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Российская газета
Российская газета

Модернизированный Ка-52М «Аллигатор» совершил первый полет

На авиазаводе "Прогресс" в Приморском крае впервые поднялась в воздух модернизированная версия ударного вертолета Ка-52М "Аллигатор".В источнике
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Lenta.ru

Ка-52М «Аллигатор» совершил первый полет

Lenta.ru05:37
Аргументы и Факты

Российский военный вертолет Ка-52М совершил первый полет

Аргументы и Факты05:03
ТАСС

Военный вертолет Ка-52М «Аллигатор» совершил первый полет

ТАСС04:45
RT на русском

Минпромторг сообщил о первом полёте вертолёта Ка-52М

RT на русском05:03
Российская газета

Модернизированный Ка-52М «Аллигатор» совершил первый полет

Российская газета04:42
РЕН ТВ

Новая версия вертолета Ка-52 «Аллигатор» совершила первый полет

РЕН ТВ04:41
ТК Звезда

Дальность поражения целей модернизированного Ка-52М будет увеличена

ТК Звезда05:12

Ученый рассказал, что некоторые люди не заражаются коронавирусом

Как сообщает ToDay New Ufa со ссылкой на Известия, директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян рассказал, что есть определенная группа людей, которая просто не может заразиться коронавирусной инфекцией.
ToDay News Ufa05:43
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«Спартак» отправит письмо в РФС по судейству матча с «Сочи»

Московский "Спартак" готовит письмо в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) по всем спорным эпизодам в матче первого тура чемпионата России с "Сочи", оно должно быть отправлено до конца дня, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости05:35
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Спрогнозирована ситуация с коронавирусом после открытия школ в России

Иммунолог, директор петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян ранее предупредил, что осенью жители страны могут столкнуться с более тяжелым течением COVID-19 из-за активизации вирусов гриппа, парагриппа и других типов коронавируса.
Lenta.ru01:58
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«Фратрия» призвала Кашшаи и Хачатурянца уйти в отставку

В объединении болельщиком отметили, что глава глава департамента судейства (РФС) Виктора Кашшаи должен быть уволен, а глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц — уйти в отставку с занимаемой должности.
RT на русском05:28

Очередное обновление Windows удалило автоматический поиск драйверов

Как сообщает ToDay News Ufa, новая сборка операционной системы Windows, получившая номер 19041.423, блокирует доступ Диспетчеру устройств к сети Интернет, в результате чего он не может произвести поиск и загрузку драйверов для приложений, уже установленных на компьютер.
ToDay News Ufa04:14
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Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей

«Мировым судом Таганского района Москвы вынесено постановление о наложении штрафа в размере 1,5 млн рублей на компанию Google за повторное нарушение, связанное с недостаточной фильтрацией в поисковой системе запрещенного контента», — сообщили в суде.
RT на русском04:41
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