступил Hyundai Creta нового поколения На китайском рынке появилось новое поколение кроссовера Hyundai Creta, который в этой стране известен под названием ix25.

Общество Минфин США продлил отсрочку санкций для группы ГАЗ Управление Минфина США по контролю за иностранными активами продлило отсрочку санкций в отношении группы ГАЗ (подконтрольна «Русским машинам» Олега Дерипаски) до 31 марта 2020 года.

Политика Цемах рассказал о похищении и украинском СИЗО Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах рассказал в интервью МИА "Россия сегодня" историю своего похищения украинскими спецслужбами.