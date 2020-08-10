Модернизированный Ка-52М «Аллигатор» совершил первый полет
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На авиазаводе "Прогресс" в Приморском крае впервые поднялась в воздух модернизированная версия ударного вертолета Ка-52М "Аллигатор".В источнике
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