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Российская газета
Российская газета

Модернизированный Ка-52М «Аллигатор» совершил первый полет

На авиазаводе "Прогресс" в Приморском крае впервые поднялась в воздух модернизированная версия ударного вертолета Ка-52М "Аллигатор".В источнике
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RT на русском

Минпромторг сообщил о первом полёте вертолёта Ка-52М

RT на русском05:03
Телеканал 360°

Российский военный вертолет Ка-52М совершил свой первый полет

Телеканал 360°05:45
Lenta.ru

Ка-52М «Аллигатор» совершил первый полет

Lenta.ru05:37
Газета.Ru

Модернизированный вертолет «Аллигатор» совершил первый полет

Газета.Ru06:47
ТАСС

Военный вертолет Ка-52М «Аллигатор» совершил первый полет

ТАСС04:45
Российская газета

Модернизированный Ка-52М «Аллигатор» совершил первый полет

Российская газета04:42
РЕН ТВ

Новая версия вертолета Ка-52 «Аллигатор» совершила первый полет

РЕН ТВ04:41

Forbes сравнил российского «Охотника» с ударными беспилотниками США

Сравнивая "Охотника" с активно использующимся ВВС США MQ-9 Peaper, Forbes отмечает, что, в отличие от этого американского беспилотника, российский дрон можно использовать не только против повстанческих отрядов, не прикрытых современными средствами ПВО, но и в полномасштабных конфликтах.
Российская газета06:35
7

Германия заявила, что выборы в Белоруссии не были демократичными

Германия считает, что на президентских выборах в Белоруссии не соблюдались минимальные демократические стандарты и осуждает применение силы против демонстрантов, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Газета.Ru06:00
9

В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАСС06:19
15

В Турции уточнили новые правила въезда для россиян

В Турции уточнили новые правила въезда иностранных туристов, в том числе россиян, на территорию страны и алгоритм действия местных властей в их отношении в условиях предотвращения рисков распространения коронавируса.
Lenta.ru06:49