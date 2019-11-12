Экономика
REGNUMМодернизацию электросетей Севастополя оценили в 10 млрд рублей
«В Севастополе запросили 10 миллиардов рублей на модернизацию сетей для приведения их уровня в соответствие со средним по России», — отметили в пресс-службе. Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму оценили стоимость реконструкции собственных электрических сетей в 19 млрд рублей.
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Политика
Назарбаев предложил организовать встречу Зеленского с Путиным
Происшествия
Пропавшая в Ставрополе 16-летняя школьница найдена живой
Пропавшая в Ставрополье 16-летняя девушка найдена живой после двух дней поисков.
Энергетика
МЭА ожидает рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7%
К 2030 году, как ожидает МЭА, мировой спрос вырастет до 105,4 млн б / с, а к 2040 году - до 106,4 млн б / с, что соответствует прошлогоднему прогнозу агентства с разницей в чуть более 0,1 млн б / с. В частности, в Европе спрос на нефть, по оценке МЭА, будет снижаться примерно на 0,2 млн б / с в среднем ежегодно до 2040 года.
Музыка
Шнуров признал возможным появление нового солиста группы «Ленинград»
Общество
В России пиво может стать крепче
Директором по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Оразом Дурдыевым было рассказано, какие напитки не соответствуют данному регламенту по причине высоких градусов.
Политика
Лавров пообещал решить проблему с выборами 2020 года в США
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров шуткой ответил на вопрос, как Москва готовится к выборам президента США, которые пройдут в 2020 году.
Авто
В продаже появился уникальный вездеход «Лесник» на шасси ГАЗ-66
В интернете предлагают купить вездеход, построенный на базе ГАЗ-66, который называется «Лесоруб».
Политика
В Тбилиси заявили, что Грузии не принимают в НАТО из-за России
Грузия сотрудничает с НАТО с конца 1990-х годов, в ноябре 2002 года тогдашний президент страны Эдуард Шеварднадзе (1928-2014) на саммите в Праге заявил о желании республики стать членом альянса.
Здоровье
Доказана смертельная опасность популярного лекарства
Популярная пищевая добавка и лекарственное средство «Кратом», использующееся в западных странах, может оказывать негативное воздействие на печень.
Происшествия
Следователь засекретил все материалы по делу Голунова
"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
Игры
Sony запатентовала картридж для новой приставки PlayStation
Происшествия
Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе
В бассейне одного из детских садов Уфы утонула воспитательница.
Экономика
Максим Топилин и Виктор Томенко провели совещание в Барнауле
По словам губернатора, на сегодняшний день работа над программой ускоренного социально-экономического развития региона подходит к логическому завершению.
Авто
Автомобили в России дорожают при падении спроса
Космос
В Млечном Пути нашли самую маленькую черную дыру
Ученые предполагают, что это черная дыра с самой низкой массой, о которой сейчас знает наука. Ее масса всего в 3,3 раза выше, чем у Солнца.
Общество
Экономист призвал вывозить «лишних людей» с Дальнего Востока
В эфире радиостанции «Говорит Москва» директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец рассказал, почему оттуда необходимо вывозить людей.
Происшествия
Mazda Levante сбила пенсионера в Южно-Сахалинске
Водитель автомобиля Mazda Levante скрылся с места ДТП, но его нашли. По данному факту проводится проверка.
Общество
КС счел законным изъятие имущества у семей и друзей коррупционеров
Суды имеют право обратить в доход Российской Федерации имущество не только чиновников и их родственников, но и друзей или знакомых обвиняемых, если они не могут подтвердить его законное приобретение.
Гаджеты
GeForce RTX 3080 могут представить уже в июне
Игровые же якобы выйдут спустя пару месяцев, то есть летом. В частности, топовые модели ожидаются в июне.
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко показала беременный живот в купальнике
Беременная вторым ребенком модель Анастасия Костенко показала округлившийся живот в купальнике.
Общество
Привлекать новых участковых на Сахалине планируют при помощи дешевого жилья
Одной из причин была названа проблема обеспечения жильем участковых в районах.
Здоровье
В Ил Тумэн на круглом столе обсудили проблемы медицины
В Якутске, в Госсобрании Ил Тумэн, прошел круглый стол во время которого обсудили проблемы здравоохранения в республике.
Армия и оружие
50 ракет выпущено из сектора Газа в сторону Израиля
Игры
В сети появилось много информации об игре Star Wars Jedi: Fallen Order
Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin.
Происшествия
В Дагестане люди пошли на штурм здания горгаза из-за холода в домах
Судя по роликам, попавшим в социальные сети, во дворе компании собрались сотни возмущенных горожан, в основном — женщины.
Общество