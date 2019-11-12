Экономика

REGNUMREGNUMМодернизацию электросетей Севастополя оценили в 10 млрд рублей

«В Севастополе запросили 10 миллиардов рублей на модернизацию сетей для приведения их уровня в соответствие со средним по России», — отметили в пресс-службе. Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму оценили стоимость реконструкции собственных электрических сетей в 19 млрд рублей.
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