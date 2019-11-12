Экономика
REGNUMМодернизацию электросетей Севастополя оценили в 10 млрд рублей
«В Севастополе запросили 10 миллиардов рублей на модернизацию сетей для приведения их уровня в соответствие со средним по России», — отметили в пресс-службе. Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму оценили стоимость реконструкции собственных электрических сетей в 19 млрд рублей.
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Происшествия
Олег Соколов в 1980-е получил условный срок по делу о гибели ученого
«Прыгнул в лодочку и уплыл», -сказала Федорова. Она подчеркнула, что в ходе суда именно Соколова обвинили в гибели человека.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом намерен обсудить невыполнение США обязательств по Сирии.
Известия 04:02
Политика
Парламент Молдавии отправил правительство Санду в отставку
Парламент Молдавии 12 ноября голосами 52 депутатов вынес вотум недоверия правительству Майи Санду, заявила спикер парламента Зинаида Гречаная.
REGNUM 06:10
Общество
Шесть уголовных дел возбуждено из-за невозврата Фонду кино субсидий
По словам официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного, по результатам проверок возбуждено шесть уголовных дел и 13 процессуальных проверок из-за уклонения получателей субсидий от возврата целевых средств.
Культуромания 08:41
Кино
Андрей Кончаловский представил фильм «Грех» в России
Как писал News.ru ранее, в июле президент России Владимир Путин подарил диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского папе римскому Франциску в ходе встречи в Ватикане.
News.ru 02:37
Авто
«Русский Прадо» от УАЗ получит абсолютно новый двигатель
По имеющимся данным, на Заволжском моторном заводе приступят к выпуску нового силового агрегата для российского внедорожника УАЗ «Патриот».
32CARS.ru 10 ноября в 02:21
Политика
Самолёт с экс-президентом Боливии Моралесом приземлился в Мехико
RT на русском 12:24
Происшествия
В Дагестане люди пошли на штурм здания горгаза из-за холода в домах
Судя по роликам, попавшим в социальные сети, во дворе компании собрались сотни возмущенных горожан, в основном — женщины.
REGNUM 05:43
Армия и оружие
Нападение курдов с камнями в Сирии сняли из российского броневика
Российские военные сняли на видео момент нападения на российско-турецкий патруль курдов с камнями на севере Сирии.
Взгляд.ру 12:18
Происшествия
Курсант военного училища Тюмени умер от менингита
Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова скончался 8 ноября от менингоккового менингита.
Газета.Ru 04:07
Политика
В Киеве заявили об отсутствии препятствий для нормандского саммита
На заседании трёхсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе были сняты последние препятствия для встречи в нормандском формате.
RT на русском 10:44
Футбол
Хорошо ли русскому в «Зените» — исследование Nevasport
Nevasport решил проверить — правда это или нет.
Нева Спорт 04:06
Происшествия
Олегу Соколову принесут в СИЗО очки и книги
Жестокое убийство выпускницы СПбГУ В понедельник, 11 ноября, историку и бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве, его поместили в СИЗО.
РИА Новости 06:45
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
Армия и оружие
ОБСЕ подтвердила завершение процедуры разведения сил в Петровском
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ подтвердила завершение процесса отвода войск в районе Петровского - на последнем из трех согласованных ранее пилотных участках в Донбассе.
ТАСС 09:53
Происшествия
Угрожавший судье Мосгорсуда признал свою вину
Один из задержанных по делу об угрозах судье Мосгорсуда, Алексей Вересов, признал свою вину в публичных призывах к экстремизму.
Известия 11:37
Общество
ФАС обязала Booking.com разрешить отелям снижать цены
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала сервис онлайн-бронирования Booking.com исключить из договора с отелями пункт о паритете цен.
Российская газета 10:14
Общество
Минюст признал нежелательной чешскую организацию «Человек в беде»
По состоянию на 12 ноября 2019 года в список нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций в России входят 19 структур.
Известия 12:01
Шоу-бизнес
Жена Алека Болдуина потеряла второго ребенка за год
Новая беременность Хиларии замерла на сроке 4 месяца, как выяснилось при обследовании.
Газета.Ru 02:14
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Кино
Disney показала фрагмент сериала «Мандалорец» с потасовкой в баре
Игромания.ру 02:29
Здоровье
Башкирия централизует закупки лекарств и медизделий
Минздрав Башкортостана намерен придать статус единственного поставщика ГУП «Башфармация», как это уже сделали ряд соседей по Приволжскому федеральному округу.
Фармацевтический вестник вчера в 04:08
Здоровье
Врачи назвали самую проблемную группу крови
Эксперты считают научно доказанным, что самой «сложной» является четвертая группа крови с отрицательным резусом.
Московский Комсомолец вчера в 01:03
Происшествия
В Воронеже полицейский сбил пешехода и скрылся с места происшествия
Следственный комитет по Воронежской области начал доследственную проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб пешеход.
Вести.Ru 11:50
Кино
Сразу шесть российских фильмов претендуют на «Золотой глобус»
UfacityNews.ru вчера в 07:17
Общество
Заместитель Рогозина рассказал о запрете цитировать Маска
Первый заместитель гендиректора «Роскосмоса» Юрий Урличич рассказал, что ему запрещено цитировать основателя Tesla и Space X Илона Маска, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 10:05
Политика
Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России
Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.
Газета.Ru 03:26